Política

Cómo es la iniciativa que propone la creación de una Policía Militar en el conurbano bonaerense

El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, planteó la necesidad de configurar una nueva fuerza de seguridad, con formación en Campo de Mayo y que dependa del gobierno nacional

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La fuerza dependería directamente del Gobierno nacional (Foto NA: GBA)
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Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno bonaerense, propuso crear una Policía Militar del conurbano con formación en Campo de Mayo como parte de un plan para federalizar los 24 municipios de esa región y trasladar sus principales competencias a la órbita nacional.

La iniciativa plantea que los distritos del conurbano dejen de depender del gobierno de la provincia de Buenos Aires y pasen a tener estatus federal, bajo una estructura con dos niveles de administración: el municipal y el nacional. Según el dirigente, el cambio permitiría reformular el esquema de seguridad, financiamiento y prestación de servicios en el área metropolitana.

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De la Torre explicó que la nueva Policía Militar del conurbano dependería del Gobierno nacional, sin subordinación al gobernador bonaerense ni a los intendentes. Su función estaría enfocada en investigaciones complejas, inteligencia criminal, narcotráfico y operativos tácticos dentro de los municipios federalizados.

Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, sostuvo el exfuncionario. También remarcó que no se trataría de un despliegue temporal del Ejército ni de la Gendarmería, sino de una institución creada específicamente para actuar en el conurbano.

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El planteo prevé que la formación se realice en Campo de Mayo, con participación de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino. Además, propuso que parte de sus integrantes provenga de la actual Policía Bonaerense. Y señaló que la guarnición se encuentra dentro del área que la fuerza tendría a su cargo.

El nuevo cuerpo podría crearse mediante leyes ordinarias aprobadas por el Congreso y la Legislatura bonaerense, sin una reforma constitucional. Ese punto forma parte de la arquitectura institucional que el dirigente plantea para modificar el esquema de administración y seguridad del conurbano.

El rol de las policías municipales

El modelo diseñado por el exintendente bonaerense reserva a los municipios las funciones vinculadas con el patrullaje preventivo. “Convive con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención”, afirmó al describir cómo se distribuirían las responsabilidades.

El planteo prevé que la formación se realice en Campo de Mayo, con participación de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino
El planteo prevé que la formación se realice en Campo de Mayo, con participación de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino

A su vez, consideró que las policías locales ya demostraron capacidad para reducir el delito y sostuvo que necesitan mayores recursos. Bajo ese criterio, la fuerza federal propuesta concentraría sus recursos en fenómenos delictivos de mayor escala, mientras cada intendencia conservaría el despliegue territorial cotidiano.

La crítica al actual funcionamiento de la seguridad bonaerense ocupa un lugar central en su diagnóstico. De la Torre cuestionó que la conducción provincial pueda supervisar las problemáticas particulares de cada municipio y afirmó que la Policía Bonaerense duplicó su personal desde 2010 sin que el delito descendiera.

“¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano?”, planteó. Para el dirigente, el crecimiento poblacional, la complejidad social y la expansión del delito exigen una modificación de fondo del sistema vigente.

La federalización de los 24 distritos

La creación de la fuerza está ligada a la propuesta más amplia de federalizar los 24 distritos del conurbano ubicados entre la ruta 6 y la Ciudad de Buenos Aires. En agosto, De la Torre sostuvo que el cambio eliminaría la intervención del gobierno provincial en esa zona y concentraría la administración en los municipios y la Nación.

El dirigente indicó que en el conurbano viven entre 13 y 14 millones de personas, cerca del 28% de la población argentina. En declaraciones a Infobae al Amanecer, argumentó que buena parte de los servicios esenciales ya están regulados o prestados desde el ámbito nacional, entre ellos el transporte público, la distribución de energía y gas, y los servicios de agua y cloacas.

(Infobae en Vivo)
Joaquín de la Torre (Infobae en Vivo)

Su propuesta contempla una reasignación de fondos: una parte se destinaría al resto de la provincia y otra quedaría bajo administración nacional para cubrir salarios docentes, de las fuerzas de seguridad y de hospitales nacionales situados en el conurbano. También planteó eliminar Ingresos Brutos en esos distritos, al retirar el nivel provincial de gobierno.

Hay que cambiar por completo”, concluyó De la Torre al insistir en que las respuestas actuales no alcanzan para abordar la inseguridad en el conurbano.

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