Ciencia

Por primera vez, detectaron en Catamarca roedores portadores de hantavirus

Un relevamiento del Ministerio de Salud provincial junto al CONICET identificó dos animales seropositivos en el departamento de Santa Rosa. Los estudios de la ANLIS Malbrán los vincularon genéticamente con el virus Guachipas

Tres personas con trajes de bioseguridad blancos, guantes y respiradores trabajan con tubos de ensayo y frascos sobre una mesa exterior
Un estudio ambiental en Santa Rosa, Catamarca, detectó dos roedores silvestres portadores de hantavirus entre 60 ejemplares capturados (INECOA/ CONICET)
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Un estudio ambiental realizado en el departamento Santa Rosa, en Catamarca, detectó dos roedores seropositivos para hantavirus entre 60 ejemplares silvestres capturados.

Los análisis serológicos y la secuenciación genómica completa estuvieron a cargo de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán), Laboratorio Nacional de Referencia para Hantavirus.

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El relevamiento fue realizado por el Ministerio de Salud de Catamarca junto con un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Los roedores positivos pertenecen a la especie Oligoryzomys brendae, conocida como ratón de cola larga silvestre, por lo que las autoridades aclararon que no se trata de roedores urbanos ni domésticos.

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Según informaron desde la ANLIS Malbrán a Infobae, el estudio halló en las muestras un hantavirus con mayor identidad genética con el virus Guachipas.

La cartera sanitaria provincial comunicó que se trata de la primera identificación de circulación de hantavirus en Catamarca.

Virus Guachipas, la variante de hantavirus caracterizada en Salta en 2024

Un roedor pequeño de pelaje pardo se ubica sobre piedras con el texto Oligoryzomys brendae escrito en la parte inferior.
Los animales positivos pertenecen a la especie Oligoryzomys brendae, conocida como ratón de cola larga silvestre, y no son roedores domésticos ni urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus Guachipas fue caracterizado por un equipo de la ANLIS Malbrán en 2024. Integra la especie Orthohantavirus andesense, al igual que los virus Andes y Orán, que están asociados al síndrome pulmonar por hantavirus en Argentina.

Ese mismo año se había identificado en el sur de Salta un caso humano asociado a Guachipas. Sin embargo, los operativos de captura que se realizaron entonces no permitieron determinar qué especie actuaba como reservorio.

El hallazgo en Santa Rosa, Catamarca, aporta esa asociación. La ANLIS Malbrán informó que la detección de anticuerpos en ejemplares de Oligoryzomys brendae demuestra que estuvieron expuestos al virus. El organismo señaló además que los hantavirus detectados hasta ahora en roedores del género Oligoryzomys en Argentina están asociados con enfermedad en humanos.

El relevamiento en Catamarca

El Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, informó el 22 de agosto que realizaba relevamientos en áreas silvestres de Catamarca junto con organismos sanitarios locales. El objetivo era identificar las especies de roedores presentes y establecer si eran portadoras de hantavirus.

El trabajo de campo estuvo a cargo del equipo del doctor Ignacio Ferro, del INECOA, a solicitud de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial y con su colaboración. Al comienzo del operativo, Ferro explicó que la tarea consistía en una “vigilancia epidemiológica activa de los posibles reservorios de hantavirus” en distintos puntos del noroeste argentino.

La investigación identificó el virus Guachipas, un genotipo de hantavirus que sigue en estudio
La investigación identificó el virus Guachipas, un genotipo de hantavirus que sigue en estudio

El investigador detalló que los equipos instalan trampas en ambientes naturales, donde habitan los roedores silvestres, y toman muestras de sangre de los animales capturados para su posterior análisis. “Los roedores que son reservorios de hantavirus viven en ambientes silvestres, no entran a la ciudad”, señaló.

Los roedores reservorios no presentan síntomas, aunque pueden eliminar el virus a través de saliva, orina y heces. La exposición humana puede ocurrir al inhalar partículas contaminadas o al tener contacto con superficies y alimentos expuestos a esas secreciones.

Después de los resultados, el Ministerio de Salud de Catamarca reforzó la vigilancia epidemiológica, con énfasis en la sospecha clínica oportuna, la notificación de casos compatibles y la investigación de personas expuestas en lugares donde se documentó presencia de Oligoryzomys brendae.

A la vez, el Laboratorio Nacional de Referencia para Hantavirus (LNRH)ofreció capacitar al laboratorio que designe la provincia para transferir la técnica de diagnóstico. “Esta capacitación permitirá fortalecer la capacidad local para el diagnóstico oportuno y la vigilancia integrada”, señalaron desde la ANLIS Malbrán

Argentina acumuló 58 casos confirmados de hantavirosis en las primeras 35 semanas epidemiológicas de 2026, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. La cifra supera la mediana histórica de 41 casos para igual período, calculada sobre los registros de 2022 a 2025.

El informe indicó que las notificaciones de las últimas cuatro semanas se mantuvieron dentro de los valores esperados y no detalló la distribución de los diagnósticos por provincia.

El hallazgo en Catamarca se conoció después del brote de hantavirus del crucero MV Hondius, un antecedente que destacó la importancia de la vigilancia ambiental y la investigación epidemiológica. (REUTERS/Borja Suarez/File Photo)
El hallazgo en Catamarca se conoció después del brote de hantavirus del crucero MV Hondius, un antecedente que destacó la importancia de la vigilancia ambiental y la investigación epidemiológica. (REUTERS/Borja Suarez/File Photo)

El brote del crucero MV Hondius dio proyección internacional a la respuesta argentina

La detección en Catamarca se conoce meses después del brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius, que había partido de Ushuaia el 1 de abril de 2026. En agosto, The Lancet destacó la respuesta argentina al episodio, que incluyó investigaciones epidemiológicas y ambientales en Tierra del Fuego, Mendoza y Neuquén, según informó Infobae.

El operativo reunió a la ANLIS Malbrán, al Ministerio de Salud de la Nación y a autoridades provinciales. La cooperación posterior incluyó protocolos, insumos y herramientas de diagnóstico para otros países, con cerca de 6.000 determinaciones en 13 naciones, de acuerdo con la información difundida sobre ese reconocimiento.

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