Empresario es asesinado dentro de su negocio en Honduras y autoridades investigan un ataque directo

Fernando Josué Fiallos Reyes tenía 39 años y era propietario de un negocio en Siguatepeque. (FOTO: Tu Nota)

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Un nuevo hecho violento sacudió Siguatepeque, Comayagua, luego de que un empresario fuera asesinado a balazos dentro del negocio donde terminaba su jornada laboral.

La víctima fue identificada como Fernando Josué Fiallos Reyes, de 39 años, propietario de un minisúper ubicado en el bulevar Morazán, barrio San Miguel, establecimiento que anteriormente era conocido como “Tienda Toledo”.

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De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron al comercio y dispararon varias veces contra Fiallos Reyes antes de escapar del lugar.

Un ataque dentro de su propio negocio

El crimen ocurrió cuando el empresario se encontraba finalizando sus actividades comerciales, una circunstancia que lleva a los investigadores a reconstruir si los atacantes conocían previamente sus horarios y movimientos.

Los primeros reportes indican que los sospechosos se habrían desplazado en una motocicleta, un detalle que ahora forma parte de las diligencias para intentar establecer su ruta de llegada y huida.

Personas que se encontraban cerca del establecimiento solicitaron auxilio después del ataque y miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender a la víctima.

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Sin embargo, al realizar la evaluación, los socorristas confirmaron que Fiallos Reyes ya no presentaba signos vitales.

El ataque ocurrió dentro de un minisúper ubicado en el barrio San Miguel. (FOTO: Tu Nota)

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el motivo del asesinato.

Tampoco se reportan capturas vinculadas directamente con el crimen.

Ese punto obliga a mantener abiertas distintas líneas de investigación y evitar atribuir el homicidio a extorsión, robo, conflictos personales o crimen organizado mientras no exista evidencia que respalde alguna de esas hipótesis.

Los equipos policiales deberán analizar la escena, revisar posibles cámaras de seguridad de negocios y viviendas cercanas, entrevistar testigos y reconstruir los últimos movimientos del empresario.

Un crimen que golpea al sector comercial

El asesinato dentro de un establecimiento comercial también vuelve a colocar bajo atención la seguridad de pequeños y medianos empresarios, especialmente aquellos que permanecen en sus negocios hasta horas de la noche y manejan dinero en efectivo.

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Sin embargo, el hecho de que la víctima fuera comerciante no permite concluir automáticamente que el crimen esté relacionado con su actividad económica.

Determinar si Fiallos Reyes fue elegido específicamente como objetivo o si existió alguna otra circunstancia detrás del ataque será uno de los principales retos de la investigación.

Los primeros reportes señalan que los responsables habrían utilizado una motocicleta. (FOTO: Tu Nota)

Honduras acumula más de 1.400 homicidios

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) citados en la información disponible, entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026 se habían contabilizado 1.461 homicidios en Honduras.

Los departamentos con mayor cantidad de casos eran Francisco Morazán, con 223; Cortés, con 215; Yoro, con 162; y Olancho, con 135.

Las cifras nacionales permiten dimensionar el fenómeno, aunque no explican por sí mismas las dinámicas particulares de cada asesinato.

En el caso de Siguatepeque, ahora la pregunta principal es quién ordenó o ejecutó el ataque contra Fernando Fiallos y por qué.

Mientras no exista una respuesta, su muerte se suma a los homicidios que dejan detrás no solamente una víctima, sino también una familia, empleados y una comunidad comercial esperando justicia.

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