Salud

Síndromes postorgásmicos: cuáles son las molestias que pueden surgir después del placer

Desde cefaleas hasta angustia persistente, existen afecciones posteriores al clímax que requieren consulta médica para descartar causas vasculares, hormonales o emocionales

Un hombre y una mujer duermen abrazados en una cama con sábanas y almohadas blancas. El hombre tiene barba, la mujer cabello oscuro.
El orgasmo puede derivar en síntomas posteriores que alteran la recuperación y llevan a evitar las relaciones sexuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El orgasmo es una descarga de tensión placentera que puede preceder a otros orgasmos o bien concluir en un período de reposo y recuperación. En la mujer, esta experiencia suele ser tan intensa —un dejarse llevar por el placer— que ha recibido el nombre de “la petite mort”.

Sin embargo, en algunos casos, esta fase de relajación y recuperación del estado anterior se ve alterada por la aparición de síntomas que pueden durar un breve tiempo o varios días y llegar a ser tan intensos que se evitan las relaciones sexuales debido a sus molestas consecuencias.

PUBLICIDAD

El síndrome de enfermedad postorgásmica (SEPO) fue descrito en 2002 por Waldinger y Schweitzer, quienes propusieron que podía tratarse de un síndrome de hipersensibilidad cuando el semen entra en contacto con la uretra e inicia una reacción alérgica.

Su prevalencia en hombres llevó a pensar en una alteración de los andrógenos y, efectivamente, en la mayoría de los casos se encontró la testosterona baja.

PUBLICIDAD

Cuáles son los síntomas

Un hombre vestido con pijama gris se sienta en una cama con sábanas blancas, un colchón, y almohadas junto a una ventana
Los hombres con síndrome de enfermedad postorgásmica refieren cansancio, fallas cognitivas, rinitis, lagrimeo, ardor en los ojos y desánimo después de la eyaculación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la eyaculación, los hombres afectados refieren cansancio, fatiga fácil, fallas cognitivas —no encuentran las palabras—, rinitis, lagrimeo, ardor en los ojos, desánimo, entre otros síntomas. El malestar puede persistir desde pocos días hasta semanas, lo que lleva al hombre a evitar los encuentros sexuales, aun cuando mejora.

Lo inespecífico de los síntomas —que pueden confundirse con los de una gripe— y la automedicación con antihistamínicos o analgésicos retrasan la consulta. Aun así, muchos profesionales ignoran la existencia del síndrome de enfermedad postorgásmica. En muchos casos, mejora con la administración de testosterona, antidepresivos o antihistamínicos, aunque requiere una evaluación más completa.

Cefalea durante el orgasmo y el postorgasmo

Los dolores de cabeza asociados al orgasmo pueden aparecer antes o después y describirse como una sensación de “pesadez” en la nuca y el cuello, que se intensifica al llegar al clímax. También pueden manifestarse como una puntada o un dolor intenso, pulsátil y repentino, justo antes o después del orgasmo.

En la mayoría de los casos son benignos. Sin embargo, algunos pueden tener un significado patológico, vinculado a problemas en los vasos sanguíneos de la cabeza o el cuello, o a patologías cardíacas. Su duración suele ser de unos minutos, aunque pueden persistir durante algunos días. Existen factores de riesgo, como ser hombre, tener antecedentes de migraña, hipertensión arterial o ACV, además de estrés, hiperventilación u obesidad.

Disforia post coito

Mujer sentada en el borde de una cama con sábanas blancas y manta azul, su cabeza inclinada. Hay plantas, un libro y una taza en las mesas de noche.
La disforia poscoital provoca angustia, ansiedad, culpa, autodesprecio o irritabilidad después de la actividad sexual y es más frecuente en mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sentimientos que aparecen después del orgasmo suelen ser agradables, con un tiempo necesario de relajación y, si es posible, de contacto y comunicación.

Las escenas son diferentes y dinámicas: están quienes esperan, quienes necesitan una higiene urgente, quienes quieren charlar, quienes se quedan mudos, quienes esperan una segunda o tercera vez y quienes ponen excusas para que el otro se vaya lo antes posible, entre otros.

Sin embargo, muchas personas sienten angustia, ansiedad, culpa, autodesprecio o irritabilidad tras la actividad sexual en pareja o después de la masturbación. Esto se denomina disforia poscoital y es más frecuente en mujeres. Se trata de un efecto paradójico o contraintuitivo: luego de una experiencia satisfactoria y placentera, aparecen sensaciones inexplicables de llanto, tristeza o irritabilidad, que suelen durar entre 30 y 90 minutos.

Varios trabajos publicados —Burri y Hilper, Journal of Sexual Medicine (2020), y Schweitzer, Sex Medicine (2021)— concluyen que el abuso sexual durante la infancia es el predictor más importante. Esa experiencia puede conducir a sentimientos de resentimiento hacia el sexo en la edad adulta. La psicoterapia y, en algunos casos, el uso de antidepresivos mejoran los síntomas.

*El doctor Walter Ghedin (MN 74.794) es médico psiquiatra y sexólogo

Temas Relacionados

Salud sexualRelaciones sexualesDolor de cabezaDr. Walter GhedinSíndrome postorgásmicoOrgamoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trastornos de la conducta alimentaria: por qué la recuperación no termina con el alta y qué secuelas pueden requerir seguimiento

Restablecer el peso corporal y normalizar los parámetros clínicos rara vez señala el cierre del proceso. Especialistas consultadas por Infobae detallaron efectos físicos y emocionales persistentes, además de las claves para reconstruir una relación saludable con el cuerpo y la comida

Trastornos de la conducta alimentaria: por qué la recuperación no termina con el alta y qué secuelas pueden requerir seguimiento

Un estudio europeo revela el lado menos conocido del deporte infantil: ansiedad, presión y miedo a fallar

Un proyecto con jóvenes futbolistas de Madrid reveló que el 35% estaba en riesgo psicológico antes de recibir apoyo; tras la intervención, la sintomatología depresiva cayó casi a la mitad

Un estudio europeo revela el lado menos conocido del deporte infantil: ansiedad, presión y miedo a fallar

Manchas solares: cómo identificar si se trata de lentigos o melasma

Las hiperpigmentaciones vinculadas a la exposición ultravioleta no tienen el mismo origen ni responden igual a los procedimientos médicos; por eso el diagnóstico resulta decisivo antes de elegir una rutina o una intervención

Manchas solares: cómo identificar si se trata de lentigos o melasma

“Los más exitosos son quienes más han fracasado”: qué dice la psicología sobre aceptar los errores, superar la frustración y seguir adelante

Atravesar la pérdida de un puesto laboral, la ruptura de una pareja o un resultado adverso en una prueba académica genera un fuerte impacto en la percepción personal. Investigaciones muestran que la recuperación mental depende de cambiar la perspectiva frente a cada contratiempo

“Los más exitosos son quienes más han fracasado”: qué dice la psicología sobre aceptar los errores, superar la frustración y seguir adelante

Estudian una nueva técnica para los casos más difíciles de migraña: cómo funciona

Está dirigida a pacientes con migraña crónica refractaria que continúan con crisis frecuentes pese a haber probado distintos tratamientos preventivos. Los primeros resultados internacionales despertaron gran interés entre especialistas

Estudian una nueva técnica para los casos más difíciles de migraña: cómo funciona

DEPORTES

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

Así es el plan del básquet argentino para captar nuevos talentos fuera del país: los perfiles que se buscan y el caso testigo

El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos

Increíble show de mapping, íconos de la música y desfile de atletas: la impactante inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

A pesar del golazo de Lionel Messi, Inter Miami dejó escapar el partido e igualó 2-2 ante Nashville en un duelo clave por la MLS

TELESHOW

Tamara Paganini reveló el insólito pedido que le hizo una expareja en la intimidad: "Me encantó"

Tamara Paganini reveló el insólito pedido que le hizo una expareja en la intimidad: "Me encantó"

Luisana Lopilato compartió fotos del detrás de escena de “Pepita la Pistolera” tras el éxito del film

Sofía Jujuy reveló que su hermana es médium y contó cómo se enteró de sus habilidades: “Le da miedo”

Tamara Paganini recordó su historia con El Potro Rodrigo y cómo intentó conquistarlo: “Acariciame con las pestañas”

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand al reemplazarla en su programa: “Hay que retenerla a la señora”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: Buscan a una persona desaparecida tras una crecida súbita en un río de Guanacaste

Costa Rica: Buscan a una persona desaparecida tras una crecida súbita en un río de Guanacaste

“Nunca he tenido tiempo para la nostalgia”: Alfredo Arias cuenta cómo vive su identidad argentina después de 56 años en París

Indonesia activó un operativo de búsqueda y rescate tras perder contacto con un barco que transportaba 240 personas

Panamá recibirá $500 millones para apoyar a 3.300 empresas, entre ellas 1.000 lideradas por mujeres

“No tengo dónde vivir”: recién nacida fue abandonada en una iglesia de Honduras junto a una desgarradora nota