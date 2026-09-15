Se emborrachó con su hermano e intentó matarlo de cinco tiros porque le usurpó una casa: cayó 3 años después

"Gordillo", acusado del crimen de su hermano en Malvinas Argentinas

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La División Homicidios de la PFA capturó esta semana a Juan Abraham Flores, alias “El Gordillo”. La Justicia lo buscaba por un delito inquietante: intentar matar a su propio hermano menor, Ángel Gabriel.

El hecho ocurrió el 26 de marzo de 2023, mientras ambos bebían en la casa de Ángel, ubicada en el Barrio María Teresa de Calcuta de José C. Paz. En medio de la sesión, con los ánimos ya caldeados, ambos comenzaron a discutir: Juan Abraham acusaba a Ángel Gabriel de usurparle una casa en la zona de Cuartel V, zona de Moreno. Se trenzaron a golpes.

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Según la causa en su contra, el acusado -que ya tenía antecedentes por robo a mano armada- se fue, enfurecido. Desde su auto, le gritó: “Te voy a matar”. Luego, volvió con una pistola. Le dio cinco tiros a su propio hermano. Tres impactaron en su pecho; los otros dos, en su brazo derecho. Con su arma caliente, “El Gordillo” escapó. Su propia familia trasladó a Ángel a una Unidad de Pronta Atención cercana. Los médicos le salvaron la vida.

"Gordillo" Flores tras su arresto

Así, comenzó la causa en contra de “El Gordillo” por el delito de tentativa de fraticidio, a cargo de la UFI N°18 de Malvinas Argentinas, hoy bajo el fiscal Carlos Hermello. Tras años sin resultados, la fiscalía convocó a la División Homicidios de la Federal, parte del DFI, célebre por su tasa récord de capturas en casos fríos. Lo capturaron, precisamente, en José C. Paz, no muy lejos de la escena del intento de crimen.

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Los detectives descubrieron que Abraham tenía una novia, así como varios amigos. Todos ellos interactuaban en Facebook a muro abierto con un perfil misterioso, que no parecía ser de ninguna persona, nadie identificable a simple vista. Ese perfil publicaba en Marketplace distintos avisos para vender herramientas y distintos repuestos para automotores.

Entonces, los detectives concertaron una falsa compra con el falso perfil. Acordaron una cita en la calle Marino Rosales de José C. Paz. A la hora señalada, Juan Abraham Flores salió de un domicilio de la cuadra. Cotejaron su foto. Era él. Fue arrestado de inmediato y trasladado a la Comisaría 3° de la zona para su posterior indagatoria.

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