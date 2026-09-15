Premios Fundación Bunge y Born 2026: tres científicos fueron reconocidos por sus investigaciones en química

La Fundación Bunge y Born entregó los Premios Científicos 2026 en Química a Omar Azzaroni, Daiana Capdevila y Marcos Tascon en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires.

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La Fundación Bunge y Born entregó los Premios Científicos 2026 en Química a Omar Azzaroni, Daiana Capdevila y Marcos Tascon durante una ceremonia realizada el lunes en la Sala Argentina del Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

La institución distinguió la trayectoria de Azzaroni y el trabajo de los dos investigadores más jóvenes con el Premio Estímulo.

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La nómina de galardonados había sido anticipada el 26 de agosto por Infobae. La ceremonia reunió a autoridades, representantes de universidades e institutos científicos, diplomáticos e integrantes de la comunidad académica.

El presidente de la fundación, Jorge Born, sostuvo que “la ciencia es una obligación con la sociedad” porque puede mejorar la vida de las personas, proteger la naturaleza e impulsar el desarrollo.

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También reclamó continuidad para la investigación básica: “La ciencia básica no puede quedar relegada frente a las urgencias del presente, porque de ella nacen muchas de las soluciones que necesitamos”, afirmó durante su discurso.

La periodista Carolina Amoroso condujo el acto y el tenor Matías Tomasetto interpretó el Himno Nacional Argentino.

Azzaroni recibió el premio a la trayectoria por sus aportes en polímeros y nanotecnología

Omar Azzaroni recibió el Premio Fundación Bunge y Born 2026 por su trayectoria en química, con aportes en polímeros, química de superficies, materia blanda y nanotecnología.

El Premio Fundación Bunge y Born 2026 fue otorgado a Azzaroni, doctor en Química por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), investigador superior del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de esa casa de estudios. Su producción abarca la ciencia de polímeros, la química de superficies, la materia blanda y la nanotecnología.

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El jurado destacó que sus trabajos contribuyeron a la formación de una comunidad de química de la materia blanda en Argentina y a la transferencia de conocimiento hacia aplicaciones tecnológicas. Entre esos desarrollos figura un dispositivo para detectar y medir biomarcadores renales, validado clínicamente en el Hospital San Martín de La Plata y en etapa inicial de aprobación regulatoria.

La herramienta surgió de un convenio de investigación y desarrollo entre el CONICET, la UNLP y una empresa de base tecnológica. El proyecto busca que centros de baja complejidad puedan contar con un equipo portátil para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con enfermedades renales.

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Al recibir la distinción, Azzaroni sostuvo que “cuando un país apuesta verdaderamente por el conocimiento no solamente produce ciencia, construye capacidades, forma personas, genera tecnología, crea oportunidades y sobre todo amplía su soberanía para decidir qué futuro quiere construir”. En ese sentido, advirtió sobre la reducción del financiamiento para ciencia y tecnología en Argentina y afirmó que invertir en el área “no es un gasto, es una de las inversiones más estratégicas que una sociedad puede realizar”.

El investigador también agradeció al CONICET y a la UNLP. “Me dieron la posibilidad de volver a Argentina y continuar desarrollando aquí mi carrera científica”, señaló.

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Daiana Capdevila obtuvo el Premio Estímulo de la Fundación Bunge y Born por sus investigaciones en bacterias, compuestos de azufre y biosensores con aplicaciones en enfermedades infecciosas.

Capdevila fue distinguida por sus investigaciones sobre bacterias, azufre y biosensores

El Premio Estímulo reconoció a Capdevila, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigadora independiente del CONICET, jefa del Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Instituto Leloir y profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Sus investigaciones se concentran en la química estructural, la bioquímica y la bioinorgánica. Su grupo estudia proteínas que regulan la disponibilidad de metales y compuestos de azufre en bacterias, un campo con aplicaciones potenciales en enfermedades infecciosas y trastornos vinculados con el intestino.

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El equipo trabaja en biosensores para enfermedades infecciosas y para la detección de contaminantes, entre ellos plomo y arsénico. Uno de esos desarrollos se aplicó junto con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para detectar plomo en esa cuenca.

Capdevila señaló que el reconocimiento representa un impulso para investigadores jóvenes. “Esta apuesta al futuro realmente es muy valorada en estos momentos muy difíciles y, si bien no sustituye las políticas públicas indispensables, funciona como un empuje y un incentivo para seguir”, afirmó.

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La científica agradeció a su equipo y a las instituciones que participan en sus proyectos. También remarcó la importancia de las redes de colaboración dentro y fuera de Argentina: “El equipo se extiende entre los grupos con los que compartimos el sueño de desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y a colaboradores de otras instituciones”.

Tascon recibió el Premio Estímulo por métodos de análisis sin invasión de las muestras

Marcos Tascon recibió el Premio Estímulo por desarrollar métodos de análisis con intervención mínima, aplicados al diagnóstico biomédico, el monitoreo ambiental y la preservación de bienes culturales.

Tascon, doctor en Ciencias Químicas por la UNLP, investigador adjunto del CONICET y profesor adjunto de la UNSAM, fue el otro ganador del Premio Estímulo. El jurado valoró sus contribuciones a la química analítica, las ciencias de la separación y la espectrometría de masas.

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Sus trabajos desarrollan metodologías para estudiar muestras complejas con intervención mínima o nula. Las aplicaciones alcanzan el diagnóstico biomédico, el monitoreo ambiental y la preservación de bienes culturales. Entre ellas se encuentran biosensores para contaminantes y estudios sobre barreras naturales de árboles frente a la contaminación del aire.

El investigador también participó en herramientas aplicadas a museos argentinos, como el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. Otro de sus métodos analiza los compuestos volátiles de fotografías históricas para determinar su estado de degradación sin manipularlas.

En Inca Cueva, Jujuy, los análisis de micromuestras permitieron establecer cronologías de pinturas rupestres con antigüedades que van de 1.700 a 10.000 años antes del presente. Tascon definió el premio como un incentivo para defender la ciencia básica y aplicada y para fortalecer los vínculos entre el sistema científico, el sector privado y la sociedad.

El director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, Andrés Basilio Agres, señaló que la distinción expresa una tradición de reconocimiento a la ciencia argentina. “Es el compromiso que heredamos y que renovamos cada año”, afirmó al cierre de la ceremonia.

La Fundación Bunge y Born entrega su premio principal desde 1964 y el Premio Estímulo desde 2001 para distinguir cada año a científicos argentinos en distintas disciplinas.

Los premios se entregan desde 1964 y distinguen áreas científicas diferentes cada año

La Fundación Bunge y Born entrega su premio principal de forma ininterrumpida desde 1964 y reconoce la trayectoria y los aportes de científicos argentinos. El Premio Estímulo se creó en 2001 para investigadores jóvenes que se destacan en la disciplina seleccionada en cada edición.

En 2026, el jurado estuvo presidido por Gerardo Burton, de la UBA. Lo integraron Mirta Aranguren, de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Víctor Batista, de la Universidad de Yale; Guillermo Raúl Castro, de la Universidad Federal de ABC, de San Pablo; y Héctor Casimiro Goicoechea, de la Universidad Nacional del Litoral.

Entre los premiados de años anteriores figuran Luis Federico Leloir, reconocido en Medicina en 1965; Gabriel Rabinovich, en Medicina Experimental en 2014; Sandra Díaz, en Ecología en 2019; y Alberto Kornblihtt, en Bioquímica y Biología Molecular en 2025.

Fotos: Rodrigo de la Fuente / Fundación Bunge y Born