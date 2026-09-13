Ryan García fulminó a Conor Benn en dos rounds, defendió el título y provocó a otro campeón desde el ring: “Te ganaría ahora mismo”

Ryan García noqueó a su rival en el segundo round

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Ryan Garcia defendió su título mundial WBC del peso wélter con un nocaut técnico ante Conor Benn en el segundo asalto, en una pelea disputada en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El estadounidense derribó al británico con una derecha a los 45 segundos del round y el árbitro Thomas Taylor detuvo el combate cuando faltaban poco más de dos minutos para el cierre del episodio.

Benn, que llegaba con una sola derrota en su carrera y sin antecedentes de caídas antes del límite, buscó imponer presión desde el comienzo. Intentó acortar la distancia y llevar el combate a un intercambio cercano ante un rival más alto y con mayor alcance. Garcia tardó poco en encontrar espacios: antes de los 20 segundos del primer asalto, un gancho de izquierda ya había alterado el equilibrio del boxeador británico.

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El campeón estadounidense mantuvo la calma durante el primer round y empezó a castigar a Benn con golpes de potencia. La definición se produjo en el segundo asalto, cuando conectó una derecha al mentón de su rival. Benn cayó a la lona, se incorporó durante la cuenta, pero no consiguió recuperarse para frenar el ataque posterior.

Tras la caída, Ryan Garcia fue sobre Conor Benn, que quedó contra las cuerdas y trató de esquivar parte de los golpes. El británico no logró responder con la frecuencia necesaria para contener la ofensiva del campeón. Taylor intervino a 1:25 del segundo asalto y decretó el nocaut técnico.

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Ryan García celebró tras conseguir el nocaut en el segundo asalto. (AFP)

La derecha volvió a ser un recurso central para Garcia. Esa misma mano había derribado a Mario Barrios en los primeros segundos de su pelea anterior, en la que conquistó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Después del triunfo ante Benn, el campeón se refirió a las lesiones que habían condicionado esa herramienta durante parte de su carrera.

“Siempre he tenido mano derecha, pero siempre he tenido lesiones. Estas son, en cierto modo, las primeras dos peleas en las que no he tenido lesiones en la mano derecha”, afirmó Garcia. Luego agradeció a su rival por el combate: “Estoy feliz, estoy bendecido. Quiero agradecer a Conor la gran promoción y el gran combate. Lo respeto”.

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En otra declaración tras la pelea recogidas por DAZN, Garcia expresó su estado anímico después de la defensa de la corona. “Solo estoy feliz. Me siento en paz. Tengo esa alegría y esa paz y se siente increíble”, sostuvo.

El combate fue la primera defensa del título WBC del peso wélter para el estadounidense, que había obtenido el cinturón el 21 de febrero tras vencer por decisión unánime a Barrios en el mismo escenario de Las Vegas. En aquella ocasión necesitó los 12 asaltos para imponerse. Frente a Benn, el desenlace llegó antes de que se cumplieran cinco minutos de pelea.

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El boxeador Ryan García se impuso a su rival en dos rounds (AFP)

Para Conor Benn, el resultado implicó su primera derrota por la vía rápida. El británico quedó con un récord de 25 victorias y dos derrotas, con 14 triunfos por nocaut. El desafío también supuso su primera oportunidad de conquistar un campeonato mundial. Benn regresó al límite del peso wélter tras varios años fuera de esa categoría. En el pesaje marcó 146 libras, cerca del máximo permitido de 147 libras, equivalentes a 66,7 kilos. El británico había afrontado un cambio físico importante para presentarse en la división.

Garcia, de 28 años, mejoró su registro a 26-2, con 21 victorias antes del límite y un combate sin decisión. El triunfo fue el segundo consecutivo desde su derrota frente a Rolando Rolly Romero, en mayo de 2025, y consolidó su posición dentro de una categoría que reúne a varios campeones de alto perfil.

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Tras derrotar a Benn, Garcia puso el foco en una posible unificación. En el recinto estaba presente Teófimo López, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), a quien el monarca del WBC llamó desde el cuadrilátero. “Teofimo, sube aquí. ¿Dónde estás? Es hora de unificar. ¿Dónde estás, Teofimo?”, dijo Garcia mientras López intentaba acercarse. El personal de seguridad evitó que el campeón de la WBA ingresara al ring. Garcia mantuvo el desafío y elevó el tono hacia su posible rival: “Si quiere ponerse loco, podemos ponernos locos. Me da igual. Te ganaría ahora mismo”. Una eventual pelea con Garcia pondría en juego dos de los principales cinturones de las 147 libras.

El campeón WBC también se dirigió a Devin Haney, titular de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), quien se encontraba en el estadio. Ambos tienen un antecedente directo: Garcia ganó inicialmente su combate de abril de 2024, aunque el resultado quedó sin decisión después de un positivo por ostarina. Ante los dos campeones rivales, Garcia resumió su objetivo con una frase breve: “¿Dónde están? Es momento de unificar”.

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