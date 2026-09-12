Video: el momento del accidente en Mar del Plata en el que murió una mujer de 77 años

Un video de seguridad mostró el momento exacto del accidente en Mar del Plata y permitió reconstruir la dinámica del impacto

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Una mujer de 77 años murió luego de protagonizar un siniestro vial en la Ruta 88, en la ciudad bonaerense de Batán (a pocos kilómetros de Mar del Plata), a la altura del acceso al barrio Colinas Alegre. El impacto, una colisión lateral entre un Volkswagen Gol Power y una Toyota Hilux, ocurrió alrededor de las 11:00 horas del pasado martes y le costó la vida a la conductora del automóvil en el mismo lugar del hecho. En las últimas horas de este sábado se conoció un video de seguridad que muestra el momento exacto del accidente.

Según informó la Policía de Mar del Plata, la camioneta estaba al mando de un joven de 20 años que resultó ileso y viajaba acompañado por otro joven de 21 años.

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Rápidamente, varios organismos se movilizaron hacia el lugar. Personal del Departamento Vial La Ballenera, Bomberos de Batán, efectivos del Comando de Patrullas Sur, una ambulancia del SAME y agentes de Policía Científica trabajaron en la escena. También intervino la Morgue Judicial.

El choque fatal ocurrió en Batán, a la altura del kilómetro 7,5 de la Ruta 88, en el acceso al barrio Colinas Alegre

A las pocas horas del choque fatal, la Policía local indicó que trabajarían en reconstruir la dinámica del impacto y las circunstancias exactas que rodearon al accidente a partir de las pericias que dispongan las autoridades. A partir de una cámara de seguridad, lograron dar con un video que mostró cómo ocurrió el hecho.

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Las imágenes muestran el momento en que el conductor de la Toyota Hilux circulaba a gran velocidad por la Ruta 88 cuando la parte delantera de la camioneta impactó contra el lateral del Volkswagen Gol Power. La conductora del automóvil, de 77 años, intentaba cruzar la ruta para continuar su camino cuando se produjo el choque fatal.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de la doctora Abedequian, que abrió una causa bajo la carátula “Homicidio culposo” y ordenó las diligencias de rigor, entre ellas la realización de una autopsia. La mecánica del siniestro será establecida mediante las pericias correspondientes.

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La Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata abrió una causa por homicidio culposo y ordenó una autopsia por la muerte de la mujer de 77 años

Chocó, atropelló a varias personas, volcó y destruyó un almacén en Mar del Plata

Semanas atrás, durante la madrugada, en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata, un conductor que circulaba en una Toyota RAV4 perdió el control, atropelló a varias personas sobre la vereda, volcó y destruyó la parte frontal de un almacén. El hecho ocurrió minutos después de las 2.30 en Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, con un saldo de un muerto y cinco heridos.

Una colisión entre dos autos guiados por jóvenes de 21 años marcó el inicio de la secuencia. Tal como consignó La Capital a partir de las primeras actuaciones, la RAV4 recibió un impacto en la parte trasera por parte de un Volkswagen Gol Trend, lo que generó un siniestro de mayor gravedad: la camioneta perdió la estabilidad, volcó de costado y terminó desplazada hacia la vereda, donde había varias personas presentes.

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Cámaras de seguridad del local registraron tanto la violencia de la maniobra como el momento exacto en que el vehículo arrasó a quienes se hallaban allí.

Otro accidente en Mar del Plata dejó un muerto y cinco heridos cuando una Toyota RAV4 atropelló a varias personas, volcó y destruyó un almacén en el barrio Las Avenidas

El sector delantero del comercio resultó totalmente arrasado. Al amanecer, los vecinos de la cuadra observaron tanto los restos del incidente sobre la acera como el local dañado, una escena que mostraba la dimensión del accidente ocurrido horas atrás. La justicia aún investiga las causas de la colisión inicial.

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Inicialmente, se comunicó que el número de heridos era de cuatro, ninguno en estado grave. No obstante, a las horas del hecho se ratificó que el total de atropellados es de seis, una de las cuales falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde había sido internada en estado reservado.

Luego de la colisión, las autoridades desplegaron un amplio operativo en la intersección. Intervinieron en el lugar efectivos del Comando de Patrullas de Mar del Plata, la Comisaría Tercera, la Policía Científica, Bomberos y el área de Tránsito Municipal. Los dos jóvenes conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, ambas sin resultado positivo.

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Las pericias para determinar de manera precisa las circunstancias del choque inicial y el desplazamiento final de la camioneta sobre el almacén estuvieron a cargo de Policía Científica. Además, se tomaron testimonios y se sumaron otras medidas para reconstruir el episodio. La causa permanece con actuaciones judiciales activas mientras se investigan las responsabilidades en el accidente.