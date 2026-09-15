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Susana Giménez contó la charla que tuvo con Mirtha Legrand durante su internación: “Le mandé 700 mensajes”

La diva de los teléfonos expresó su preocupación por la semana que pasó su amiga en el sanatorio. También dio detalles de su futuro en la televisión

Susana Giménez habló de su comunicación con Mirtha Legrand durante la internación de La Chiqui (Video: América)
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La conversación entre Susana Giménez y Mirtha Legrand fue el eje de las declaraciones que la conductora dio al salir de una cena con Graciela Borges, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl. Ante los periodistas, habló del afecto que siente por su colega, de sus planes fuera de la televisión y de la serie que abordará distintos pasajes de su vida.

Susana no dudó en destacar que estuvo atenta la internación de la conductora, a quien le expresó cariño, admiración y aliento. “¿Ya está en la casa? Qué alegría”, expresó antes de responder cualquier otra pregunta y contar cómo vivió estos días: “Le mandé 700 mensajes”, aseguró. Con la espontaneidad que la caracteriza, le dijo que es “una superchica” y le transmitió seguridad ante la situación de salud que atravesaba. “Dejé en claro todo el amor que le tengo y la admiración, ella lo sabe”, sostuvo, y resumió su vínculo con una frase directa: “La amo con toda mi alma”.

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Susana Giménez con Mirtha Legrand disfrutaron de una velada juntas para el Día del Amigo (Instagram)
Susana Giménez habló de la internación de Mirtha Legrand: “La amo con toda mi alma” (Instagram)

El tema surgió luego de una salida nocturna con Borges, Calandra y Scheidl, el grupo de amigas que hizo de cada cena un ritual. Giménez describió el clima como el de una reunión como cualquier otro, donde hablaron sobre asuntos personales y pasaron revista por algunos personajes: “Criticamos un poquito a alguien y hablamos muy bien de otras personas”, dijo sin dar nombres.

La posibilidad de un regreso de Susana Giménez a la televisión fue otro de los asuntos que apareció en el diálogo con la prensa. Ante una pregunta directa sobre si tenía ganas de volver a la pantalla, respondió de manera tajante: “No”.

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Después matizó esa negativa con una referencia al presente y entre risas: “No, por ahora no”. Cuando le remarcaron que la respuesta había sido rotunda, insistió en que no prevé un regreso durante este año porque tiene otros compromisos de trabajo. “Tengo que hacer un documental que voy a hacer y después empezar la película”, afirmó, aunque no dio títulos, fechas de rodaje, nombres de directores ni datos sobre el contenido de esas producciones.

Susana Giménez recordó hace cuántos años Telefe es su casa
Susana Giménez recordó hace cuántos años Telefe es su casa

La conductora aclaró que su vínculo formal con el canal llegó a su fin: “Yo no tengo contrato”, afirmó, y ratifició su fidelidad a esa pantalla cuando le deslizaron otros destinos posibles dentro de la televisión: “Yo soy de Telefe, fue mi casa durante 35 años”.

Cuando le preguntaron si había dejado la televisión de forma definitiva o si definía su continuidad año a año, evitó presentar su decisión como un retiro formal. Dijo que cree haber tenido una etapa “fabulosa” y habló del vínculo que conserva con la audiencia. La conductora sostuvo que ese recorrido le dejó un lugar en el afecto de mucha gente. “Todo lo que ustedes ven es amor, amor, amor”, expresó.

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La recreación den la serie de Moria sobre un clásico del cine nacional del que fueron parte Moria Casán, Susana Giménez, Alberto Olmedo y Jorge Porcel (Cr. Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)

Durante el diálogo, los cronistas también le preguntaron por la futura serie inspirada en su vida. Giménez anticipó que la producción abordará hechos personales y que buscará mostrar una versión directa de su historia.

Ante la pregunta sobre qué se verá en la ficción, respondió: “La verdad, la verdad”, aunque pusos ciertos reparos. También aseguró que ella será la encargada de elegir a quienes la interpretarán y no precisó si habrá más de una actriz para representar distintas etapas de su vida. “Tengo que sorprender”, afirmó, sin ampliar cuál será el recurso narrativo de la producción ni si participará en la escritura, la selección de escenas o las decisiones creativas.

En otro tramo de la charla, Giménez fue consultada por comentarios recientes de Moria Casán. Los periodistas le dijeron que Casán había hablado bien de ella y le remarcaron que la quería. “Siempre nos hemos querido”, no dudó Susana.

La conversación derivó luego hacia la serie de Moria y su visión sobre la figura de Jorge Porcel,quien en la biopic tiene una cuestionable actitud hacia ella mientras protagonizan una obra. Susana explicó que con ella “era un amor”, aunque era “más o menos con las chicas”, para luego sostener que muchas mujeres bajaban llorando de del escenario.

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