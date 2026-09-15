Cuáles son los síntomas de la diabetes y cuándo consultar: “Uno nace con la predisposición”, advirtió un especialista

La diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad y requiere insulina, controles médicos, alimentación, actividad física y educación diabetológica

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La diabetes tipo 1 no tiene por qué poner en pausa una vida. Con insulina, controles médicos, alimentación, actividad física y educación diabetológica, las personas que reciben este diagnóstico pueden estudiar, trabajar, practicar deportes y sostener sus proyectos personales. Así lo explicó en Infobae A las Nueve Gabriel Lijteroff, jefe de Diabetología del Hospital Santamarina, quien remarcó que la enfermedad exige cuidados permanentes, pero no debería definir a quien convive con ella.

En Argentina, casi el 13% de los mayores de 18 años tiene diabetes y cerca de la mitad no sabe que la padece. La detección tardía ocurre con mayor frecuencia en la diabetes tipo dos, que puede avanzar sin síntomas durante cinco o diez años.

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Lijteroff, magíster en diabetología y expresidente de la Federación Argentina de Diabetes, señaló que los atletas con diabetes tipo uno ayudan a derribar prejuicios sobre la enfermedad. “La diabetes no tiene que definir a nadie”, afirmó.

Cerca del 10% de las personas con diabetes tiene tipo uno. En esos casos, el organismo no produce la insulina necesaria y el tratamiento resulta indispensable para vivir.

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En Argentina, casi el 13% de los mayores de 18 años tiene diabetes y cerca de la mitad no sabe que la padece (captura de video)

El diagnóstico suele ser reconocible porque muchos pacientes pueden identificar el momento en que empezaron los síntomas. La enfermedad puede aparecer desde los primeros meses de vida hasta la vejez. Además, existe una predisposición genética entre quienes la desarrollan.

La insulina cambió el pronóstico de la diabetes tipo uno

La diabetes fue descripta hace 3.500 años. Sin embargo, la insulina se conoce desde hace poco más de un siglo. Antes de que se incorporara al tratamiento, una persona con diabetes tipo uno tenía una expectativa de supervivencia de alrededor de seis meses.

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Con la llegada de la insulina, la enfermedad pasó a ser una condición crónica que puede controlarse. “Si uno tiene un buen control metabólico, no solamente puede evitar las complicaciones, sino que puede tener una vida plena”, explicó Lijteroff.

Ese seguimiento incluye medir la glucosa, aplicar el tratamiento indicado y conocer la enfermedad. Para el especialista, incluso el deporte de alto rendimiento es posible si la persona aprende a manejar sus niveles de glucosa, la insulina y las situaciones que pueden modificar el control.

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Las primeras insulinas se obtenían a partir del páncreas de vacas y tenían limitaciones. Con el tiempo, la ingeniería genética permitió producir insulinas similares a las que genera el cuerpo humano.

Además, la tecnología sumó nuevas herramientas: insulinas de acción ultralenta y ultrarrápida, infusores y monitores continuos de glucosa. Estos dispositivos permiten conocer los valores durante el día y advertir si suben o bajan, una información que ayuda a tomar decisiones sobre el tratamiento.

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La diabetes tipo 2 puede avanzar sin síntomas durante cinco o diez años y suele detectarse después de una complicación EFE/EPA/JAGADEESH NV

Los monitores también disminuyen la necesidad de pincharse el dedo para medir la glucosa. De todos modos, Lijteroff advirtió que el acceso a estos dispositivos no está garantizado para todos los pacientes.

La legislación argentina establece una cobertura del 100% para la insulina y los medicamentos de las personas atendidas por el Estado, obras sociales y empresas de medicina prepaga. No obstante, el médico cuestionó las trabas que algunas coberturas imponen para entregar monitores continuos. “No todos tienen la posibilidad de tener el acceso al monitor continuo”, sostuvo.

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La diabetes tipo dos puede avanzar durante años sin dar señales

A diferencia de la tipo uno, que requiere insulina desde el comienzo, la diabetes tipo dos puede permanecer sin ser detectada durante años. Por eso, algunas personas se enteran de que la tienen después de atravesar una complicación.

Dos mediciones de glucosa superiores a 126 permiten confirmar el diagnóstico. También puede realizarse una prueba de tolerancia a la glucosa, conocida como curva de glucosa.

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La alimentación excesiva, por sí sola, no explica la aparición de la enfermedad. “Uno nace con la predisposición”, señaló el jefe de Diabetología del Hospital Santamarina al referirse al componente genético.

Dos mediciones de glucosa superiores a 126 o una curva de glucosa permiten confirmar el diagnóstico de diabetes

Al mismo tiempo, el especialista indicó que el sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo en las personas predispuestas, aunque no provocan diabetes de manera aislada. Una encuesta nacional de factores de riesgo, citada por el especialista y realizada hace casi diez años, indicó que el 62% de la población argentina tenía sobrepeso u obesidad.

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A su vez, la falta de actividad física se vincula con la obesidad y la diabetes. Para reducir esos riesgos, el médico recomendó sostener una alimentación equilibrada y realizar 150 minutos de actividad física por semana.

La educación diabetológica forma parte del tratamiento

Los medicamentos son una parte del tratamiento, pero no la única. Lijteroff lo comparó con una mesa de cuatro patas: fármacos, alimentación, actividad física y educación diabetológica. Según explicó, los medicamentos representan el 25% del abordaje, mientras que el resto depende de los hábitos y del conocimiento de cada paciente.

La educación diabetológica permite entender qué ocurre en el organismo, mantener el tratamiento y resolver situaciones cotidianas. También ayuda a dejar atrás la idea de que la diabetes siempre deriva en complicaciones.

El especialista mencionó que hay pacientes de más de 80 años que no registran complicaciones. “Ahora sabemos que no es así”, dijo al referirse a la creencia de que esos problemas son inevitables.

Gabriel Lijteroff afirmó que en la diabetes existe una predisposición genética y que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo en personas predispuestas

La insulina tampoco provoca daños, según explicó. Algunas personas con diabetes tipo dos la necesitan cuando las células del páncreas dejan de responder y los comprimidos ya no alcanzan para controlar la glucosa.

En esos casos, comenzar la insulinoterapia puede devolver energía y mejorar el bienestar. La indicación depende de la evolución de la enfermedad y de la necesidad de mantener la glucosa bajo control.

Por último, Lijteroff alertó sobre los consejos de salud que difunden influencers sin formación profesional. Entre esas prácticas mencionó las promesas de tratamientos infalibles y las recomendaciones sin respaldo especializado.

Para buscar información, recomendó consultar a la Federación Argentina de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Argentina de Diabetes.

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