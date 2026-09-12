Ciencia

Perros de terapia en hospitales: qué observó un estudio en pacientes con ACV

La investigación evaluó si una intervención complementaria podía favorecer mayor implicación y movimiento durante sesiones de recuperación tras un accidente cerebrovascular

Una mujer sentada en una silla clínica extiende la mano a un perro Golden Retriever con chaleco azul dentro de una sala hospitalaria.
Un estudio sobre rehabilitación por ACV evaluó si los perros de terapia pueden aumentar la participación de pacientes hospitalizados (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La recuperación hospitalaria tras un accidente cerebrovascular enfrenta un desafío concreto: sostener la participación de pacientes que atraviesan cansancio y dificultades para mantener el compromiso con ejercicios repetidos.

En ese marco, un estudio publicado en Mayo Clinic Proceedings sobre perros de terapia en personas internadas por ACV observó más participación en la rehabilitación y mayor actividad física durante las sesiones. El interés del dato está en que apunta a un problema central del tratamiento.

PUBLICIDAD

La investigación no presentó el uso de animales como una recomendación general, sino como una intervención orientada a mejorar la adherencia al trabajo terapéutico.

Cómo ayudan los perros a los pacientes con ACV a mejorar la rehabilitación hospitalaria
La investigación publicada en Mayo Clinic Proceedings analizó una intervención complementaria para mejorar la adherencia al tratamiento tras un accidente cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dificultad habitual de la rehabilitación hospitalaria

El trabajo analizó el uso de perros de terapia en un programa hospitalario de rehabilitación. Según describe el estudio, la propuesta incorporó animales entrenados y sus guías en determinadas sesiones, siempre junto al tratamiento convencional. El objetivo fue medir si ese acompañamiento podía aportar algo concreto dentro de la práctica clínica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el artículo, la intervención no buscó reemplazar la terapia física, ocupacional o del habla. La investigación evaluó si la presencia del animal podía ayudar frente a barreras como la baja motivación, la falta de energía o el menor interés por las actividades pautadas.

Cómo ayudan los perros a los pacientes con ACV a mejorar la rehabilitación hospitalaria
El estudio incluyó a 50 personas internadas por ACV en Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, entre febrero de 2023 y febrero de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación comparó rehabilitación convencional con sesiones que incorporaron perros de terapia

Según el estudio, la investigación incluyó 50 personas hospitalizadas recientemente por un ACV, distribuidas en dos grupos de 25 participantes. Uno recibió rehabilitación convencional con terapia física, ocupacional y del habla.

El otro hizo el mismo tratamiento, aunque algunas sesiones incorporaron intervención asistida con animales. La comparación buscó medir si esa diferencia modificaba la respuesta de los pacientes.

Interior de hospital con una persona en uniforme médico acariciando un perro con chaleco verde, dos pacientes, uno acostado en el suelo y otro en silla reclinable.
La comparación enfrentó rehabilitación convencional con sesiones que sumaron perros de terapia junto a la terapia física, ocupacional y del habla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo se desarrolló entre febrero de 2023 y febrero de 2024 en Rochester, Minnesota, dentro del programa de rehabilitación cerebral para pacientes hospitalizados de Mayo Clinic.

Las actividades con los perros incluían caminar con el animal, jugar a buscar objetos, acariciarlo o cepillarlo. Esas acciones formaron parte de tareas integradas a metas terapéuticas ya establecidas.

Más implicación y tiempo en movimiento durante las sesiones

Uno de los indicadores centrales fue la participación en el tratamiento, medida con la Escala de Participación en la Rehabilitación de Pittsburgh, una herramienta clínica que evalúa cuánto se involucra una persona en los ejercicios indicados.

Mujer joven en uniforme médico con estetoscopio conversa con mujer mayor sentada en sofá. Un perro marrón y blanco descansa en el regazo de la mujer.
Las actividades con perros de terapia incluyeron caminar con el animal, buscar objetos, acariciarlo y cepillarlo como parte de metas terapéuticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, el grupo con perros obtuvo una puntuación promedio de 5,6 frente a 4,96 en el grupo de control. El dato sugirió una mayor implicación durante las sesiones.

También se registró una diferencia en la actividad física. De acuerdo con el artículo, los pacientes que trabajaron con perros alcanzaron 272,57 conteos de ejercicio por minuto, frente a 199,65 en quienes hicieron rehabilitación convencional.

Además, permanecieron activos durante 89,64 por ciento del tiempo frente a 81,43 por ciento. Esa combinación de mayor participación, más actividad y más tiempo en movimiento es la que sostiene el interés del hallazgo.

acv, derrame cerebral, cerebro-VisualesIA
El grupo con perros de terapia obtuvo 5,6 puntos en la Escala de Participación en la Rehabilitación de Pittsburgh, frente a 4,96 del grupo de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance del hallazgo es específico y no permite generalizaciones amplias

Los resultados no permiten afirmar que el acompañamiento con perros mejore por sí mismo todos los desenlaces de salud ni que sea adecuado en cualquier ámbito clínico.

Lo que muestra el estudio es algo más preciso: en este grupo de pacientes internados por ACV, dentro de un programa hospitalario específico y con animales entrenados, hubo más participación en las sesiones y más actividad física durante el tratamiento.

Mano de persona con camisa blanca y pata delantera de perro golden retriever de pelaje dorado entrelazadas. Césped verde y árboles de fondo con luz solar.
Los pacientes que hicieron rehabilitación con perros de terapia registraron 272,57 conteos de actividad por minuto, frente a 199,65 en la rehabilitación convencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo sugiere una posible mejora en la atención clínica a partir de un modelo que incorpore equipos calificados de perros de terapia y sus cuidadores.

La formulación mantiene ese marco específico y presenta la intervención como una estrategia complementaria en un punto crítico de la rehabilitación: sostener la adherencia al tratamiento.

Temas Relacionados

RehabilitaciónAccidente CerebrovascularPerrosTerapiaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caminar más rápido puede reducir el riesgo de muerte prematura, incluso con menos pasos, según un estudio

Un análisis observacional de 64.743 adultos de 40 a 69 años del UK Biobank halló que una mayor cadencia de marcha se asocia de forma independiente con una menor mortalidad general y cardiovascular

Caminar más rápido puede reducir el riesgo de muerte prematura, incluso con menos pasos, según un estudio

“Los más exitosos son quienes más han fracasado”: qué dice la psicología sobre aceptar los errores, superar la frustración y seguir adelante

Atravesar la pérdida de un puesto laboral, la ruptura de una pareja o un resultado adverso en una prueba académica genera un fuerte impacto en la percepción personal. Investigaciones muestran que la recuperación mental depende de cambiar la perspectiva frente a cada contratiempo

“Los más exitosos son quienes más han fracasado”: qué dice la psicología sobre aceptar los errores, superar la frustración y seguir adelante

Por qué las emociones intensas pueden dejar una “resaca emocional” al día siguiente

Las especialistas citadas por Real Simple señalan que el organismo se activa de forma comparable al estrés agudo, y que esa sobrecarga puede traducirse en fatiga física y mental tras el episodio

Por qué las emociones intensas pueden dejar una “resaca emocional” al día siguiente

Estudian una nueva técnica para los casos más difíciles de migraña: cómo funciona

Está dirigida a pacientes con migraña crónica refractaria que continúan con crisis frecuentes pese a haber probado distintos tratamientos preventivos. Los primeros resultados internacionales despertaron gran interés entre especialistas

Estudian una nueva técnica para los casos más difíciles de migraña: cómo funciona

Qué es la frustración, por qué aparece y cómo puede ayudar a aprender y superar obstáculos

Esta respuesta emocional surge ante metas bloqueadas o resultados inesperados, pero también cumple una función adaptativa: favorece la revisión de estrategias, fortalece la perseverancia y permite afrontar mejor los contratiempos

Qué es la frustración, por qué aparece y cómo puede ayudar a aprender y superar obstáculos

DEPORTES

River Plate le ganó un partido emotivo bajo la lluvia a Atlético Tucumán con un gol de Thiago Almada sobre la hora

River Plate le ganó un partido emotivo bajo la lluvia a Atlético Tucumán con un gol de Thiago Almada sobre la hora

Comenzó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo verla en vivo

Mammana será trasladado a Buenos Aires tras ser operado de urgencia y estaría tres meses inactivo

La brutal patada voladora a Martínez Quarta a los 12 minutos que terminó con la expulsión de Nicola en Atlético Tucumán-River Plate

La tenista ucraniana Dayana Yastremska mostró las devastadoras imágenes de cómo quedó la vivienda familiar tras el impacto de un misil ruso

TELESHOW

Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

Juli Poggio recordó el error que cometió su mamá al depilarle las cejas: “Tenía una pista de aterrizaje en los ojos”

Gerardo Romano y Carolina Papaleo, la icónica pareja de Zona de Riesgo, otra vez juntos en ficción: "Tu vieja debe estar orgullosa"

La postal familiar de Maxi López y Nora Colosimo en el partido de fútbol de Benedicto y Constantino

Sofía Jujuy y su novio cumplieron un año y lo festejaron en la ciudad donde se conocieron: “Esas calles mágicas”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

Los gigantes de Centroamérica y dominicana que buscan entrar al mapa de los grandes torneos

Informe de Harvard plantea que Cuba necesita cambios políticos inmediatos para salir de su crisis múltiple

Guatemala: El juez Mynor Moto dicta el sobreseimiento a favor de cuatro dirigentes de los 48 Cantones, lo cual los deja libres de todo cargo penal

Empresario es asesinado dentro de su negocio en Honduras y autoridades investigan un ataque directo