Costa Rica

Costa Rica y El Salvador ante el envejecimiento acelerado: las cifras que explican una brecha que crece en Centroamérica

Una especialista en transición demográfica compara ritmos, leyes y proyecciones oficiales, mientras los últimos recuentos poblacionales dibujan contrastes que afectan desde el mercado laboral hasta el consumo cotidiano

Costa Rica se mantiene como un país menos envejecido que El Salvador, según la experta en transición demográfica Miriam De Paolli. /(Cepal)
Costa Rica se mantiene como un país menos envejecido que El Salvador, según la experta en transición demográfica Miriam De Paolli. /(Cepal)
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Costa Rica se mantiene como un país menos envejecido que El Salvador, de acuerdo con Miriam De Paolli, experta en transición demográfica y fundadora de Data8 Latam.

La consultora, en diálogo con periodistas, sostuvo que El Salvador pasó en apenas dos décadas de una condición de envejecimiento moderado a una etapa avanzada de ese proceso, un salto que el vecino costarricense todavía no experimenta con la misma intensidad.

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“Costa Rica tiene islas de personas muy viejas, pero es un país más joven que El Salvador”, explicó De Paolli.

En ese sentido, la especialista destacó que este país cuenta con marcos legales más actualizados sobre población adulta mayor, entre ellos una iniciativa que llegó al Congreso costarricense a comienzos de este año, mientras que el resto de la región centroamericana continúa con normativas desfasadas frente a la realidad demográfica.

Por el lado de El Salvador, el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR), respalda el diagnóstico de la consultora. El documento registró una población total de 6,029,976 habitantes, apenas 5% más que en el censo de 2007, lo que refleja un estancamiento del crecimiento poblacional.

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El índice de envejecimiento del país alcanzó 49.0, es decir, 49 personas mayores de 65 años por cada 100 niños y jóvenes de entre cero y 14 años. En los departamentos de San Salvador, Chalatenango y Santa Ana esa proporción ya supera el 50%.

La población mayor de 50 años totalizó 1,539,287 personas en 2024, un aumento de 598,287 individuos frente a los 941,000 contabilizados en 2007, lo que representa un crecimiento de 63% en 17 años. En el sentido opuesto, los menores de 19 años se redujeron 31.3% en el mismo período.

Imagen de referencia. El Salvador pasó en dos décadas de un envejecimiento moderado a una etapa avanzada, mientras Costa Rica avanza con un ritmo más lento.
Imagen de referencia. El Salvador pasó en dos décadas de un envejecimiento moderado a una etapa avanzada, mientras Costa Rica avanza con un ritmo más lento.

El grupo etario que más creció fue el de personas entre 90 y 94 años, que se duplicó al pasar de 10,548 a 21,913 individuos entre 2007 y 2024, una variación de 107.7%.

Por otro lado, en el caso de Costa Rica, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran un panorama distinto. Según las estimaciones y proyecciones de población publicadas por el organismo, el país tenía en 2024 una población total de 5,164,000 habitantes, con 11.7% correspondiente a personas de 65 años y más en 2025. La proyección del INEC anticipa que esa proporción llegará a 24.9% en 2050, un ritmo de transición más lento que el salvadoreño.

La razón de dependencia demográfica, que mide la cantidad de personas mayores de 65 años respecto a la población en edad de trabajar, también varía según la provincia costarricense, con valores que oscilan entre 13.6 y 18.4 personas mayores por cada 100 en edad laboral, de acuerdo con el INEC.

En términos de consumo e inversión, De Paolli destacó la importancia de este segmento de la población. En Costa Rica, más de 1.3 millones de habitantes tienen más de 50 años y conforman un rango etario con capacidad de gasto propia: destinan parte de sus ingresos a la salud preventiva, el bienestar, la tecnología y las experiencias de ocio. La tendencia se vincula con una menor carga financiera en hogares donde ya no hay hijos dependientes o donde la vivienda está pagada.

economía plateada
En Costa Rica, el INEC proyecta que la población de 65 años y más pasará de 11.7% en 2025 a 24.9% en 2050.

De acuerdo con una publicación de Costa Rica Mayor, muchas personas de este grupo cuentan con pensiones, ahorros o ingresos estables, una situación que les permite orientar recursos hacia la calidad de vida. El medio citó estudios de WTW de 2022 que señalan una mayor propensión al ahorro y estabilidad frente a generaciones más jóvenes.

La salud preventiva figura entre las prioridades de consumo. La atención médica general, con especial valoración de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), se complementa con gastos en suplementos, fisioterapia, psicología, caminatas, yoga y otras actividades físicas.

También crece la compra de alimentos asociados a hábitos saludables, como yogur, frutas, cereales integrales y bebidas naturales. El interés por productos y servicios para una longevidad activa se suma a la búsqueda de autonomía durante la jubilación.

El turismo constituye otro rubro de gasto para la población de más de 50 años en Costa Rica. Las escapadas de corta duración, las visitas a parques, las actividades culturales y las opciones de bienestar o accesibilidad se ubican entre las alternativas con mayor demanda.

economía plateada
La población mayor de 50 años en Costa Rica impulsa la economía plateada con gasto en salud preventiva, bienestar, tecnología, turismo y ocio.

La tecnología adquiere peso en la vida diaria. Las videollamadas, las aplicaciones bancarias, las plataformas de salud y los dispositivos de monitoreo forman parte de un consumo que busca facilitar tareas cotidianas y sostener la independencia.

Este fenómeno integra la llamada economía plateada, que reúne la actividad económica vinculada a las personas mayores. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citados por De Paolli, este sector representa cerca del 40% del consumo global.

Pese al avance de la conectividad, la brecha digital persiste entre adultos mayores, sobre todo en áreas rurales. El acceso a internet supera el 86% en el país, pero la expansión de servicios adaptados, transporte accesible, vivienda y atención domiciliaria sigue como un desafío para atender a una población en crecimiento.

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