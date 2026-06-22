La curcumina gana interés por sus posibles efectos en el cerebro, el corazón y el intestino

La cúrcuma para la salud cerebral, cardiovascular y digestiva se consolidó como un ingrediente habitual en la despensa, según Real Simple (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cúrcuma para la salud cerebral, cardiovascular y digestiva se ha ganado un lugar fijo en la despensa, según Real Simple. Esta especia amarilla, obtenida de la raíz seca de la planta Curcuma longa, destaca por su contenido de curcumina, un polifenol natural al que se atribuye buena parte de sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

La curcumina ha despertado interés por su posible papel en procesos vinculados con enfermedades crónicas. De acuerdo con Real Simple, especialistas en nutrición subrayan que ese compuesto se estudia por su relación con la inflamación, el estrés oxidativo y funciones del cerebro, el corazón y el intestino.

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Cómo la curcumina puede apoyar la salud del cerebro, el corazón y el intestino

Johannah Katz, dietista registrada de Consumer Health Digest, explicó que el estrés oxidativo y la inflamación crónica se retroalimentan mutuamente. Ese círculo vicioso, señaló, puede contribuir con el tiempo al desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

Katz añadió que el estrés oxidativo prolongado y la inflamación crónica de bajo grado participan en la biología de la enfermedad cardiovascular, la progresión del cáncer, la resistencia a la insulina y trastornos neurodegenerativos. En ese marco, la curcumina también se estudia por sus posibles efectos en la salud cerebral.

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La curcumina se estudia por sus posibles efectos en la salud cerebral en el contexto del estrés oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el cerebro, la especialista señaló su posible influencia en rutas biológicas relacionadas con amiloide y tau, dos procesos muy asociados con la enfermedad de Alzheimer y que podrían interactuar de forma que aceleren la neurodegeneración. Aun así, matizó que los ensayos en humanos no muestran de manera constante una mejora global de la cognición.

Según Katz, los datos de metaanálisis sí apuntan a posibles beneficios modestos en áreas concretas, sobre todo en la memoria de trabajo y quizá en la velocidad de procesamiento. También remarcó que, aunque en estudios con animales y en laboratorio la curcumina muestra efectos neuroprotectores, los hallazgos en humanos son más discretos y mixtos.

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En el plano cardiovascular, Avery Zenker, dietista registrada, sostuvo que la señalización antiinflamatoria y las propiedades antioxidantes de la curcumina podrían ayudar a reducir la aterosclerosis y el estrés vascular al disminuir biomarcadores inflamatorios. Ese proceso consiste en la acumulación de placa en las arterias y en la tensión que soportan los vasos sanguíneos.

Zenker dijo a Real Simple que la curcumina calma la respuesta inflamatoria del organismo, uno de los principales motores de la acumulación de placa arterial. Agregó que también se ha observado que puede inhibir la oxidación del colesterol LDL, un paso clave en la formación de esa placa.

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Zenker explicó que la curcumina calma la inflamación del organismo y puede inhibir la oxidación del colesterol LDL, dos procesos vinculados con la placa arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la función digestiva, Amy Davis, dietista nutricionista registrada y asesora de nutrición de Live Conscious, citó estudios que sugieren que la curcumina podría reforzar la barrera intestinal. Según explicó, lo haría al favorecer la producción de moco y mantener proteínas de unión estrecha, que actúan como sellos entre las células intestinales.

Davis sostuvo que una barrera más sana podría reducir una permeabilidad no deseada y favorecer la función digestiva e inmunitaria normal. También añadió que la curcumina podría influir en la composición y la actividad de la microbiota intestinal.

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Esa línea de investigación sugiere que podría promover la diversidad microbiana y apoyar el crecimiento de bacterias beneficiosas. Para la especialista, esos cambios pueden contribuir a un entorno microbiano más equilibrado y apoyar la homeostasis intestinal, la salud metabólica y la función inmunitaria.

Lo que los expertos quieren dejar claro sobre la curcumina

Davis recordó que la cúrcuma contiene solo una pequeña cantidad de curcumina por peso, cerca del 2%. Eso obliga a prestar atención a su absorción cuando se incorpora a la dieta en forma de especia.

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La especialista explicó que la curcumina se absorbe mal en el aparato digestivo y que solo una pequeña cantidad pasa al torrente sanguíneo tras su consumo. También indicó que el organismo la metaboliza y elimina con rapidez, lo que reduce la cantidad disponible para los tejidos.

La incorporación de cúrcuma como especia no garantiza una alta disponibilidad de curcumina en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las estrategias más simples y extendidas para mejorar su biodisponibilidad consiste en combinarla con pimienta negra. Zenker explicó que esta contiene piperina, un compuesto que, según se ha descrito, puede aumentar la biodisponibilidad de la curcumina en 20 veces o 2.000%.

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La misma dietista subrayó además que la curcumina es liposoluble. Eso significa que se absorbe mejor cuando se consume junto con grasa alimentaria, en particular con fuentes de omega-3.

Zenker señaló que el propio omega-3 tiene propiedades antioxidantes y que también se ha observado una acción sinérgica con la curcumina para ayudar a reducir la inflamación. Entre esas fuentes mencionó pescados grasos como el salmón o las sardinas, además de linaza, semillas de cáñamo y nueces.

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Cómo actúan la dieta y el estilo de vida junto con la curcumina

Para Avery Zenker, un patrón general de alimentación y hábitos antiinflamatorios es una de las mejores formas de complementar los posibles beneficios de la curcumina.

La especialista afirmó que un estilo de vida saludable puede reducir la inflamación en mucha mayor medida que la cúrcuma o la curcumina por sí solas.

La dietista indicó que consumir cúrcuma dentro de una dieta variada basada en alimentos integrales, con prioridad para frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas y otros alimentos ricos en polifenoles, podría actuar en sinergia con la curcumina.

Y añadió que una alimentación que favorezca una microbiota intestinal saludable podría potenciar la capacidad de la cúrcuma para ejercer efectos en todo el cuerpo.

La dietista indicó que consumir cúrcuma dentro de una dieta variada basada en alimentos integrales podría actuar en sinergia con la curcumina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zenker también destacó hábitos como dormir lo suficiente, mantener actividad física regular y evitar el tabaco y el exceso de alcohol. Según explicó, esas pautas ayudan a reducir el estrés oxidativo de base y la inflamación crónica, lo que crea un entorno interno donde los efectos de la curcumina podrían tener más impacto.

Cuánta cúrcuma consumir

Las dosis clínicas usadas con fines terapéuticos suelen situarse entre 500 y 2.000 miligramos de curcumina, una cantidad que Real Simple equipara de forma aproximada a unas 13 cucharadas de cúrcuma en polvo y que normalmente se administra en formas de mayor biodisponibilidad.

Como orientación general y razonable, la especialista situó el consumo alimentario de cúrcuma entre media cucharadita y una cucharadita al día. Eso equivale a cerca de uno a tres gramos diarios, una cantidad similar a la que se usa con frecuencia en cocinas donde esta especia es un ingrediente habitual.