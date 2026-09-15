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Tini Stoessel sorprendió con un romántico guiño a Rodrigo De Paul en pleno show en El Salvador

En medio de su gira FUTTTURA, la artista tuvo un inesperado gesto vinculado a su pareja que provocó las ovaciones de sus fans

La artista sorprendió al levantar un cartel realizado por una fanática donde se la pudo apreciar junto a Rodrigo De Paul, ambos luciendo looks nupciales, y sus mascotas (Instagram)
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Después de atravesar un período personal marcado por dificultades familiares, conflictos legales y un distanciamiento, Tini Stoessel retomó su agenda internacional con la gira FUTTTURA. La cantante llegó a El Salvador para encontrarse con sus fanáticos y ofreció un recital en el marco de su recorrido por distintos países. Durante su estadía, compartió imágenes y videos de la presentación, pero uno de los momentos que publicó en sus redes sociales llamó especialmente la atención porque estuvo relacionado con su inminente casamiento con Rodrigo De Paul.

La artista realizó el posteo en su cuenta de Instagram después del show y reunió distintas postales de su paso por el país. “El Salvador, lxs amo. Fue un show tan lindooo, gracias gracias gracias. ¡Nos vemos mañana Panamá!”, escribió Tini junto a una serie de fotos y videos. Sin embargo, una de las imágenes se destacó por encima del resto y generó repercusión entre sus seguidores, ya que permitió ver un gesto de la cantante frente a uno de los carteles que el público había preparado para recibirla.

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En el video, Stoessel sostenía un ramo de flores mientras se dirigía a las personas que habían asistido al recital. En medio de ese momento, tomó uno de los carteles que habían llevado sus fanáticos y lo mostró frente a la cámara. En la imagen se veía en primer plano a Tini y Rodrigo, ambos vestidos con trajes nupciales y acompañados por sus mascotas. Sobre la ilustración se leía la frase “Mr. And Mrs. De Paul”, en una referencia directa a la próxima boda de la cantante y el futbolista.

Tini Stoessel sorprendió con un guiño a Rodrigo De Paul en su show en El Salvador: el video
El cartel que la artista mostró ante las cámaras y dejó en claro su amor hacia su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tini recibió el cartel y lo levantó para que pudiera ser visto por el público y por quienes seguían la transmisión a través de sus redes sociales. El gesto quedó registrado entre las imágenes del show y fue interpretado como una nueva señal relacionada con su vínculo con De Paul. La escena también mostró a la artista sosteniendo el ramo de flores mientras interactuaba con sus seguidores, que habían preparado distintas muestras de afecto para acompañarla durante la presentación en el país centroamericano.

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La publicación no pasó inadvertida para sus seguidores ni para De Paul. El futbolista dejó en la sección de comentarios una serie de emojis con cara de enamorado, en respuesta al video y al cartel que hacía referencia a ambos. En paralelo, los usuarios reaccionaron a las imágenes de la cantante y destacaron su look, su actitud sobre el escenario y la complicidad que mostró al sostener la ilustración frente a la cámara.

Hermosa”, “Icónica”, “Te amo”, “Sos la más linda del mundo” y “Tenés la sonrisa más linda del mundo” fueron algunos de los mensajes que aparecieron debajo del posteo. También hubo quienes la definieron como “la única estrella de Latinoamérica”. Los comentarios se sumaron a las distintas muestras de apoyo que Tini recibió durante su presentación y reflejaron la atención que generó el gesto relacionado con su posible unión con De Paul.

Sin embargo, no fue la primera vez que la cantante hizo una referencia pública a su casamiento durante la gira. En el comienzo del recorrido por México, más precisamente en Guadalajara, Tini contó con la presencia de Rodrigo De Paul entre el público. De esta manera, el futbolista acompañó una presentación que también tuvo distintos momentos de euforia y que incluyó una escena vinculada con la boda que había generado reacciones entre los espectadores.

Tini se presentó en un concierto en México. En un momento, sostiene una muñeca blanca y la eleva sobre su cabeza. El saludo de la artista a Rodrigo de Paul durante el evento

Durante ese show, alguien lanzó un velo desde el público y Tini decidió colocárselo sin dudar. La cantante tomó el accesorio y se lo puso frente a todos, entre gritos y aplausos de los espectadores. El gesto fue leído como un guiño a su inminente casamiento con Rodrigo y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación. La artista continuó con el velo puesto durante unos instantes y compartió la reacción de sus seguidores desde el escenario.

La referencia a la boda también apareció a través de un regalo que recibió durante esa misma presentación. En medio de la ovación del público, Stoessel recibió un peluche vestido de novia. El obsequio la sorprendió y le provocó una sonrisa frente a los espectadores. Emocionada, levantó el muñeco para mostrarlo y lo sostuvo mientras observaba la reacción de la gente.

Entre el ramo de flores, el cartel con la inscripción “Mr. And Mrs. De Paul”, el velo que se colocó durante el show en Guadalajara y el peluche vestido de novia, Tini volvió a mostrarse cercana con su público durante su gira FUTTTURA. Y una vez más, dejó en claro su profundo amor por su pareja, con quien planea casarse y unir sus vidas para siempre.

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