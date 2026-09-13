Teleshow

Tamara Paganini reveló el insólito pedido que le hizo una expareja en la intimidad: "Me encantó"

La ex participante de Gran Hermano relató que al principio rechazó la propuesta, pero terminó por descubrir que la experiencia le resultó placentera

La exparticipante de Gran Hermano abrió la puerta de su intimidad
Guardar

Lejos de su paso por Gran Hermano, o su historia con Rodrigo Bueno, este sábado, Tamara Paganini sorprendió a sus seguidores este sábado al abrir la puerta de su intimidad. Durante su paso por PH Podemos Hablar (Telefe), la exparticipante del reality contó que una experiencia que inicialmente consideraba desagradable terminó por resultarle excitante.

Todo sucedió cuando la invitada se abrió durante un diálogo sobre gustos e intimidad con Andy Kusnetzoff, Analía Franchin y Pamela David. La conversación comenzó cuando Paganini mencionó que no le molestan ciertas zonas del cuerpo, como las rodillas y el interior de los codos. Franchin advirtió entonces sobre la importancia de la higiene en los pliegues corporales, una observación que derivó en una charla sobre límites y preferencias sexuales.

PUBLICIDAD

La ex participante de Gran Hermano afirmó que para ella la limpieza es un requisito previo. “Yo no cojo si no estás bañado”, sostuvo, y agregó que incluso podría lamer una axila si la otra persona está recién higienizada.

Después, Tamara Paganini explicó que siente rechazo por los pies, a los que definió como la parte del cuerpo que menos le gusta. Sin embargo, relató que mantuvo un vínculo con un hombre que insistía en practicarle sexo oral en esa zona.

PUBLICIDAD

Tamara Paganini
Tamara Paganini reveló en PH Podemos Hablar una experiencia íntima que terminó por resultarle excitante

No veía de qué manera yo me iba a calentar con el chabón”, recordó sobre su reacción inicial frente a la propuesta. Según contó, aceptó luego de varios pedidos y se sorprendió con el resultado.

Ante la consulta de Andy Kusnetzoff sobre si la experiencia le había gustado, Paganini respondió de forma afirmativa. Franchin le preguntó además si había llegado al orgasmo solo con esa práctica, aunque ella aclaró que no se trató únicamente de eso.

Me encantó”, afirmó Paganini. También recordó el asombro que sintió en ese momento: “Decía: ‘No puedo creer lo que está pasando’”.

Tamara Paganini reveló qué pasa en el confesionario de Gran Hermano
Tamara Paganini afirmó que la limpieza es un requisito previo en la intimidad y dijo que no tiene relaciones si la otra persona no está bañada

La participante del diálogo concluyó que nunca había imaginado que esa práctica pudiera excitarla de esa manera, pese a su rechazo previo hacia los pies.

En otro tramo de la charla, Andy Kusnetzoff le preguntó a Tamara Paganini si había tenido una relación con Rodrigo Bueno, conocido como El Potro. Ella descartó esa versión: “No, no. La verdad que como que eso lo inventaron”.

El conductor señaló que existían imágenes de ambos que volvieron a circular con el paso de los años, aunque el cantante murió en 2000. Paganini explicó que se habían conocido antes de su ingreso a Gran Hermano, cuando ella trabajaba en un programa de Canal Trece conducido por Gastón “Pelufo” Recondo.

La exparticipante de Gran Hermano habló de sus encuentros con el cordobés

Según relató, era seguidora del cuartetero desde la época en que llevaba el pelo largo. Su entonces novio le avisó que el artista asistiría al ciclo y la producción la ubicó detrás de él, en la tribuna. Durante los cortes, ella le hizo comentarios sobre sus ojos y sus pestañas: “Quiero que me acaricies con las pestañas”, recordó.

Paganini trabajaba como telefonista junto a otras jóvenes y contó que, al finalizar cada emisión, solían bailar antes de irse. Para evitar una discusión con su pareja de ese momento, dijo que se ubicaba al fondo. Sin embargo, Rodrigo se acercó hasta allí y la llevó a bailar delante del grupo.

Me separé de mi novio porque me vio bailando con Rodrigo entre todas”, afirmó. Más tarde, volvieron a encontrarse en un boliche, donde fueron tomadas las fotos que alimentaron las versiones sobre un supuesto romance.

La ex participante del reality confirmó que el músico pidió su número telefónico a la producción. También contó que le habían solicitado llevar al hotel un premio que había ganado en el programa, pero decidió no hacerlo porque no quería quedar a disposición de sus pedidos.

Temas Relacionados

Gran HermanoAndy KusnetzoffTamara Paganini

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El mensaje de Thiago Medina a un año del accidente que casi le cuesta la vida: “Agradecido de poder ver crecer a mis bebés”

12 meses atrás el exparticipante de Gran Hermano chocó con su moto y estuvo casi un mes internado en terapia intensiva, luchando por sobrevivir

El mensaje de Thiago Medina a un año del accidente que casi le cuesta la vida: “Agradecido de poder ver crecer a mis bebés”

Graciela Borges recreó su encuentro con Paul Newman en 1962 con inteligencia artificial

La recreación digital remite al viaje que los actores realizaron desde Buenos Aires hacia Mar del Plata para participar del festival cinematográfico

Graciela Borges recreó su encuentro con Paul Newman en 1962 con inteligencia artificial

Majo Riera contó cómo se enteró de la bisexualidad de Lali y cuál fue su reacción: “Fue en busca de ella misma”

La actriz recordó el momento en que se enteró de la orientación sexual de su hija y vinculó esa etapa con la experiencia que atravesó al vivir en España

Majo Riera contó cómo se enteró de la bisexualidad de Lali y cuál fue su reacción: “Fue en busca de ella misma”

Gladys, la Bomba Tucumana, habló del chip que se colocó y de los efectos que tiene el tratamiento: “Estoy como loca”

La cantante de “La pollera amarilla” contó cómo la afecto el proceso al que se sometió

Gladys, la Bomba Tucumana, habló del chip que se colocó y de los efectos que tiene el tratamiento: “Estoy como loca”

Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

La actriz y conductora cumplió un año más de vida y su marido la homenajeó con un emotivo posteo en sus redes sociales

Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

AMÉRICA

Costa Rica: Buscan a una persona desaparecida tras una crecida súbita en un río de Guanacaste

Costa Rica: Buscan a una persona desaparecida tras una crecida súbita en un río de Guanacaste

“Nunca he tenido tiempo para la nostalgia”: Alfredo Arias cuenta cómo vive su identidad argentina después de 56 años en París

Indonesia activó un operativo de búsqueda y rescate tras perder contacto con un barco que transportaba 240 personas

Panamá recibirá $500 millones para apoyar a 3.300 empresas, entre ellas 1.000 lideradas por mujeres

“No tengo dónde vivir”: recién nacida fue abandonada en una iglesia de Honduras junto a una desgarradora nota

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

DEPORTES

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

Así es el plan del básquet argentino para captar nuevos talentos fuera del país: los perfiles que se buscan y el caso testigo

El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos

Increíble show de mapping, íconos de la música y desfile de atletas: la impactante inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

A pesar del golazo de Lionel Messi, Inter Miami dejó escapar el partido e igualó 2-2 ante Nashville en un duelo clave por la MLS