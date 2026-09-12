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La tenista ucraniana Dayana Yastremska mostró las devastadoras imágenes de cómo quedó la vivienda familiar tras el impacto de un misil ruso

La jugadora de 26 años, que llegó a ser 21° del mundo a inicios del 2020, difundió lo sucedido en sus redes sociales

"Un misil ruso destruyó nuestro apartamento en Odesa", escribió la jugadora que llegó a ser 21 del ranking

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La tenista ucraniana Dayana Yastremska difundió imágenes devastadoras de cómo quedó la vivienda familiar en Odesa tras ser alcanzada por un misil este sábado. La jugadora de 26 años, que llegó a ser 21° del mundo a inicios del 2020, instó a la WTA y la ITF a pronunciarse sobre la invasión Rusia a Ucrania que lleva ya más de cuatro años.

Esta noche. Así se ve el ‘mundo ruso’: un impacto directo de un misil de crucero Kalibr. Un misil ruso destruyó nuestro departamento en Odesa. Lo único que se salvó fue una toalla de Roland Garros. SÍMBOLICO. Un pedacito del tenis mundial sobrevivió a un misil ruso. Nuestra casa no lo hizo. WTA, ITF, miren estas imágenes a través de nuestros ojos. Este es el verdadero significado de su ‘neutralidad’: desde el lado ucraniano de la cancha”, escribió en su posteo de la cuenta de Instagram seguida por más de 216 mil cuentas.

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La tenista ucraniana Dayana Yastremska mostró cómo quedó la vivienda familiar tras el impacto de un misil
El posteo en sus redes sociales

En una Storie de su mismo perfil virtual, compartió una de las filmaciones del piso ubicado en el piso 22 y subrayó: “Esta noche... Este departamento pertenecía a NUESTRA FAMILIA. Así es como se ve el ‘mundo ruso’. Un impacto directo de un misil de crucero Kalibr”.

Según informó el medio ucraniano Unian, durante la madrugada de este sábado, “Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra varias ciudades de Ucrania , entre ellas Odesa, Kryvyi Rih, Dnipro y Zaporiyia”. La citada agencia de noticias detalló que el ataque en Odesa “destruyó los pisos superiores de un rascacielos, y la onda expansiva dañó edificios vecinos y un gasoducto de baja presión”. Se contabilizaron 28 personas heridas en esa zona.

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La tenista ucraniana Dayana Yastremska mostró cómo quedó la vivienda familiar tras el impacto de un misil
La toalla de Roland Garros 2025

Yastremska tiene 26 años y alcanzó el 21° lugar del escalafón WTA en enero del 2020, aunque su actuación más sobresaliente se dio en el Australian Open 2024 cuando alcanzó las semifinales: cayó ante la china Zheng Qinwen por un doble 6-4. Con tres títulos a nivel singles y más de 6 millones de dólares en ganancias en el circuito según la WTA, hoy ocupa el puesto 113° del Ranking y viene de ganar el WTA 125 de Parma en mayo donde venció a las argentinas Victoria Bosio y Solana Sierra.

La tenista ucraniana Dayana Yastremska
Dayana Yastremska ganó el torneo de Parma en mayo

En 2022, tras ser una de las jugadoras en firmar una carta para expresarse sobre la invasión rusa, ganó el WTA 250 de Lyon y su imagen dio la vuelta al mundo: rompió en llanto minutos después de superar por 3-6, 7-6 (7) y 7-6 (7) a la rumana Ana Bogdan. “El miércoles estábamos en casa en Odessa (sur de Ucrania). Pasamos tiempo con nuestra familia antes de hacer este largo viaje hasta Lyon. La tarde fue agradable pero al día siguiente por la mañana fuimos despertadas por las bombas”, había relatado previamente.

La tenista ucraniana Dayana Yastremska mostró cómo quedó la vivienda familiar tras el impacto de un misil
Dayana Yastremska subió distintas imagenes a sus redes

Semanas atrás participó del US Open 2026, pero perdió en primera ronda ante la italiana Lucrezia Stefanini, quien había arribado al main draw desde la clasificación: cayó por 6-3, 4-6 y 6-1. Este año, también se marchó en primera ronda del Roland Garros 2026 (perdió contra la italiana Jasmine Paolini por 7-5 y 6-3) y en 2025 llegó hasta la tercera fase del Grand Slam sobre polvo de ladrillo con una victoria sobre la rusa Diana Shnaider en el segundo juego y una derrota luego también contra la rusa Liudmila Samsonova.

La tenista ucraniana Dayana Yastremska mostró cómo quedó la vivienda familiar tras el impacto de un misil
Otra de las imágenes que compartió

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Dayana Yastremska

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