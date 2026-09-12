Economía

Pese a tasas de interés levemente positivas, en agosto volvieron a caer los depósitos en pesos

Lo hicieron en términos reales —descontada la inflación—, mientras que en dólares aumentaron 11,5% en lo que va de 2026 y 25,5% en los últimos doce meses

Pila de billetes de cien dólares estadounidenses junto a billetes argentinos con escudo y números de serie, sobre papel rugoso.
lavado de activos ilustración IA (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El mes pasado, los depósitos y préstamos en pesos volvieron a caer en términos reales. Sus tasas de variación, descontada la inflación minorista del mes, que el Indec precisó ayer que fue del 1,7%, fueron de -0,6% y -0,4%, respectivamente, “en un contexto donde la tasa de interés promedio en pesos fue levemente positiva en términos reales para depósitos a plazo fijo en el segmento mayorista: fue del 2% de tasa efectiva mensual”.

Según el reciente informe semanal de la consultora Quantum, los depósitos y préstamos también fueron afectados por una menor expansión de la base monetaria, a causa de la reducción del ritmo de compras de divisas que hizo el Banco Central, a un promedio diario de apenas USD 38 millones; una actividad económica poco dinámica y la sustitución de depósitos y préstamos en pesos por dólares. Esta sustitución provocó tasas en pesos nominales altas y volátiles. Al respecto, el informe precisa que durante agosto la tasa de caución a un día pasó de 22% a 28,2% a principios de mes, para volver a niveles de 20% de tasa nominal anual (TNA) a fin de mes.

PUBLICIDAD

infografia

De acuerdo con Quantum, los desafíos para dinamizar el sector tienen que ver con elementos que afectan tanto la oferta como la demanda de fondos. Del lado de la oferta de fondos, destaca “la tendencia hacia la dolarización de saldos y la competencia entre el sector bancario y el no bancario (mercado de capitales)”. Del lado de la demanda, menciona “los efectos que pueden generar cambios en las tasas de interés, en comportamientos por efectos de la mora y la evolución de la actividad”.

El avance de los fondos “money market”

En términos de datos, destaca que los depósitos transaccionales en pesos —caja de ahorro y cuenta corriente— cayeron en agosto 1,7% real, descontada la inflación, respecto de julio, mientras que los plazos fijos se redujeron 0,1% real. Más aún, desde principios de año los depósitos transaccionales cayeron 11,7% real y los plazos fijos, aunque mucho menos, también bajaron: su variación fue de -0,3% real.

PUBLICIDAD

El informe atribuye esa evolución a la expansión de los fondos money market, fondos de inversión accesibles que invierten en plazos fijos y que crecieron 10% en términos reales en lo que va de 2026 y 19,2% en los últimos doce meses.

Más aún crecieron los depósitos en dólares: en términos nominales aumentaron 11,5% en 2026 y 25,5% en doce meses, pese al desaliento a su rendimiento que implica un aumento del precio nominal del dólar inferior a la inflación, que varios economistas señalan como “retraso cambiario”.

En préstamos, la reducción fue de 0,4%, siempre en términos reales, atribuida a la caída de los préstamos de consumo —saldos en tarjetas de crédito y préstamos personales—, que cayeron 1,3% real respecto de julio. Sobre ese dato, Quantum sugiere que podría deberse a personas que no cobran sus sueldos en los bancos y reciben préstamos de billeteras virtuales y empresas de tecnología financiera.

De enero a agosto

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, los préstamos totales tuvieron una variación negativa real de -3,4%, resultante de una combinación de caída en los préstamos de consumo y aumento en los otorgados a empresas. De hecho, los préstamos en dólares, en niveles de USD 25.000 millones, aumentaron 3,3% en agosto respecto de julio, 37% en lo que va de 2026 y 44% respecto de agosto de 2025, siempre en dólares corrientes.

A partir de estos datos Quantum colige que los préstamos bancarios al sector privado compiten “en alguna medida” con el financiamiento del mercado de capitales, que si bien es menos accesible que los bancos ofrece en general “tasas más atractivas para tomadores de financiamiento e inversores, y también con mejores plazos”.

Temas Relacionados

DepositosPrestamosPesosDolaresQuantumUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Otro negocio a partir de Vaca Muerta: proyectan que la Argentina exportará USD 2.000 millones anuales de líquidos del gas

En 2025 exportó por USD 700 millones, básicamente al mercado regional, pero ya empezó a hacerlo a la India, principal vector de expansión de demanda de Asia. En la próxima década el país podría ser el quinto exportador mundial en un mercado global de USD 380.000 millones

Otro negocio a partir de Vaca Muerta: proyectan que la Argentina exportará USD 2.000 millones anuales de líquidos del gas

Jubilaciones y deuda, los dos rubros que más se adelantaron en las partidas para este año antes del Presupuesto 2027

Con casi 67%% del año transcurrido, la Administración Central muestra un superávit de caja superior al previsto y diferencias entre jurisdicciones que marcarán la discusión del próximo proyecto oficial que se presentará al Congreso el 15 de septiembre

Jubilaciones y deuda, los dos rubros que más se adelantaron en las partidas para este año antes del Presupuesto 2027

Los datos que muestran por qué la mora crediticia no es un “riesgo sistémico”, pero sí un problema macroeconómico

Aunque los próximos informes muestren una reducción de los atrasos en el pago de las cuotas, el efecto sobre el consumo y el nivel de actividad “recién empieza a verse”, será más perdurable y golpea la base electoral del Presidente, alerta un informe privado

Los datos que muestran por qué la mora crediticia no es un “riesgo sistémico”, pero sí un problema macroeconómico

¿Qué va a pasar con la nafta?: la escalada del precio global del petróleo pone en duda el alivio previsto para los surtidores locales

El Brent superó los USD 100 el barril y acumula una suba del 30% desde agosto. El mecanismo que YPF usó para proteger los bolsillos de los consumidores ya no tiene margen. La pregunta es cuánto tiempo más seguirán quirtos los precios

¿Qué va a pasar con la nafta?: la escalada del precio global del petróleo pone en duda el alivio previsto para los surtidores locales

El futuro del dólar: Economía le dio más poder al BCRA y los analistas creen que el movimiento podría adelantar presiones cambiarias

Economía le transfirió al BCRA letras atadas al tipo de cambio por hasta USD 2.000 millones, mediante un canje de deuda que amplió la capacidad del ente monetario para actuar en los mercados de cobertura cambiaria sin vender reservas

El futuro del dólar: Economía le dio más poder al BCRA y los analistas creen que el movimiento podría adelantar presiones cambiarias

DEPORTES

Comenzó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la delegación de Argentina desfiló

Comenzó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la delegación de Argentina desfiló

Con Lionel Messi de titular, el Inter Miami recibe al líder Nashville por la MLS

River Plate le ganó un partido emotivo bajo la lluvia a Atlético Tucumán con un gol de Thiago Almada sobre la hora

Mammana será trasladado a Buenos Aires tras ser operado de urgencia y estaría tres meses inactivo

La brutal patada voladora a Martínez Quarta a los 12 minutos que terminó con la expulsión de Nicola en Atlético Tucumán-River Plate

TELESHOW

Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

Juli Poggio recordó el error que cometió su mamá al depilarle las cejas: “Tenía una pista de aterrizaje en los ojos”

Gerardo Romano y Carolina Papaleo, la icónica pareja de Zona de Riesgo, otra vez juntos en ficción: "Tu vieja debe estar orgullosa"

La postal familiar de Maxi López y Nora Colosimo en el partido de fútbol de Benedicto y Constantino

Sofía Jujuy y su novio cumplieron un año y lo festejaron en la ciudad donde se conocieron: “Esas calles mágicas”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos por riesgo de asfixia: cuáles son los productos afectados

Retiran 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos por riesgo de asfixia: cuáles son los productos afectados

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

Los gigantes de Centroamérica y dominicana que buscan entrar al mapa de los grandes torneos

Informe de Harvard plantea que Cuba necesita cambios políticos inmediatos para salir de su crisis múltiple

Guatemala: El juez Mynor Moto dicta el sobreseimiento a favor de cuatro dirigentes de los 48 Cantones, lo cual los deja libres de todo cargo penal