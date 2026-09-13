Honduras

Sin acuerdos: Médicos mantienen las asambleas en Honduras, 1.067 profesionales siguen sin fecha concreta de pago

El Colegio Médico aseguró que las medidas continuarán hasta que se cancelen los salarios pendientes. Salud reconoce problemas administrativos y financieros, promete pagar cada lempira adeudado y pide evitar acciones que afecten a los pacientes.

Médicos mantienen las asambleas en Honduras: 1.067 profesionales siguen sin fecha concreta de pago (Foto: Oscar Ortiz / Archivo)
Médicos mantienen las asambleas en Honduras: 1.067 profesionales siguen sin fecha concreta de pago (Foto: Oscar Ortiz / Archivo)
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El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud (Sesal) continuará después de que una nueva reunión terminara sin una fecha definitiva para cancelar los salarios pendientes a cientos de profesionales.

El presidente del CMH, Samuel Santos, confirmó que las asambleas informativas seguirán porque, aunque las autoridades explicaron que los procesos administrativos avanzan, el gremio continúa sin recibir una respuesta concreta sobre cuándo llegará el dinero.

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No se ha llegado contundentemente a una fecha exacta para el pago”, señaló Santos tras el encuentro.

Uno de los grupos que genera mayor preocupación está formado por 1.067 médicos contratados, cuyos procesos contractuales todavía están siendo completados.

Según Santos, algunos documentos apenas están terminando de firmarse y todavía no existe una fecha precisa de pago.

El dirigente explicó que el problema tiene dos componentes: por un lado, existen atrasos administrativos dentro de Salud y, por otro, todavía hay procesos pendientes en Finanzas.

Esa combinación explica por qué una obligación salarial aparentemente sencilla puede extenderse durante semanas: antes de realizar un desembolso deben completarse contratos, registros, trámites presupuestarios y autorizaciones internas.

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La posición del Colegio Médico sigue siendo firme.

El Colegio Médico de Honduras reclamó el cumplimiento de una base salarial uniforme para los médicos del sector público.
Colegio Médico mantiene medidas hasta que el Gobierno pague los salarios atrasados (Foto: Archivo)

Santos aseguró que las bases del gremio instruyeron a sus dirigentes para mantener las medidas de presión hasta que los pagos sean efectivos, no solamente prometidos.

No se termina el movimiento hasta que no se pague”, sostuvo.

El presidente del CMH también rechazó que los médicos sean responsabilizados por el impacto que las protestas generan en los pacientes y afirmó que los profesionales continuaron atendiendo hasta que la falta de salario los llevó a suspender determinados servicios.

“El sufrimiento del paciente no lo ha generado el médico”, afirmó.

Desde el Gobierno, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que durante la reunión se explicó paso a paso el estado de cada proceso pendiente.

“Como Secretaría de Salud no quedaremos debiendo un solo lempira, a todos se les va a pagar”, sostuvo.

La promesa, sin embargo, todavía no resuelve el punto que mantiene vivo el conflicto: cuándo.

Mientras no exista una fecha verificable de desembolso, el Colegio Médico considera insuficientes las garantías ofrecidas por las autoridades.

Midence pidió al gremio evitar acciones que bloqueen el acceso a los servicios, especialmente porque muchos pacientes recorren seis u ocho horas para conseguir una cita médica.

El funcionario sostuvo que los conflictos administrativos deben resolverse dentro de las instituciones y no mediante acciones que puedan afectar consultas o procedimientos.

“No es en las calles, no es bloqueando el acceso a servicios de salud”, expresó.

Sin fecha de pago, médicos mantienen las protestas y Salud promete cancelar cada lempira (Foto: Cortesía)
Sin fecha de pago, médicos mantienen las protestas y Salud promete cancelar cada lempira (Foto: Cortesía)

El enfrentamiento reproduce un problema que se ha vuelto recurrente dentro del sistema sanitario hondureño: cuando los pagos se retrasan, los trabajadores recurren a medidas de presión y el costo termina trasladándose parcialmente a los usuarios.

Las dos partes coinciden en algo: los médicos deben recibir su dinero.

La diferencia está en qué hacer mientras eso ocurre.

Salud pide mantener las atenciones mientras completa los procesos administrativos; el Colegio Médico sostiene que continuar trabajando indefinidamente sin salario tampoco puede considerarse normal.

Por eso, después de reuniones, promesas y explicaciones técnicas, el conflicto quedó reducido a una pregunta concreta:

¿Cuándo recibirán su salario los 1.067 médicos que todavía esperan una fecha?

Mientras esa respuesta no exista, las asambleas informativas continuarán.

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