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El inesperado “efecto Haaland” que hizo crecer la compra de zanahorias tras el Mundial

La Dirección de Agricultura de Noruega confirmó que hubo una alta demanda por la hortaliza tras su participación en el torneo internacional

Haaland comiendo Zanahoria
Erling Haaland se convirtió en un ejemplo para los jóvenes en Noruega
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La temporada de zanahorias en manojo tuvo un fuerte aumento de ventas en Noruega, asociado por los productores al “efecto Haaland”, según el último informe semanal sobre frutas y hortalizas de la Dirección de Agricultura del país. El fenómeno coincidió con la presencia de Erling Braut Haaland en los partidos y en campañas televisivas de uno de los más reconocidos mayoristas de verduras durante el último Mundial en donde su selección se impuso a la de Brasil de Ancelotti y Neymar en octavos antes de caer ante Inglaterra.

Según informaron medios locales como VG y NRK, la Dirección de Agricultura indicó que la calidad de las zanahorias noruegas es buena y señaló que las ventas de verduras de verano (europeo) crecieron después del fin de las vacaciones para buena parte de la población. El reporte incluyó además una mayor demanda de coliflor y otros productos de la temporada.

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El diario VG informó que los productores vincularon el incremento en la venta de zanahorias con la exposición del delantero noruego durante el torneo. Haaland marcó siete goles en cuatro partidos con Noruega llegando a los cuartos de final, mientras su imagen aparecía de forma reiterada en anuncios junto al esquiador Johannes Hosflot Klaebo.

En una de las piezas publicitarias, Haaland aparecía conduciendo un camión y comiendo zanahorias. También circularon en redes sociales videos en los que se lo ve con ese alimento dentro de un automóvil, camino a un partido de fútbol. La asociación entre el futbolista y el mayorista de verduras Bama comenzó en 2024. En el lanzamiento de la primera campaña conjunta, el delantero expresó su preferencia por los productos locales.En cuanto al sabor, nada supera a las verduras noruegas. No sé si es por el clima, el agua o la tierra, pero se nota la diferencia”, declaró Haaland en un comunicado de prensa citado por VG.

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Haaland fue uno de los protagonistas del Mundial 2026 (Reuters)
Haaland fue uno de los protagonistas del Mundial 2026 (Reuters)

La difusión de la campaña llegó a los hogares noruegos. A comienzos del verano, varios padres contaron al periódico que sus hijos mostraron un mayor interés por las verduras después del Mundial. Alexandra Marie Engvold Backström relató que su hijo de seis años incorporó una nueva petición a su rutina de los sábados. “Los sábados quiere ‘dulces Haaland’, y eso significa zanahorias”, dijo la madre, según recogió el medio noruego, el cual catalogó el movimiento como “Efecto Haaland”.

La Dirección de Agricultura de Noruega aclaró que el buen momento comercial no se limitó a las zanahorias. La coliflor registró ventas altas, impulsadas por campañas de promoción en supermercados. Los rábanos, los guisantes tirabeques y la remolacha también se agotaron durante el verano. Las patatas noruegas, por su parte, comenzaron a recuperar ventas después de un período estival con menor movimiento.

Ahora que las vacaciones de verano han terminado para muchos, las ventas de verduras de verano noruegas también están aumentando”, señaló la Dirección de Agricultura en su informe semanal, según informó la cadena pública NRK. El documento oficial no atribuyó todos esos resultados a la imagen del delantero, aunque los productores sí relacionaron el crecimiento de la demanda de zanahorias con el impacto de Haaland y la atención que concentró durante la competencia internacional. “Los productores describen un ‘efecto Haaland’ en las ventas tras la fiebre del Mundial”, detalló el medio.

El Consejo Noruego de Productos del Mar presentó cifras de exportación récord para julio. Su director ejecutivo, Christian Chramer, afirmó a NRK que la participación de Noruega en la Copa del Mundo contribuyó a la recuperación y despertó interés por los materiales promocionales vinculados al fútbol.

Existe un interés sorprendentemente fuerte en Noruega y Haaland en países lejanos de Asia, pero vemos lo mismo en mercados cercanos como Alemania, España e Italia”, afirmó Chramer en declaraciones a la cadena pública.

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