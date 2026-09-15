Panamá

Gobierno de Panamá ya evalúa el estudio que definirá el futuro del tren hasta la frontera con Costa Rica

La propuesta contempla 475 kilómetros, 14 estaciones y una servidumbre para integrar electricidad, agua y telecomunicaciones, pero todavía no cuenta con un costo oficial de construcción.

El proyecto contempla aproximadamente 475 kilómetros de vías y 14 estaciones entre la capital panameña y Paso Canoas. Captura de video
El proyecto contempla aproximadamente 475 kilómetros de vías y 14 estaciones entre la capital panameña y Paso Canoas. Captura de video
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La Secretaría Nacional del Ferrocarril informó que el estudio de factibilidad del tren Panamá–David–Frontera se encuentra bajo evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El dato fue divulgado después de una reunión con autoridades y empresarios franceses interesados en conocer los avances y oportunidades relacionados con el proyecto ferroviario.

Una vez concluya la evaluación, el programa podrá avanzar hacia sus próximas etapas, entre ellas la contratación de una Oficina de Gestión de Proyectos, conocida como PMO. Esta unidad tendría la responsabilidad de coordinar la planificación y ejecución de una iniciativa que contempla 475 kilómetros de vías y 14 estaciones.

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El análisis deberá arrojar una estimación más precisa de la inversión requerida. El costo terminará definiendo la viabilidad del proyecto, porque permitirá establecer si sus beneficios económicos y sociales justifican los recursos necesarios, además de determinar qué modelo financiero podría utilizar Panamá para construirlo y operarlo.

Hasta ahora, el Gobierno ha divulgado detalles sobre el recorrido, las estaciones y las oportunidades asociadas con el tren, pero todavía no existe un costo oficial para ejecutar la obra. Sin esa cifra tampoco puede precisarse cuánto aportaría el Estado ni qué espacio tendrían los inversionistas privados u organismos financieros internacionales.

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La servidumbre de 60 metros podría albergar infraestructura eléctrica, tuberías de agua, fibra óptica y torres celulares. Captura de video
La servidumbre de 60 metros podría albergar infraestructura eléctrica, tuberías de agua, fibra óptica y torres celulares. Captura de video

El documento fue consolidado por la firma estadounidense AECOM USA Inc., contratada por $4,170,394 para desarrollar la ingeniería al 20% del tramo Albrook–Sajalices y reunir los componentes de factibilidad. La compañía ya había recibido $2.2 millones para brindar asesoría técnica durante la elaboración del plan maestro.

La administración del presidente José Raúl Mulino ha comprometido al menos $9.7 millones en estudios y consultorías vinculados con el ferrocarril. Entre los trabajos contratados aparecen evaluaciones del suelo, impacto ambiental, diseños conceptuales, revisión de propiedades y un modelo financiero con proyecciones para 30 años.

Tecnilab recibió $1,186,724 para estudiar las condiciones del terreno mediante perforaciones, ensayos y pruebas de campo. WSP del Istmo obtuvo $887,000 para preparar el estudio de impacto ambiental y social categoría III, mientras Renfe analiza por $338,812 las estaciones, terminales, talleres y el puente sobre el Canal.

KPMG fue contratada por $802,461 para desarrollar el modelo financiero y evaluar alternativas como concesiones o asociaciones público-privadas. Raygians recibió $148,728 para verificar la información catastral y registral de las propiedades ubicadas dentro del alineamiento previsto para la primera fase del ferrocarril.

El proyecto también contempla una servidumbre de 60 metros de ancho a lo largo del recorrido, un espacio que no estaría reservado únicamente para las vías. Dentro de esa franja podrían instalarse tuberías de agua, redes eléctricas, fibra óptica, torres celulares y otros componentes de infraestructura tecnológica.

Autoridades y empresarios franceses conocieron los avances y oportunidades de participación vinculados con el corredor ferroviario panameño. Tomada de Instagram
Autoridades y empresarios franceses conocieron los avances y oportunidades de participación vinculados con el corredor ferroviario panameño. Tomada de Instagram

La Secretaría ha mantenido conversaciones con la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), que trabaja en la planificación de la cuarta línea de transmisión eléctrica del país. Parte de esa infraestructura podría aprovechar el corredor ferroviario, reduciendo la necesidad de adquirir otra servidumbre y facilitando su instalación entre distintas provincias.

También se han producido acercamientos con empresas de telecomunicaciones para analizar el soterramiento de redes de fibra óptica. En varias zonas del interior, estos sistemas permanecen instalados sobre postes y quedan expuestos a interrupciones provocadas por accidentes, lluvias, vientos y otros fenómenos que afectan la continuidad de las comunicaciones.

La misma franja podría recibir tuberías destinadas a la conducción de agua y torres para ampliar la cobertura celular. La disponibilidad conjunta de transporte, electricidad, agua y conectividad podría facilitar el establecimiento de industrias, comercios, proyectos inmobiliarios y servicios cerca de las futuras estaciones ferroviarias.

Ese planteamiento fue presentado al ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico de Francia, Nicolas Forissier; a la embajadora francesa en Panamá y a representantes empresariales. La delegación conoció la estructuración técnica, económica y financiera desarrollada, además de las oportunidades de cooperación durante las siguientes etapas del programa.

La iniciativa propone crear viviendas, comercios, empleos y servicios alrededor de las futuras terminales ferroviarias. Tomada de Instagram
La iniciativa propone crear viviendas, comercios, empleos y servicios alrededor de las futuras terminales ferroviarias. Tomada de Instagram

El encuentro dio continuidad al memorando firmado entre Panamá y Francia para el intercambio de conocimientos y experiencias ferroviarias. El acuerdo establece un marco de colaboración entre ambos países, mientras las compañías francesas exploran posibilidades relacionadas con infraestructura, seguridad y actividades vinculadas al Canal de Panamá.

Durante la presentación se explicó el modelo de desarrollo orientado al transporte, conocido como TOD por sus siglas en inglés. Una de las láminas definió la propuesta como “ciudades diseñadas alrededor de estaciones ferroviarias”, donde puedan concentrarse viviendas, comercios, empleos, servicios públicos y conexiones con otros sistemas de movilidad.

AECOM debe realizar un análisis preliminar de seis puntos estratégicos con potencial para aplicar ese modelo y atraer inversión privada. Cada terminal podría convertirse en un nuevo centro económico, en lugar de funcionar únicamente como un lugar para abordar trenes o recibir y despachar mercancías.

Las proyecciones divulgadas por la Secretaría señalan que la construcción y las inversiones vinculadas podrían generar más de 100,000 empleos. La estimación combina la mano de obra ferroviaria con las oportunidades relacionadas con servicios públicos, industrias, comercios, viviendas y otros desarrollos privados alrededor del corredor.

Tren moderno azul y blanco con "NUEVO TREN DE PANAMÁ" en el frente, llegando a la estación Paso Canoas. Personas en el andén y colinas brumosas de fondo.
El sistema transportaría pasajeros y carga, además de conectarse con puertos, carreteras, el Metro y el ferrocarril interoceánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trazado incluye estaciones en Albrook, Ciudad de la Salud, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame–Coronado, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas. La primera fase llegaría hasta Divisa, antes de avanzar hacia Chiriquí y la frontera con Costa Rica.

El sistema transportaría pasajeros y carga, incorporaría una terminal multimodal en Capira y se conectaría con puertos, carreteras, la Línea 3 del Metro y el ferrocarril interoceánico. Sin embargo, su alcance final dependerá de la evaluación que realiza el MEF y de que el país encuentre una fórmula sostenible para financiar su construcción y operación.

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