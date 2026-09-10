Cuál es la línea nacional de atención para crisis y urgencias de salud mental

La Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental 0800-999-0091 funciona en todo el país, las 24 horas, los 7 días de la semana y de manera gratuita. del Ministerio de Salud de Argentina

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El Ministerio de Salud de la Nación puso en funcionamiento una línea nacional de orientación y apoyo ante urgencias de salud mental a través del número 0800-999-0091, disponible en Argentina las 24 horas, todos los días y de manera gratuita. El servicio brinda respuesta profesional inmediata frente a situaciones de crisis y está atendido por profesionales de Psicología capacitados, que realizan una primera evaluación y determinan el nivel de riesgo.

La línea interviene ante crisis emocionales, angustia intensa, ideación de muerte o autolesión, riesgo suicida, descompensaciones, consumos problemáticos, violencia, situaciones traumáticas y otras urgencias en salud mental. También pueden comunicarse familiares, referentes, instituciones y equipos de salud que necesiten orientación sobre cómo actuar frente a una situación crítica.

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Según la evaluación inicial, el equipo puede brindar orientación telefónica, realizar una derivación asistida, activar el sistema de emergencias correspondiente o articular con los servicios de salud de cada jurisdicción. En determinados casos, además, se realiza un seguimiento breve posterior.

El Ministerio de Salud de la Nación habilita la línea 0800-999-0091 para urgencias de salud mental en Argentina, con atención gratuita las 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el Ministerio de Salud de la Nación aclararon que la línea no reemplaza una guardia, una consulta presencial ni un servicio de emergencias, sino que funciona como una puerta de entrada rápida al sistema de salud, permite ordenar la demanda y detectar de manera temprana los casos que requieren atención presencial.

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En Argentina se registran más de 4.100 muertes por suicidio por año

En Argentina, los registros oficiales indican que los suicidios superan las 4.100 muertes anuales y alcanzan una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, lo que los ubica como la principal forma de muerte violenta, por encima de las muertes en incidentes viales.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud advirtió que alrededor de 726.000 personas mueren cada año por esta causa, mientras que la Organización Panamericana de la Salud señaló que la tasa entre los jóvenes de la región creció 38% en poco más de dos décadas.

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En una nota a Infobae, el doctor Enrique De Rosa Alabaster, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista, advirtió que “las estadísticas recientes exigen salir de esos tabúes, lugares comunes y que dejemos de mirar hacia otro lado”. En el mismo artículo, sostuvo que “se estima que por cada suicidio consumado existen aproximadamente 20 intentos previos”, un dato que refuerza la importancia de la detección temprana y de la escucha atenta.

El 0800 de salud mental interviene ante crisis emocionales, angustia intensa, autolesión, riesgo suicida, consumos problemáticos y violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también cuestionó los enfoques reduccionistas para abordar estas situaciones y afirmó que “el problema radica en que, frente a este dolor profundo, la respuesta es centrarse en una medicalización automática y mecánica”, y agregó que “el uso de psicofármacos y antidepresivos como panacea única es solo un parche al vacío existencial”. En ese sentido, planteó la necesidad de incorporar una mirada social, vincular y humana en el acompañamiento.

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Centro de Atención al Suicida Desde todo el país: (011) 5275-1135

Línea gratuita desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires: 135

Hospital de Clínicas “José de San Martín”Av. Córdoba 2351

Hospital Psiquiátrico Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García4305-6178

Hospital Lic. Laura Bonaparte Urgencias: 0800-999-0091

Línea Salud Mental Responde0800-333-1665

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez4962-9247

Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”4363-2100 al 2200