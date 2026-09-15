La mamá de L-Gante habló tras la denuncia contra su hijo: “Es una gente de mal vivir”

La mujer aseguró que la denuncia fue realizada por dos personas que están usurpando los terrenos familiares (Video: A la Barbarossa-Telefe)

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L-Gante volvió a quedar bajo la mirada de la Justicia después de que se llevaran adelante tres allanamientos en General Rodríguez, la localidad bonaerense donde el cantante de cumbia 420 vive junto a su familia. El procedimiento se enmarca en una denuncia por amenazas agravadas con armas de fuego.

Según pudo saber Infobae, la mujer que radicó la denuncia aseguró que el cantante y sus acompañantes irrumpieron por la fuerza en la propiedad e intimidaron con armas de fuego a quienes se encontraban en el lugar, con el objetivo de exigirles nuevamente que abandonaran el terreno.

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En la mañana de este martes, a poco de conocerse los allanamientos, Claudia Valenzuela, madre del músico, envió un audio a la periodista Pía Shaw, que lo reprodujo al aire en A la Barbarossa, el programa de Telefe. En ese mensaje, Valenzuela ofreció su propia versión sobre el origen del conflicto: “Se debe a una denuncia que hicieron personas que usurparon unos terrenos que pertenecen a mi familia, esos terrenos están atrás de la casa de mi mamá, que a su vez era la casa de mis abuelos”, relató en el mensaje de voz que le envió a la periodista.

La madre del cantante remarcó la antigüedad del vínculo familiar con esa propiedad. “Imagínate, 80 o 90 años que está esa casa en esa zona, esos terrenos en esa zona. Esa gente vino a usurpar”, afirmó. En su audio, Claudia caracterizó a quienes ocuparon el terreno con dureza. “Es una gente de mal vivir, una gente que está acostumbrada a hacer esto. A usurpar casas, a usurpar lugares y después los venden, ¿me entendés? Y ahora se hacen los pobrecitos que no tienen dónde vivir, te caen y te usurpan así”, sostuvo.

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Agentes de la DDI realizan un operativo de allanamiento en la residencia del cantante L-Gante en la localidad de Moreno

Sobre el estado judicial de la causa, la madre de Elián, nombre de pila del cantante, precisó que la documentación de la propiedad está en poder de una prima suya y que el expediente avanza en la fiscalía. “La causa, que tiene los papeles mi prima, y todos esos terrenos, está en la fiscalía, el viernes hubo una audiencia, esta gente no se presentó, así que bueno, a seguir los pasos, esto ya está en fiscalía”, detalló.

La mujer vinculó el reclamo actual con el patrimonio familiar de L-Gante y planteó una hipótesis sobre el motivo detrás de la ocupación. “Al enterarse que estos terrenos y todo esto pertenecía a la familia de L-Gante, o sea que la casa de sus abuelos, los terrenos de sus tíos y qué sé yo, ahora, imagínate, quieren plata”, expresó.

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Valenzuela hizo referencia a un antecedente similar que había involucrado a otras personas en un conflicto de características parecidas. “Es una repetición. La otra causa fue con otros vecinos, esta es con otros, pero de bastante mal vivir. Lo que pasa es que los agarra... bueno, no quiero seguir... salen a hacer esto, pero ese es el motivo”, cerró.

Así anunció Telefe que L-Gante no iba a ser parte de la nueva edición del reality de cocina

En medio de este contexto judicial, el cantante de “El último romántico” también recibió la noticia de que no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, certamen en el que ya estaba confirmado en las redes sociales del canal y del programa. Según pudo saber Teleshow, la baja se debió a que no se logró llegar a un acuerdo entre las partes. Sin embargo, a las pocas horas de conocerse esa decisión se llevó adelante el allanamiento en su propiedad de General Rodríguez.

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Fue Yanina Latorre quien reveló en SQP (América TV) el nombre del reemplazante: Mike Amigorena. Según explicó la conductora, el actor mendocino venía siendo tentado por la producción desde hacía varios meses, aunque en un primer momento había rechazado la propuesta.

“Lo buscaron desde el principio porque Telefe lo quería en MasterChef, pero él no quiso”, detalló Latorre. La conductora remarcó que, tras la salida de L-Gante, la producción retomó la negociación con Amigorena y logró cerrar el acuerdo.

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