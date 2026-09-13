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Luisana Lopilato compartió fotos del detrás de escena de “Pepita la Pistolera” tras el éxito del film

Desde Canadá, la actriz se mostró feliz por el desarrollo de la película que protagonizó y produjo acerca de la vida de una de las mujeres más famosas del hampa de Mar del Plata

Luisana Lopilato, con cabello rubio y saco brillante, sostiene el empaque de un juguete con la inscripción Pepita la pistolera
Luisana Lopilato mostró las fotos del detrás de escena de Pepita la Pistolera (Instagram)
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Luisana Lopilato celebró el éxito de Pepita la Pistolera a través de sus redes sociales, donde compartió fotos del detrás de escena de la película y expresó su sorpresa ante la respuesta del público. Horas más tarde, sumó un video en el que profundizó sobre lo que significó el proyecto para ella.

La actriz publicó primero una serie de imágenes del rodaje junto a un pie de foto cargado de emoción. En una de ellas aparece caracterizada como su personaje, con el cabello despeinado y maquillaje oscurecido, mientras sostiene el muñeco coleccionable de Pepita dentro de su empaque original, con el nombre de la película y la ambientación del boliche Neisis de fondo.

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Otra de las imágenes muestra a Lopilato en un plano de rodaje al aire libre, abrazada junto a otras tres personas del equipo, con un entorno de árboles y campo detrás. Entre ellas se distingue a un integrante con chaleco reflectante y auriculares de sonido, propios del trabajo técnico en locación.

Cuatro personas posan juntas al aire libre en un camino rodeado de árboles y vegetación
"El orgullo que siento por todo el equipo y por esta peli es difícil de explicar", escribió en el pie de foto
Luisana Lopilato y cinco personas posan al aire libre frente a un fondo textil oscuro mientras una de ellas sostiene una cámara de cine
Lopilato posó junto al resto del elenco y parte del equipo

También compartió una foto tomada dentro de un auto, en la que se la ve riendo con los ojos cerrados y la mano cerca de la boca, con las uñas pintadas de rojo y un vestido oscuro con detalles dorados. La imagen transmite un momento espontáneo, alejado de la formalidad de una producción.

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Entre las fotografías incluyó además una de su hija, en pijama con estampado de unicornios, mostrando sus uñas pintadas del mismo tono rojo que las de la actriz, en un gesto que vincula el detrás de escena de la película con su vida familiar.

Una última imagen retrata una foto grupal más numerosa del equipo de filmación, con varios integrantes posando frente a una lona de producción, uno de ellos sosteniendo una cámara profesional y otro con un casco de rodaje en la mano.

Luisana Lopilato con cabello rubio y flequillo ríe dentro de un auto mientras lleva uñas rojas y una chaqueta negra con tachas
La actriz tuvo el doble trabajo de protagonizar la película y productora
Una niña con prenda de unicornio enseña sus manos con uñas postizas rojas muy largas y sostiene pequeñas bolsas transparentes con accesorios
Una de las hijas de Luisana se animó a lucir las uñas de Pepita (Instagram)

“Me sigo encontrando con recuerdos de Pepita y, mientras tanto, me llegan mensajes de amigos y familia contándome que hay salas agotadas”, escribió Lopilato como pie de esas fotos. Agregó de inmediato: “El orgullo que siento por todo el equipo y por esta peli es difícil de explicar”.

La actriz cerró el texto con una reflexión sobre el cine nacional: “Qué lindo ver al cine argentino encontrarse con salas llenas y con tanta gente del otro lado”.

Horas después de esa publicación, Lopilato subió un video grabado desde un contexto completamente distinto al de la efervescencia del estreno. “Bueno, estoy acá. Hoy traje a mi hija a fútbol”, comenzó diciendo frente a cámara.

Desde ese escenario cotidiano, retomó el tema que la tenía movilizada: “¿Cómo explicarles que no puedo creer lo que está pasando con Pepita la pistolera? Veo online, me meto y veo que están todos los cines agotados”.

Desde Canadá, la actriz se mostró feliz por el éxito de Pepita la Pistolera (Video: Instagram)

La actriz detalló qué es lo que más la emociona del fenómeno: “Recibir mensajes de ustedes, saber que están yendo a verla, que la están recomendando, que la están compartiendo. No saben lo que me emociona. Muchísimo”.

Lopilato también quiso remarcar el valor personal que tiene la película para ella: “Esta película, ya se los conté, pero significó mucho para mí y significa mucho para mí, así que que le estén dando amor”. A partir de ahí, agradeció de manera directa: “Siento el cariño enorme de todos ustedes, así que quería agradecerles. Gracias de corazón por acompañarnos, por llenar todas las salas”.

El mensaje terminó con una invitación abierta a quienes todavía no vieron el filme y un pedido puntual para sus seguidores: “Vayan a verla las que no, los que no la vieron, y no se olviden de arrobarme, de taggearme, que voy a estar compartiendo todo. Les mando un beso gigante”.

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