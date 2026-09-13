El diputado Aldo Leiva chocó contra un camión sobre la Ruta Nacional 11 en Chaco

Excombatiente de Malvinas y actual diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva, protagonizó un siniestro vial a la altura del kilómetro 1019 junto a un camión Scania

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El diputado nacional Aldo Leiva protagonizó este sábado un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, cuando el automóvil que conducía colisionó con un camión Scania a la altura del kilómetro 1019, en Chaco.

El hecho ocurrió cerca de las 18:15 en la jurisdicción de Colonia Benítez, una localidad situada al norte de Resistencia, y movilizó a efectivos de la Policía Caminera, personal sanitario y autoridades judiciales que intervinieron para asistir a los involucrados y determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

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Según la información oficial difundida por Diario Chaco, Leiva, de 63 años, circulaba al mando de un Toyota Camry cuando se produjo la colisión con un camión Scania conducido por un hombre identificado con las iniciales P. L. B.

Las causas que originaron el siniestro continúan bajo análisis y forman parte de las actuaciones iniciadas tras el hecho.

Minutos después del choque, una ambulancia de FEMECHACO llegó hasta el lugar para brindar asistencia a los protagonistas del accidente. La médica que examinó al legislador nacional constató que no presentaba lesiones como consecuencia del impacto.

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De esta manera, las autoridades descartaron heridas de consideración y confirmaron que Leiva se encontraba en buen estado de salud tras el episodio vial.

Los controles de alcoholemia realizados a ambos conductores arrojaron resultado negativo, mientras la Policía Caminera trabajaba para ordenar el tránsito en la zona

Las imágenes registradas luego del accidente mostraban al diputado de pie junto a la ruta, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, ambos conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia para establecer si alguno había consumido alcohol antes de conducir.

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Los resultados fueron contundentes: tanto Aldo Leiva como el conductor del camión registraron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

El dato quedó incorporado a la investigación y permitió descartar la presencia de alcohol como factor determinante en el siniestro.

Como consecuencia del choque, el carril descendente de la Ruta Nacional 11 quedó parcialmente bloqueado, lo que generó demoras y complicaciones para quienes circulaban por la zona.

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Ante esta situación, efectivos de la Policía Caminera implementaron un operativo especial para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los automovilistas mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos involucrados.

La circulación fue regulada durante varias horas hasta que la situación pudo normalizarse.

Aldo Leiva fue asistido por personal médico tras el choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 11. Las autoridades confirmaron que no sufrió lesiones

Mientras se esperan los resultados de las pericias técnicas, las autoridades trabajan para reconstruir la mecánica del accidente y determinar cómo se produjo la colisión entre el automóvil del diputado y el camión.

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¿Quién es Aldo Leiva?

Aldo Adolfo Leiva es una de las figuras más conocidas de la política chaqueña. Excombatiente de la Guerra de Malvinas, exintendente de General José de San Martín y diputado nacional desde 2019, construyó gran parte de su trayectoria pública a partir de una historia marcada por su participación en el conflicto bélico de 1982.

Nacido en General José de San Martín, en el noreste chaqueño, Leiva integró la clase 1963 y fue convocado al servicio militar obligatorio cuando estalló la Guerra de Malvinas.

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En distintas entrevistas recordó que fue sorteado para incorporarse al Ejército y que inició su instrucción militar en el Regimiento de Infantería de Monte Caseros, en Corrientes. Tenía apenas 18 años cuando fue enviado al Atlántico Sur junto a miles de jóvenes conscriptos argentinos.

Comunicado oficial del diputado Aldo Leiva

La experiencia de la guerra marcó profundamente su vida. Con el paso de los años se convirtió en una de las voces que impulsó el reconocimiento social y político de los veteranos del conflicto.

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En diciembre de 2019 asumió como diputado nacional por el Frente de Todos en representación del Chaco. Durante los primeros años de gestión se destacó por registrar asistencia perfecta en las sesiones de la Cámara de Diputados, un dato que fue resaltado en diversas oportunidades por dirigentes y medios especializados en la actividad legislativa.

En sus redes sociales suele definirse como “padre de familia, excombatiente de Malvinas, exintendente de General José de San Martín, diputado nacional y militante peronista”, una síntesis que refleja los ejes centrales de su trayectoria pública.

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Uno de los momentos de mayor visibilidad nacional de Leiva ocurrió el 1 de marzo de 2023, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

En medio de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el entonces presidente Alberto Fernández lo destacó públicamente frente a legisladores, gobernadores y miembros de la Corte Suprema.

“Quiero brindar un homenaje a otro héroe de Malvinas que es diputado de la Nación”, había expresado el mandatario al referirse al chaqueño.