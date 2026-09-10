Un médico advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial: “Cada vez hay más riesgo y cada vez estamos menos preparados”

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La expansión de la inteligencia artificial abre un debate cada vez más amplio sobre su impacto en la vida cotidiana, el trabajo, la educación y la salud. Mientras estas herramientas ganan espacio en tareas antes reservadas a personas, también crecen las advertencias sobre los riesgos de delegar en sistemas automatizados decisiones sensibles y procesos de pensamiento.

Carlos Regazzoni, médico especialista en bioestadística, planteó en Infobae Al Amanecer que la IA puede transformar varias disciplinas y mejorar procesos sanitarios, pero advirtió que ni las instituciones ni la sociedad están preparadas para administrar sus efectos. También cuestionó que usuarios, gobiernos y profesionales cedan decisiones delicadas a sistemas que, según dijo, no comprenden sus propias respuestas.

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Riesgos de la inteligencia artificial y falta de preparación

El especialista sostuvo que la inteligencia artificial puede producir cambios en la programación, las matemáticas y la medicina. “Es una herramienta extraordinaria, con un poder que realmente sorprende minuto a minuto”, afirmó.

Al mismo tiempo indicó que el debate sobre sus riesgos no comenzó con las advertencias recientes de trabajadores de empresas tecnológicas. Según planteó, hace cuatro años que distintos sectores alertan sobre esa posibilidad.

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Regazzoni consideró que el problema aumenta porque la tecnología avanza con rapidez. “Cada vez hay más riesgo y cada vez estamos menos preparados”, dijo.

El especialista en bioestadística sostuvo que la inteligencia artificial puede mejorar la medicina, la educación y otras tareas profesionales, pero exige límites y regulación REUTERS/Go Nakamura

La inteligencia artificial puede ayudar en medicina, educación y tareas profesionales, pero Regazzoni sostuvo que su adopción exige límites y preparación institucional. El médico alertó que la sociedad delega funciones cada vez más sensibles en sistemas que no entienden el contenido de sus respuestas ni las consecuencias de sus acciones.

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El médico comparó el potencial de la IA con el de la energía nuclear. Explicó que ambas tecnologías pueden generar beneficios, aunque también exponen a la sociedad a riesgos que requieren controles.

Afirmó que la inteligencia artificial interviene en el proceso de pensamiento. Por ese motivo, diferenció esta herramienta de otros avances tecnológicos y pidió analizar sus efectos sobre las capacidades humanas.

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Educación, pruebas PISA y uso de herramientas digitales

Al mismo tiempo vinculó la discusión con los resultados de las pruebas PISA en matemáticas. Señaló que los estudiantes con mayor uso de inteligencia artificial obtienen peores desempeños escolares, según su interpretación de esos resultados.

“Se delega el pensar. En eso deteriora el criterio”, afirmó. El médico sostuvo que ese efecto no representa un detalle menor ante la expansión de herramientas capaces de responder consultas y resolver tareas.

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También comparó los resultados de estudiantes argentinos con los de alumnos de China, Singapur y Corea. Regazzoni dijo que los problemas más difíciles los resuelve la mitad de los chicos de esos países.

En Argentina, sostuvo, menos del 1% de los estudiantes resuelve esos ejercicios complejos. Para Regazzoni, esa diferencia deja al país en una posición adversa frente al desafío tecnológico.

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El médico afirmó que la IA puede ampliar las capacidades de quienes la usan. Aun así, advirtió que la educación debe evitar que los estudiantes abandonen el análisis propio ante respuestas automáticas.

Regazzoni planteó que la sociedad busca preservar el desarrollo humano frente a una tecnología que puede potenciarlo. “Esto es un gigante a cuyos hombros puede florecer”, expresó al describir esa posibilidad.

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Regazzoni comparó el potencial de la inteligencia artificial con la energía nuclear y afirmó que ambas tecnologías requieren controles por sus riesgos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial en salud y consultas médicas

Regazzoni consideró que la inteligencia artificial puede aportar mejoras a la atención sanitaria. Mencionó el ahorro de procesos administrativos, la asistencia para interpretar información y el apoyo para la toma de decisiones clínicas.

El médico afirmó que los sistemas de autoconsulta llegaron para quedarse. Según explicó, estas herramientas podrán resolver una cantidad mayor de problemas habituales de salud a medida que aumenten sus capacidades.

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La consulta de síntomas o estudios mediante inteligencia artificial puede servir como orientación inicial, según Carlos Regazzoni, siempre que el sistema advierta que no reemplaza a un profesional. El médico sostuvo que estas plataformas no entienden lo que responden y no deben constituir la única base para tomar decisiones sanitarias.

“Mientras haya una alarma, una alerta que indique a la persona que está hablando con una máquina”, la autoconsulta puede resultar útil, sostuvo. También dijo que una mala decisión puede resultar peor que una consulta inicial con advertencias claras.

Regazzoni rechazó la idea de prohibir toda búsqueda personal de información médica. Comparó esa práctica con leer un libro para comprender un síntoma o conocer mejor una situación de salud.

El médico destacó el uso profesional de estas herramientas. “Un médico que utiliza inteligencia artificial como ayuda de sus decisiones toma mejores decisiones y tiene mejores resultados sanitarios”, afirmó.

Como ejemplo, citó a los oncólogos en el manejo de tumores. Regazzoni sostuvo que la IA puede elevar el desempeño de los profesionales y acercar resultados de alta calidad a médicos con menor experiencia.

El médico vinculó el uso de inteligencia artificial con los resultados de las pruebas PISA y afirmó que delegar el pensamiento puede deteriorar el criterio de los estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud mental, empleo profesional y regulación

Regazzoni diferenció las consultas médicas generales del uso de chats como psicólogos. Calificó esa práctica como más delicada porque el sistema no comprende lo que expresa ni mantiene una relación afectiva real.

El especialista mencionó casos de psicosis asociados al uso de chats. También señaló que la relación emocional con una máquina puede generar problemas, porque el usuario puede atribuir comprensión a respuestas automáticas.

“ChatGPT como psicólogo es un tema mucho más delicado”, afirmó. Regazzoni agregó que los sistemas pueden combinar palabras y ofrecer respuestas vinculadas con hechos reales, aunque no poseen inteligencia humana.

El médico también alertó sobre el impacto laboral de la IA. Dijo que un sistema puede realizar en simultáneo el trabajo de diez médicos y aumentar la calidad de ciertos resultados.

Según Regazzoni, ese cambio puede afectar a los empleos profesionales, que históricamente ofrecieron salarios más altos y posibilidades de ascenso social. También anticipó tensiones si disminuyen esas vías de crecimiento.

El especialista señaló que los oficios manuales ya tienen costos elevados y podrían ganar valor. Mencionó actividades como la carpintería, la electricidad y la reparación de instalaciones domésticas.

Asimimsmo, pidió que Argentina avance con urgencia hacia algún grado de regulación. “Tenemos que ponernos a la vanguardia de algún grado de regulación, para parar esto”, afirmó.

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