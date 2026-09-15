Dos naufragios en Panamá dejan 18 rescatados y dos muertos

Las autoridades trasladaron a los 18 ocupantes del catamarán hacia un puerto seguro después de completar la operación. Tomada de instagram

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Dos emergencias marítimas registradas en las últimas horas dejaron resultados opuestos en las costas panameñas: 18 personas fueron rescatadas con vida tras el hundimiento de un catamarán entre Taboga y Taboguilla, mientras un adulto y un menor fallecieron al naufragar otra embarcación en la desembocadura del río Coclé del Norte.

El caso más reciente ocurrió entre las islas de Taboga y Taboguilla, en el Pacífico panameño, donde un catamarán enfrentó una emergencia y terminó hundiéndose.

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El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) desplegó cuatro embarcaciones y personal especializado para rescatar a quienes permanecían a bordo mientras avanzaba el hundimiento.

Las unidades aeronavales consiguieron poner a salvo a los 18 ocupantes del catamarán, entre ellos 16 pasajeros y dos tripulantes. Después de completar la operación, todos fueron trasladados hacia un puerto seguro para recibir atención médica y la asistencia correspondiente, según la información divulgada por las autoridades.

El catamarán terminó hundiéndose en aguas ubicadas entre las islas de Taboga y Taboguilla, mientras avanzaban las maniobras de auxilio. EFE/Bienvenido Velasco

Hasta la mañana de este martes 15 de septiembre, el Senan no había informado qué provocó la emergencia, tampoco había precisado el punto exacto donde comenzó el hundimiento, el nombre de la embarcación ni el estado de salud de las personas rescatadas. Las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación.

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El operativo evitó que el naufragio dejara víctimas, pese a que las 18 personas tuvieron que abandonar el catamarán. La intervención estuvo apoyada por cuatro embarcaciones, una movilización que permitió evacuar a los pasajeros y tripulantes antes de que la nave quedara sumergida entre ambas islas.

El desenlace fue diferente en la desembocadura del río Coclé del Norte, donde dos personas murieron el domingo 13 de septiembre después de que la embarcación en la que se movilizaban naufragara. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad, de acuerdo con el reporte del Senan.

Las autoridades atribuyeron el accidente a los fuertes oleajes y las condiciones climatológicas adversas que afectaban el área. Una vez recibida la alerta, unidades aeronavales se trasladaron al lugar para desarrollar las labores de asistencia, búsqueda y recuperación de quienes viajaban en la embarcación.

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Un adulto y un menor fueron encontrados sin signos vitales en la desembocadura del río Coclé del Norte, en el distrito de Donoso. Foto de archivo

Familiares de las víctimas y residentes de la comunidad también participaron en el operativo. Durante los trabajos fueron localizados los cuerpos del adulto y del menor sin signos vitales. Posteriormente, el Senan coordinó con las instituciones competentes el levantamiento y las diligencias correspondientes para investigar el hecho.

La información disponible no precisa cuántas personas viajaban originalmente en la embarcación, su tipo, el lugar desde donde había zarpado ni la identidad de las víctimas. Tampoco se ha comunicado si otras personas resultaron afectadas por el naufragio, por lo que esos aspectos continúan sin confirmación oficial.

Tras la tragedia, las autoridades exhortó a operadores de embarcaciones y habitantes de las comunidades costeras a evitar los zarpes mientras persista el fuerte oleaje. La institución recomendó extremar las medidas de seguridad y esperar condiciones favorables antes de navegar, especialmente en áreas expuestas al deterioro del tiempo.

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