Guatemala

El secretario de Estado Marco Rubio felicitó a Guatemala por el 205 aniversario de su independencia

El jefe de la diplomacia estadounidense difundió un mensaje oficial durante las ceremonias del 14 y 15 de septiembre y destacó pactos alcanzados con la administración de Bernardo Arévalo en el último año

Marco Rubio felicitó a Guatemala por el 205 aniversario de su independencia y destacó avances en la relación bilateral con el gobierno de Bernardo Arévalo. Dolores Ochoa/Pool via REUTERS
Marco Rubio felicitó a Guatemala por el 205 aniversario de su independencia y destacó avances en la relación bilateral con el gobierno de Bernardo Arévalo. Dolores Ochoa/Pool via REUTERS
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Marco Rubio felicitó a Guatemala por sus 205 años de independencia y destacó que la relación con Estados Unidos avanzó durante el último año mediante acuerdos comerciales, sanitarios y de seguridad con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

El secretario de Estado planteó que estas iniciativas sostendrán una cooperación bilateral orientada a un futuro más seguro y próspero para ambas poblaciones.

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La alianza migratoria entre los dos países figura entre las más amplias de su tipo en el hemisferio, de acuerdo con el mensaje difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos y replicado por la embajada estadounidense en Guatemala.

El pronunciamiento coincidió con las celebraciones oficiales del 14 y 15 de septiembre, fechas en las que el país centroamericano conmemora su separación de la corona española.

Rubio situó el trabajo conjunto contra los carteles y los traficantes de fentanilo entre los principales componentes de la agenda bilateral. Washington y Ciudad de Guatemala buscan interrumpir las operaciones de estas redes, aunque el comunicado no precisó los mecanismos operativos ni los resultados de esa cooperación.

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Un comunicado con texto blanco sobre fondo azul oscuro que muestra el sello del Departamento de Estado de Estados Unidos y la firma de Marco Rubio
El Departamento de Estado de Estados Unidos felicita a Guatemala por su independencia y señala los avances en la relación bilateral en materia de comercio, salud y seguridad. (US Embassy Guatemala)

Un acuerdo comercial recíproco y un pacto sanitario a cinco años

El acuerdo comercial recíproco firmado entre ambos gobiernos fue presentado como uno de los resultados centrales del año. Rubio lo calificó de histórico y sostuvo que abrirá nuevos mercados para agricultores, fabricantes y trabajadores de Estados Unidos y Guatemala.

El anuncio no incluyó sectores involucrados, cifras de intercambio ni montos asociados al pacto. La medida se incorporó a la agenda económica que Washington impulsa en Centroamérica, junto con una ampliación de la cooperación para proyectos de infraestructura crítica.

La colaboración en salud quedó formalizada mediante un Memorando de Entendimiento en Salud Global con vigencia de cinco años. El instrumento forma parte de America First, la estrategia de salud global promovida por la administración del presidente Donald Trump bajo la premisa de priorizar los intereses estadounidenses.

La infraestructura crítica se ha convertido en otra área de interés para Estados Unidos en sus vínculos con los países centroamericanos. Washington la considera parte de su respuesta a la influencia de China en la región, donde las inversiones y la presencia diplomática de potencias externas forman parte de la disputa geopolítica.

Seguridad, migración y los desafíos internos de Guatemala

La cooperación en seguridad constituye, según Rubio, la base sobre la que se apoyan los avances alcanzados entre los dos gobiernos. El secretario de Estado vinculó las acciones contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo con la coordinación migratoria, aunque no divulgó datos sobre deportaciones, intercepciones o programas específicos.

El mensaje estadounidense se conoció mientras Bernardo Arévalo encabezaba los actos por la independencia en la Ciudad de Guatemala. El lunes 14 de septiembre, el mandatario presidió la izada del Pabellón Nacional en la Plaza de la Constitución ante autoridades civiles y militares, cadetes, periodistas y ciudadanos.

Durante la ceremonia, Arévalo reconoció que Guatemala afronta desafíos económicos y tensiones internas. También afirmó que existen sectores que buscan conservar privilegios mediante presiones y manipulaciones.

El presidente asumió el cargo en enero de 2024, después de un proceso electoral atravesado por intentos de bloqueo judicial contra su candidatura y contra la certificación de su triunfo. Su gestión coincide con una etapa de mayor presencia diplomática y económica de Washington en Centroamérica.

Rubio cerró su declaración con una proyección de continuidad para los acuerdos alcanzados: “Esto es solo el comienzo”. El secretario de Estado afirmó que ambos gobiernos continuarán trabajando para construir un futuro “más seguro y próspero” para sus respectivas poblaciones.

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