Ciencia

La trampa de esperar lo peor: por qué anticipar escenarios negativos aumenta el estrés y no evita el dolor

Conocido en psicología como blindaje emocional defensivo, el hábito de imaginar un mal desenlace para no sufrir busca dar control, pero la evidencia científica demuestra que solo extiende el malestar durante todo el día

Ilustración de una persona sentada en una cama sosteniendo un café con una gran mochila de rocas y nubes en la espalda.
Prepararse para lo peor puede aumentar el malestar antes de que ocurra un problema y afectar el ánimo, el cuerpo y la energía mental (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Existen jornadas en las que el agotamiento físico y mental se presenta mucho antes de que ocurra un hecho exigente. La perspectiva de una reunión compleja en el trabajo, la espera de un diagnóstico médico, un mensaje de respuesta diferido o una conversación postergada pueden desencadenar un mecanismo automático de anticipación.

Ante la incertidumbre, la mente humana tiende a construir hipótesis adversas bajo la premisa de que colocarse en el peor escenario posible funcionará como un escudo protector. Este hábito psicológico, conocido en la literatura científica como blindaje emocional defensivo, suele confundirse con prudencia o previsión, pero diversas investigaciones en el campo de la salud mental advierten que se trata de una carga cognitiva severa que desgasta al organismo antes de tiempo.

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La idea de adelantarse mentalmente a un resultado negativo responde a un intento primario de recuperar el control frente a lo desconocido. La lógica intuitiva sugiere que si una persona se convence de antemano de que las cosas saldrán mal, el impacto de la mala noticia será menor cuando finalmente se concrete.

Una mujer recostada en una cama sostiene y mira la pantalla encendida de un teléfono celular en un entorno oscuro.
La anticipación emocional de un escenario adverso suele presentarse como un intento de control frente a la incertidumbre, pero no siempre reduce el impacto posterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los experimentos en psicología cognitiva han demostrado que esta estrategia raras veces amortigua el golpe posterior. Por el contrario, lo que consigue este mecanismo es multiplicar los niveles de ansiedad durante las horas previas, prolongando el malestar psicológico a lo largo de toda la jornada e intensificando la rumiación de pensamientos repetitivos.

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El costo de la espera: lo que revelan las investigaciones

Un análisis sobre el comportamiento predictivo publicado por la plataforma científica Psyche Ideas examinó el impacto de mantener expectativas negativas durante periodos de incertidumbre. La revisión de los ensayos evidenció que el efecto más claro de la anticipación pesimista no se produce tras conocer el resultado, sino durante la fase de espera.

En estudios realizados con personas sometidas a la devolución de exámenes o evaluaciones médicas, sostener una postura defensiva estuvo asociado con un deterioro inmediato del estado de ánimo, sin que se registrara un beneficio duradero ni una mayor resiliencia una vez conocido el desenlace real. En muchos casos, el malestar acumulado antes de la noticia se extendió horas después de concluido el evento.

En esa misma línea, un estudio publicado en la revista académica Emotion, perteneciente a la Asociación Estadounidense de Psicología y divulgado en el repositorio PubMed Central, analizó cómo la previsión de eventos estresantes modifica la experiencia emocional cotidiana. Los investigadores hallaron que el acto de anticipar una situación compleja activa de inmediato un ciclo obsesivo de pensamientos repetitivos. En términos clínicos, este fenómeno se define como rumiación mental, una dificultad cognitiva para desengancharse de una idea amenazante que todavía no ha sucedido en el plano real.

Primer plano de un hombre con el pelo oscuro y sudor en la frente, sujetándose la cabeza con ambas manos, con expresión de miedo. Fondo oscuro.
Un estudio publicado en Emotion encontró que anticipar un evento estresante se vinculó con más rumiación mental y con más emociones negativas horas más tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos del trabajo en Emotion demostraron que las personas que dedican tiempo a imaginar escenarios adversos experimentan un incremento notable en los indicadores de afecto negativo, una categoría que engloba sensaciones como irritación, tensión muscular, tristeza y aprensión. Lo más revelador del estudio es que este desgaste no se limita al momento puntual de la preocupación, sino que contamina la percepción de otras actividades neutrales o positivas que ocurren más tarde en el mismo día.

El impacto en la jornada laboral y el bienestar físico

El costo de anticipar un día difícil no solo altera el procesamiento cognitivo, sino que condiciona la respuesta biológica frente a las exigencias cotidianas. Una investigación difundida en la publicación especializada PsyCh Journal examinó la relación entre la expectativa del estrés y la vivencia real de la jornada.

Según el trabajo, iniciar la mañana bajo la premisa de que las horas siguientes estarán marcadas por el conflicto o las complicaciones altera el filtro con el que el cerebro interpreta los estímulos cotidianos, haciendo que pequeños inconvenientes secundarios sean percibidos como amenazas severas.

Esta misma dinámica fue corroborada en el ámbito sanitario por un estudio publicado en el Journal of Public Health Research. Al analizar el comportamiento de profesionales de la salud en entornos de alta exigencia, los investigadores observaron que quienes anticipaban elevados niveles de estrés antes de comenzar su turno laboral presentaban un bienestar emocional significativamente menor desde las primeras horas de la mañana. Sorprendentemente, esta preparación defensiva no funcionó como un amortiguador durante el trabajo, sino que dificultó la desconexión posterior.

El estudio concluyó que la verdadera recuperación emocional al finalizar la jornada no depende de haberse preparado para lo peor, sino de la capacidad de cortar la rumiación mental y participar en actividades recreativas o familiares.

Abandonar la falsa protección del blindaje emocional requiere entrenar la tolerancia a la incertidumbre. Aceptar que no es posible controlar todos los desenlaces permite liberar a la mente del agotamiento previo, entendiendo que sufrir por adelantado no evita el dolor futuro y solo destruye la paz del presente.

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