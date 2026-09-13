Municipalidad de Guatemala declara una alerta municipal anaranjada por riesgos climáticos, incendios y sarampión

La Municipalidad de Guatemala declaró una alerta anaranjada municipal por variabilidad climática, incendios, sarampión y posibles concentraciones que afecten la movilidad urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Municipalidad de Guatemala declaró alerta municipal color anaranjada en todo el territorio capitalino desde las 12:00 del 12 de septiembre, por la variabilidad climática, el riesgo de incendios, las alertas sanitarias que incluyen el sarampión y posibles eventos con aglomeraciones o impacto en la movilidad urbana. La disposición, firmada por el alcalde Ricardo Quiñónez, mantendrá activos los mecanismos de prevención y respuesta hasta que se modifique el nivel de alerta.

La medida se activó un día después de que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declarara una alerta anaranjada de alcance nacional. En Guatemala, 138 de los 340 municipios ya reportaban daños vinculados con lluvias irregulares y una canícula prolongada.

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El monitoreo oficial identificó a 377.575 familias productoras y 178.336 hectáreas expuestas a los efectos de la variabilidad climática. La situación combina períodos de altas temperaturas con precipitaciones capaces de provocar inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos.

La Municipalidad de Guatemala declaró una alerta anaranjada municipal por variabilidad climática, incendios, sarampión y posibles concentraciones que afecten la movilidad urbana.(Municipalidad de Guatemala)

Un operativo municipal ante riesgos climáticos, sanitarios y urbanos

Ricardo Quiñónez activó la alerta tras una recomendación técnica de la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias, en cumplimiento de las disposiciones de la Conred. La declaratoria cubre todo el municipio y será coordinada por la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres y la Dirección AVE.

La vigilancia municipal se concentrará en cuatro frentes: las lluvias y los cambios de las condiciones climáticas, los incendios forestales y estructurales, las alertas de salud pública y los hechos socio-organizativos. Estos últimos incluyen concentraciones de personas o situaciones que puedan alterar la circulación en la ciudad.

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El sarampión fue incorporado entre los factores bajo observación dentro del esquema de emergencia. Con ello, la comuna amplió el alcance de sus tareas habituales, que suelen centrarse en los efectos del clima y los incendios.

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, conocido como COEM, funcionará por tiempo indefinido. Personal técnico realizará seguimiento preventivo de las condiciones meteorológicas y de las amenazas que puedan afectar a la capital, hasta que las autoridades determinen un cambio en la alerta.

La Dirección AVE trabajará junto con los Bomberos Municipales, la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Municipal, la Empresa Municipal de Agua y las alcaldías auxiliares. El despliegue busca asegurar atención operativa ante incidentes que se registren dentro del municipio.

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Calor de hasta 38 °C y lluvias con actividad eléctrica

Las temperaturas podrían alcanzar 38 °C durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre en varias zonas del país. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología anticipó un ambiente cálido y húmedo en gran parte de Guatemala durante ese fin de semana.

Los valores más elevados se esperan en Petén, el valle del Motagua y los Valles de Oriente, donde las máximas oscilarán entre 36 y 38 °C. En la costa del Pacífico, el rango previsto será de 34 a 36 °C.

La nubosidad aumentará durante las tardes y noches, con lluvias moderadas a fuertes y actividad eléctrica, especialmente en la región del Pacífico. Las precipitaciones estarán asociadas al paso de ondas del este sobre el territorio nacional.

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El Insivumeh advirtió condiciones favorables para crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y lahares en la cadena volcánica. El Sistema Conred mantiene un seguimiento paralelo de esas amenazas mientras sigue vigente la alerta municipal en la capital.

Ante el calor, la Conred recomendó hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol y extremar cuidados con niñas, niños, personas mayores y mascotas durante las horas de temperaturas más altas. Durante las lluvias, pidió no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.

Las emergencias o situaciones de riesgo pueden reportarse al número 119 de la Conred. La Municipalidad de Guatemala solicitó a los vecinos informarse mediante sus canales oficiales y AVE Muni Guate, sin anunciar una fecha de finalización para la alerta anaranjada

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