Rusia atacó un tren en la frontera con Polonia y Ucrania denunció un ataque “sistémico” a su red ferroviaria

Un dron ruso alcanza un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia

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Un dron ruso impactó el domingo un tren de pasajeros que viajaba de Kiev a Varsovia, aunque no causó víctimas, informaron autoridades de Ucrania y Polonia, mientras el presidente ucraniano Volodimir Zelensky denunció ataques rusos contra regiones del oeste del país.

Según Ucrania, el ataque se produjo a apenas dos kilómetros de la frontera con Polonia, país miembro de la OTAN, y alcanzó la locomotora del convoy. Zelensky sostuvo que Moscú lo atacó “deliberadamente”.

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Un tren con 206 pasajeros y otro dron cerca de la frontera

El servicio ferroviario polaco PKP Intercity informó que el tren viajaba de Kiev a Varsovia con 206 pasajeros a bordo. Ninguno de los dos países reportó heridos, aunque el servicio sufrió una demora de más de seis horas antes de retomar la marcha hacia Varsovia, una vez completados los controles fronterizos.

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, dijo que un segundo dron impactó cerca del paso fronterizo de Dorohusk-Yagodyn, mientras que el otro alcanzó al tren de pasajeros. “Estamos tratando estos hechos con la máxima seriedad. La situación se está monitoreando de manera constante”, afirmó.

Zelensky señaló que Rusia atacó instalaciones ferroviarias y energéticas de Ucrania, además de “edificios comunes”, en momentos en que Moscú intensifica los bombardeos en el quinto año de la invasión.

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Vecinos abandonan un edificio residencial dañado tras un ataque con drones rusos, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 13 de septiembre de 2026 (REUTERS/Nina Liashonok)

“Todos los servicios necesarios están trabajando cerca de la frontera polaco-ucraniana en Volyn, donde los rusos quemaron deliberadamente la locomotora de un tren y dañaron una estación de servicio en un ataque con drones”, dijo el mandatario. Agregó que “es precisamente para evitar que estos ataques se extiendan hacia Europa que los ucranianos luchan cada día, entregan sus vidas y no permiten que la agresión se expanda”.

Kiev denuncia un ataque “sistémico” a la red ferroviaria

El servicio ferroviario estatal ucraniano informó el domingo que un ataque “sistémico” contra su red de trenes estaba en curso en todo el país. “Un ataque sistémico contra el ferrocarril continúa en todo el territorio; nuestro centro de monitoreo y todo el personal están en máxima alerta”, señaló en redes sociales, y precisó que los servicios estaban siendo desviados en la región central de Dnipro. La empresa advirtió sobre posibles demoras y evacuaciones.

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Al menos dos civiles murieron el domingo por ataques rusos en Ucrania, según reportes locales.

Bomberos extinguen un incendio en un almacén tras un ataque aéreo ruso en Odesa, Ucrania, el domingo 13 de septiembre de. (AP Foto/Michael Shtekel)

Los ataques se producen días después de que enviados estadounidenses visitaran Moscú y Kiev en un intento por reactivar las negociaciones lideradas por Washington para poner fin al conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El enviado especial Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, había dicho que ambas partes mantienen su disposición a negociar, aunque advirtió que aún falta “encontrar la fórmula adecuada”.

El Kremlin, por su parte, dijo este domingo que no descarta una nueva ronda de conversaciones tripartitas en octubre, aunque rechazó una reunión entre Putin y Zelensky fuera de Rusia.

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