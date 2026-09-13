Tamara Paganini reveló el insólito pedido que le hizo una expareja en la intimidad: "Me encantó"

La exparticipante de Gran Hermano abrió la puerta de su intimidad

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Lejos de su paso por Gran Hermano, o su historia con Rodrigo Bueno, este sábado, Tamara Paganini sorprendió a sus seguidores este sábado al abrir la puerta de su intimidad. Durante su paso por PH Podemos Hablar (Telefe), la exparticipante del reality contó que una experiencia que inicialmente consideraba desagradable terminó por resultarle excitante.

Todo sucedió cuando la invitada se abrió durante un diálogo sobre gustos e intimidad con Andy Kusnetzoff, Analía Franchin y Pamela David. La conversación comenzó cuando Paganini mencionó que no le molestan ciertas zonas del cuerpo, como las rodillas y el interior de los codos. Franchin advirtió entonces sobre la importancia de la higiene en los pliegues corporales, una observación que derivó en una charla sobre límites y preferencias sexuales.

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La ex participante de Gran Hermano afirmó que para ella la limpieza es un requisito previo. “Yo no cojo si no estás bañado”, sostuvo, y agregó que incluso podría lamer una axila si la otra persona está recién higienizada.

Después, Tamara Paganini explicó que siente rechazo por los pies, a los que definió como la parte del cuerpo que menos le gusta. Sin embargo, relató que mantuvo un vínculo con un hombre que insistía en practicarle sexo oral en esa zona.

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Tamara Paganini reveló en PH Podemos Hablar una experiencia íntima que terminó por resultarle excitante

“No veía de qué manera yo me iba a calentar con el chabón”, recordó sobre su reacción inicial frente a la propuesta. Según contó, aceptó luego de varios pedidos y se sorprendió con el resultado.

Ante la consulta de Andy Kusnetzoff sobre si la experiencia le había gustado, Paganini respondió de forma afirmativa. Franchin le preguntó además si había llegado al orgasmo solo con esa práctica, aunque ella aclaró que no se trató únicamente de eso.

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“Me encantó”, afirmó Paganini. También recordó el asombro que sintió en ese momento: “Decía: ‘No puedo creer lo que está pasando’”.

Tamara Paganini afirmó que la limpieza es un requisito previo en la intimidad y dijo que no tiene relaciones si la otra persona no está bañada

La participante del diálogo concluyó que nunca había imaginado que esa práctica pudiera excitarla de esa manera, pese a su rechazo previo hacia los pies.

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En otro tramo de la charla, Andy Kusnetzoff le preguntó a Tamara Paganini si había tenido una relación con Rodrigo Bueno, conocido como El Potro. Ella descartó esa versión: “No, no. La verdad que como que eso lo inventaron”.

El conductor señaló que existían imágenes de ambos que volvieron a circular con el paso de los años, aunque el cantante murió en 2000. Paganini explicó que se habían conocido antes de su ingreso a Gran Hermano, cuando ella trabajaba en un programa de Canal Trece conducido por Gastón “Pelufo” Recondo.

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La exparticipante de Gran Hermano habló de sus encuentros con el cordobés

Según relató, era seguidora del cuartetero desde la época en que llevaba el pelo largo. Su entonces novio le avisó que el artista asistiría al ciclo y la producción la ubicó detrás de él, en la tribuna. Durante los cortes, ella le hizo comentarios sobre sus ojos y sus pestañas: “Quiero que me acaricies con las pestañas”, recordó.

Paganini trabajaba como telefonista junto a otras jóvenes y contó que, al finalizar cada emisión, solían bailar antes de irse. Para evitar una discusión con su pareja de ese momento, dijo que se ubicaba al fondo. Sin embargo, Rodrigo se acercó hasta allí y la llevó a bailar delante del grupo.

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“Me separé de mi novio porque me vio bailando con Rodrigo entre todas”, afirmó. Más tarde, volvieron a encontrarse en un boliche, donde fueron tomadas las fotos que alimentaron las versiones sobre un supuesto romance.

La ex participante del reality confirmó que el músico pidió su número telefónico a la producción. También contó que le habían solicitado llevar al hotel un premio que había ganado en el programa, pero decidió no hacerlo porque no quería quedar a disposición de sus pedidos.

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