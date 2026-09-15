“Hasta el 54% de los casos de demencia se podrían prevenir”: expertos de América Latina debaten cómo implementar cinco hábitos clave para la salud cerebral

Buenos Aires reunirá el 16 y 17 de septiembre a más de 100 médicos e investigadores, para debatir la aplicación regional de LatAm FINGERS de prevención de la demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con una población cada vez más longeva y una proyección de aumento de los casos de demencia, América Latina y el mundo enfrentan uno de los desafíos sanitarios que concentrarán mayor atención en las próximas décadas, según los expertos.

En ese sentido, el estudio LatAm-FINGERS propuso pautas para cuidar la salud cerebral ajustadas a las características de la población de América Latina.

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La doctora Lucía Crivelli, investigadora principal a cargo de liderar el proyecto LatAm-FINGERS en la región y jefa de Neuropsicología de FLENI, y María Carrillo, Ph.D., directora científica y responsable de asuntos médicos de Alzheimer’s Association, analizaron en diálogo con Infobae los beneficios y desafíos de trasladar las estrategias a las políticas públicas de salud.

Los días 16 y 17 de septiembre se reunirán en Buenos Aires más de 100 médicos, investigadores y representantes de sistemas de salud públicos y privados de toda la región para abordar una pregunta central: cómo traducir la evidencia científica sobre salud cerebral en políticas y programas concretos. El encuentro Brain Health and Cognition in Latin America será presencial y virtual, organizado por Alzheimer’s Association junto con World Dementia Council.

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La doctora Lucía Crivelli lideró el estudio LatAm FINGERS en la región, el ensayo evaluó cinco hábitos y registró mejoras cognitivas 55% superiores en adultos mayores

El estudio LatAm-FINGERS, realizado durante dos años en 11 países de América Latina, evaluó una intervención multidominio, que trabajó varios factores de riesgo al mismo tiempo, adaptada a la cultura de la región.

La propuesta combinó actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización. En adultos mayores con riesgo de deterioro cognitivo, el programa logró mejoras 55% superiores a las registradas entre quienes recibieron recomendaciones generales de salud.

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Este estudio y su par en Estados Unidos, el U.S. POINTER han aportado evidencia contundente sobre los beneficios que cambios saludables en el estilo de vida pueden tener sobre la salud cognitiva. Estos hallazgos abren un nuevo capítulo: cómo adaptar, implementar y ampliar estas estrategias en los diversos contextos de América Latina.

La doctora María Carrillo, directora científica de la Alzheimer Association de Estados Unidos (Fleni)

—¿Cuáles fueron los principales hallazgos del estudio Latam-FINGERS y cuál es el nuevo capítulo que se abre en el encuentro de expertos en Buenos Aires?

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—Lucía Crivelli: El estudio investigó el desempeño cognitivo de personas en riesgo de demencia a lo largo de Latinoamérica. Los resultados fueron positivos porque logramos ver que los pacientes mejoraban en su desempeño cognitivo general. No solamente eso: logramos una mejora del 55% también en la memoria, en la velocidad de procesamiento y en las funciones ejecutivas. Esto fue a través de la implementación de una intervención no farmacológica que tiene cinco pilares: la dieta saludable, el ejercicio físico, el control de los factores de riesgo cardiovasculares, el ejercicio cognitivo y la socialización.

Los líderes de toda América Latina, en alianza con Alzheimer’s Association y otras organizaciones, están profundamente comprometidos con continuar invirtiendo en la región, ampliar los estudios de investigación e implementar sus hallazgos. Todos estamos comprometidos con trabajar en conjunto e involucrarnos personalmente en el proceso.

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Los participantes de LatAm FINGERS recibieron ejercicios cognitivos y pautas de socialización, junto con acciones para cuidar la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Dra. Carrillo: El encuentro en Buenos Aires pondrá de relieve cómo la evidencia de los estudios LatAm-FINGERS y U.S. POINTER se está traduciendo en prácticas concretas a través de iniciativas de implementación en consultorios médicos, sistemas de salud y comunidades de América Latina y Estados Unidos.

Además, como Alzheimer’s Association somos los financiadores mayores de la investigación sobre el envejecimiento y la demencia a nivel mundial, nos interesa mucho saber si los hallazgos que hemos encontrado en los Estados Unidos con el estudio US POINTER, que es muy similar a Latam-FINGER, eran relevantes y pertinentes a Latinoamérica.

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Para nosotros tener un estudio inclusivo, con personas que no siempre son incluidas en la investigación, especialmente en los Estados Unidos, como personas de bajos recursos, de lugares rurales, urbanos y también minorías, es muy importante.

Así es que, para nosotros, el estudio LatAm-FINGERS no solo fue importante para los países de Latinoamérica. Permitió analizar si estas medidas pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo y favorecer la salud cerebral durante el envejecimiento. Además, ofrece elementos para adaptar esos hábitos a las necesidades culturales de las personas de origen latinoamericano que viven en los Estados Unidos.

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De todo esto vamos a estar hablando mañana aquí en Buenos Aires, de esa salud pública y de cómo podemos asegurarnos de que estos hallazgos no se queden en los laboratorios y que lleguen a la gente que lo necesita.

Las 5 actividades para un cerebro sano

La estrategia de prevención incluye ejercicio físico y nutrición adecuada, además de control cardiovascular, interacción social y entrenamiento cognitivo

El ensayo LatAm-FINGERS, financiado por Alzheimer’s Association y publicado en The Lancet, evaluó una estrategia que combinó actividad física, alimentación saludable, control de factores de riesgo cardiovascular, entrenamiento cognitivo y participación social.

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Fue tapa de The Lancet, una de las revistas médicas de mayor prestigio internacional, con este destacado: “LatAm-FINGERS es un hito no porque cierre el debate sobre la prevención de la demencia, sino porque cambia dónde, cómo y quiénes pueden ahora plantear y responder esa pregunta.”

El resultado surgió tras dos años de seguimiento de 1.065 participantes de entre 60 y 77 años. La investigación se realizó en 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La intervención evaluada por LatAm-FINGERS se adaptó a las particularidades culturales, alimentarias y lingüísticas de los países participantes. Fue el primer ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico de este tipo realizado en América Latina para la prevención del deterioro cognitivo.

En América Latina el 54% de los casos de demencia podría prevenirse al modificar factores de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia estructurada reunió componentes de la vida cotidiana que actuaron de manera integrada: ejercicio, alimentación, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y participación social. El estudio comparó ese programa con recomendaciones generales de salud.

Los resultados del ensayo latinoamericano se sumaron a los informados en julio de 2025 por U.S. POINTER, un estudio realizado en Estados Unidos y también financiado y liderado por Alzheimer’s Association. Esa investigación comunicó beneficios cognitivos asociados con intervenciones estructuradas similares.

La coincidencia entre ambos trabajos impulsó una colaboración entre América Latina y Estados Unidos. LatAm-FINGERS incorporó adaptaciones culturales específicas para los contextos de la región, según Alzheimer’s Association.

El encuentro Brain Health and Cognition in Latin America

Buenos Aires reunirá el 16 y 17 de septiembre a más de 100 médicos e investigadores, para debatir la aplicación regional de LatAm FINGERS (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Cómo se discutirán estas estrategias en el encuentro en Buenos Aires?

—Dra. Crivelli: La conferencia buscará debatir cuáles son las mejores estrategias de implementación. La propuesta debe ser lo más inclusiva posible y contar con la flexibilidad necesaria para respetar las particularidades y la cultura de cada lugar. Al mismo tiempo, debe mantener los fundamentos de la investigación que obtuvo resultados positivos. Es decir, tiene que combinar inclusión, flexibilidad y respeto cultural con apego a la evidencia.

Vamos a proponer una implementación que incluya siempre los cinco pilares: ejercicio físico, control cardiovascular, nutrición, ejercicio cognitivo y socialización. Buscaremos adaptar estos componentes para que las personas puedan incorporarlos a su vida cotidiana.

A la conferencia asistirán representantes de distintos países de Latinoamérica.

La investigación regional comparó una intervención estructurada con recomendaciones generales de salud, en adultos mayores con riesgo cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Dra. Carrillo: Como también somos financiadores, hemos propuesto financiar proyectos de implementación. Tenemos, por ejemplo, un proyecto con la doctora Crivelli aquí, en Buenos Aires.

La evidencia que logramos en una investigación no es lo mismo que crear un programa de salud pública y desarrollarlo a nivel de una ciudad o quizá de un país. En los Estados Unidos, por ejemplo, desarrollamos diez proyectos de implementación. Algunos son con gobiernos estatales, porque a ese nivel existe un gran interés por la salud pública y también fondos para desarrollar estas iniciativas.

En otros estados colaboramos con sistemas de salud y hospitales, especialmente los más grandes, como el de la Universidad de Texas, que tiene universidades en seis ciudades distintas del estado. Trabajamos con ese sistema de salud a nivel estatal.

En Latinoamérica, mañana vamos a hablar con expertos en salud pública, políticos, gobernantes y personas interesadas en la salud de los ciudadanos, tanto a nivel nacional como de las ciudades. Queremos colaborar y ver dónde podemos asegurarnos de que este mensaje y este programa se puedan llevar a cabo.

Es una propuesta sencilla, no es difícil, pero con apoyo podemos lograr mejoras en la cognición. Los resultados de la doctora Crivelli mostraron que, en Latinoamérica, los resultados fueron incluso más positivos que en los Estados Unidos. Algunos países comienzan con una salud o un riesgo de demencia un poco peor que otros.

Lo que queremos es hablar con los gobiernos, porque no deberíamos ser nosotros solos quienes financien la implementación. Debe ser a nivel estatal o gubernamental. Nosotros debemos liderar todo eso.

LatAm FINGERS adaptó sus estrategias a características culturales alimentarias y lingüísticas, de los países participantes de América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Dra. Crivelli: La Alzheimer’s Association financió todo el estudio de investigación, un ensayo clínico que duró dos años y que evaluó el efecto de estas políticas no farmacológicas sobre la salud cerebral. Los resultados tuvieron un impacto muy positivo, incluso mayor que el observado en los Estados Unidos.

¿Por qué? Porque comenzamos con una población más castigada. Esto quiere decir que tiene más factores de riesgo modificables para la demencia. Para dar una idea, a nivel global, el porcentaje de casos de demencia que podrían prevenirse si modificamos esos factores de riesgo es del 45%. En Latinoamérica, este número sube hasta el 54%, y en la Argentina llega al 60%.

Es decir, en la Argentina, el 60% de los casos de demencia podrían prevenirse si combatimos o trabajamos para reducir los factores de riesgo modificables. Esto es diferente en los distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Perú es más bajo: es del 45%.

La Alzheimer’s Association viene a asistirnos en la investigación y en todo lo que eso implica. La investigación incluye el ensayo clínico y una extensión que dura cuatro años, durante la cual vamos a seguir a los participantes para saber qué pasa una vez que ya no intervenimos y cómo evoluciona naturalmente su conducta. Queremos conocer si lo que se hace durante dos años en el laboratorio tiene efectos en la vida real.

En paralelo, financia seis proyectos de implementación en Latinoamérica. Lo que venimos a discutir, conversar y tratar de lograr con esta conferencia es que sean mixtos: que la Alzheimer’s Association apoye esta implementación desde los Estados Unidos, pero que también los gobiernos, las autoridades locales y los municipios de cada uno de estos seis países contribuyan a facilitarla.

Lo que necesitamos es que se interese el público general pero también los organismos gubernamentales. Que entiendan la importancia que esto tiene, que pueden contribuir facilitando los recursos que ya tienen, que pueden articularse con la Alzheimer’s Association en trabajos conjuntos. O sea, tratar de llevar la ciencia al campo real.

Recientemente, un artículo en The Economist, decía que la demencia se está reduciendo. Se está reduciendo la incidencia de la demencia en los países donde todo esto se controla, pero en los países de bajos ingresos, eso no está sucediendo. Entonces tenemos que achicar la brecha.

Los ejercicios cognitivos integran la intervención de LatAm FINGERS, junto con actividad física nutrición control cardiovascular y socialización (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Dra. Carrillo: Es importante hablar de ayudar a la salud de las personas, de las familias, pero también es importante que los gobiernos entiendan que la economía de la situación también les cuesta y que pagar un poco más por adelantado es pagar menos después.

Temas a tratar en las dos jornadas

La primera jornada, el 16 de septiembre, incluirá presentaciones científicas, casos de implementación en países latinoamericanos y Estados Unidos, y paneles con representantes de gobiernos, sistemas de salud y organizaciones internacionales. Los participantes analizarán formas de ampliar intervenciones basadas en la investigación para promover un envejecimiento cognitivo saludable.

Paulo Caramelli, profesor de neurología de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil y vicepresidente de World Dementia Council, señaló: “El encuentro busca fortalecer las alianzas entre investigadores, profesionales clínicos, prestadores de salud, gobiernos, organizaciones de incidencia y líderes comunitarios”.

El control de los factores de riesgo cardiovascular integra la intervención de LatAm FINGERS para proteger la salud cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y añadió: “Hallazgos de investigación altamente confiables -como los que tenemos ahora- pueden orientar las políticas públicas, fortalecer los esfuerzos de prevención y respaldar iniciativas de salud cerebral a nivel local, nacional y regional, comenzando aquí mismo, en América Latina”.

La segunda jornada, el 17 de septiembre, estará liderada por World Dementia Council y se centrará en la traducción de los resultados científicos a políticas públicas.

Entre los oradores confirmados habrá representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México y Estados Unidos. Las conversaciones abordarán los desafíos de extender los programas a poblaciones diversas y desatendidas, así como el rol de los gobiernos, los sistemas de salud y las organizaciones internacionales en el financiamiento y la coordinación de políticas de prevención en toda la región.