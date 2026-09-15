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Histórico: Argentina cortó con la hegemonía de Brasil y ganó el oro en la gimnasia artística de los Juegos Suramericanos tras 30 años

Julieta Lucas, que también ganó la prueba individual All Around, junto a Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger y Rocío Saucedo quebraron una larga racha

La rutina de Emilia Acosta para definir la prueba colectiva en los Juegos Suramericanos.
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El equipo argentino ganó dos oros y una medalla de bronce en la gimnasia artística femenina durante la segunda jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y rompió una racha de 32 años de dominio brasileño en esta competencia. Ningún país había desplazado a Brasil desde la edición de Valencia 1994.

El conjunto, conocido como Las Fénix e integrado por Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas, se impuso tras una gran actuación colectiva en el Invencible Arena de Rosario. Las argentinas sumaron 208.706 puntos y superaron a Brasil, que terminó segundo con 206.188, y a Panamá, tercero con 198.538.

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Gracias a la última rutina de suelo en la que Acosta logró sumar 13.000 puntos, Argentina se aseguró la primera colocación en la prueba colectiva. Hay que mencionar que el combinado brasileño viajó al país sin sus máximas estrellas, como la campeona olímpica Rebeca Andrade. Pero más allá de eso, el título tiene una enorme importancia para profundizar el trabajo de cara a lo que resta del ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028.

Además, Lucas, de 16 años, obtuvo el oro individual con 52.435 puntos, gracias a su desempeño en salto (13.367), barras asimétricas (13.034), viga (13.034) y suelo (13.000). La argentina volvió a ganar esta competencia para su país después de la victoria de Melina Sirolli en Mar del Plata 1998.

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Julieta Lucas, ganadora de la prueba All Around de la gimnasia
Julieta Lucas, ganadora de la prueba All Around de la gimnasia (Santa Fe 2026)

Por su parte, Acosta (17 años) completó el podio individual con la medalla de bronce con una puntuación de 51.50, mientras que la brasileña Gabriela Boucas quedó segunda. La actuación también clasificó a varias argentinas para las finales por aparatos: Acosta competirá en salto; Lucas, en barras, suelo y viga; Ajalla, en suelo; Dalinger, en viga; y Delfina Estoco, en barras asimétricas.

El antecedente inmediato a esta consagración ocurrió en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, celebrados en Paraguay hace cuatro años. En aquella oportunidad, la delegación nacional obtuvo la medalla de plata en la competencia por equipos al registrar 199,300 puntos, detrás del seleccionado de Brasil. El plantel estuvo integrado por Brisa Carraro, Abigail Magistrati, Rocío Saucedo, Sira Macías, Meline Mesropian y Leila Martínez.

En el plano individual dentro del territorio paraguayo, Carraro fue la figura más destacada al adjudicarse la medalla de bronce en el concurso completo con una puntuación de 50,367. La gimnasta sumó también una presea de plata en las barras asimétricas, ubicándose a seis centésimas del primer lugar. Por su parte, Abigail Magistrati, quien había representado al país en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, finalizó entre las clasificadas a las definiciones por aparatos en la viga de equilibrio.

El equipo femenino de gimnasia artística argentino
El equipo femenino de gimnasia artística argentino (Santa Fe 2026)

Durante la edición desarrollada en Cochabamba 2018, en Bolivia, la gimnasia artística argentina firmó una de las actuaciones individuales más laureadas en el certamen regional. Con 16 años, Martina Dominici se convirtió en la máxima medallista de la competencia al acumular seis insignias en total, encabezadas por el oro en el concurso completo individual con una puntuación de 52,500.

En esa cita suramericana, la Argentina consiguió la medalla de plata por equipos con una escuadra conformada por Dominici, Ayelén Tarabini, Agustina Pisos, Mayra Vaquie, Camila Bonzo y Romina Pietrantuono. A la par del logro colectivo, Dominici cosechó cuatro medallas de bronce en las finales por aparatos, correspondientes a las disciplinas de salto, barras asimétricas, viga y suelo.

El triunfo obtenido en el certamen de Santa Fe interrumpió una racha de ocho ediciones consecutivas de hegemonía brasileña en el concurso por equipos, ciclo que había comenzado tras la consagración argentina en Valencia 1994 (Venezuela). Desde aquel certamen de los años 90, la representación nacional se mantuvo de manera recurrente en las posiciones del podio suramericano.

En los juegos organizados en Buenos Aires 2006, el seleccionado femenino había cosechado el segundo lugar en la prueba por equipos. En aquella cita disputada en la capital argentina, Virginia Deluzio conquistó la medalla dorada en barras asimétricas con una nota de 13,700 y la medalla de bronce en suelo, al tiempo que compartió la nómina colectiva con Tarabini, Aylén González, María Sol Polandri, Florencia Salomon y Nadir Domeneghini. Aquella actuación consolidó la presencia argentina en el podio de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) hasta la consagración reciente.

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