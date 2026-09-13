La reacción de una estrella del fútbol portugués cuando los aficionados se burlaron de su compañero fallecido: “Dios los está viendo”

Los aficionados corearon el nombre de Diogo Jota para provocar a un rival

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Los cánticos de un sector de la afición de Al-Taawoun sobre Diogo Jota dirigidos a Rúben Neves marcaron el partido que Al-Hilal ganó por 6-0 en Arabia Saudita. El mediocampista portugués, amigo cercano del ex delantero fallecido, reaccionó desde el campo con gestos hacia la tribuna y una frase que después repitió ante la prensa.

El episodio ocurrió en el Al Taawoun Arena, durante la séptima jornada de la liga saudí. Mientras Al-Hilal ampliaba la diferencia en el marcador, un grupo de simpatizantes locales coreó el apellido de Jota con la intención de provocar a Neves, según se pudo ver a través de un video que comenzó a circular rápidamente por las redes sociales.

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La situación adquirió una dimensión particular por el vínculo entre ambos futbolistas. Diogo Jota murió el 3 de julio de 2025, a los 28 años, en un accidente de tránsito en España en el que también falleció su hermano André Silva, de 26 años. La referencia a su nombre desde las gradas tuvo como destinatario a Neves, quien compartió equipos y selección con el atacante portugués.

Durante el partido, Rúben Neves se dirigió verbalmente hacia el sector desde el que provenían los cánticos. Levantó los brazos, señaló hacia el cielo y les dijo: “Dios los está mirando”.

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- crédito Manu Fernández - Miguel Riopa / AP Photo

El portugués mantuvo la compostura en medio de la goleada de Al-Hilal, equipo dirigido por Simone Inzaghi. La escena desplazó el foco de un encuentro que terminó con una diferencia de seis goles. Al-Taawoun recibió seis tantos de Al-Hilal, pero las imágenes posteriores al partido se concentraron en la respuesta del mediocampista a la provocación desde la tribuna.

Tras el encuentro, Neves volvió a referirse al hecho en declaraciones a la prensa. “Solo espero que esos hinchas no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto”, afirmó el jugador en la zona mixta del estadio. La relación entre Neves y Jota se había construido en distintos momentos de sus carreras. Ambos coincidieron en el FC Porto, en Wolverhampton Wanderers y en la selección de Portugal. Ese recorrido común convirtió su vínculo en una amistad que trascendió los vestuarios.

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Jota había iniciado su carrera en Paços de Ferreira. Más tarde pasó por Atlético de Madrid, FC Porto y Wolverhampton antes de incorporarse a Liverpool FC, club con el que consiguió títulos y se consolidó en la Premier League. También disputó casi 50 partidos con Portugal y formó parte del plantel que conquistó la Liga de Naciones de la UEFA en 2019.

La muerte del delantero ocurrió cerca del municipio de Cernadilla, en la provincia de Zamora. Jota y André Silva viajaban en un Lamborghini hacia Inglaterra para el comienzo de la pretemporada. El vehículo salió de la autovía y se incendió, según la información difundida entonces sobre el accidente. El fallecimiento tuvo repercusión en el fútbol europeo. Jota había sido campeón poco antes de su muerte, tenía tres hijos y se había casado diez días antes del accidente. Los homenajes se extendieron por la Premier League y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

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Tras conocerse la muerte de Jota, Neves dejó de forma momentánea la concentración de su club y viajó en un vuelo privado a Oporto. Allí fue uno de los encargados de llevar el féretro de su amigo durante el funeral.