Ciencia

Una IA puede predecir el riesgo de fracturas de cadera: cómo mejora la detección temprana en adultos mayores

El modelo fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Gotemburgo y detectó hasta siete veces más personas en riesgo, incluso sin necesidad de ver al paciente. Por qué el hallazgo resulta clave

Un médico en su escritorio observa dos monitores con una videollamada de una paciente y un expediente médico digital.
La herramienta de inteligencia artificial estimó el riesgo de fractura de cadera sin consulta presencial y usó datos sanitarios, demográficos y socioeconómicos ya disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una herramienta desarrollada a partir de registros nacionales de salud en Suecia logró predecir quiénes sufrirán una fractura de cadera e identificar hasta siete veces más personas en riesgo que las estrategias de detección usadas hoy en la práctica clínica.

El modelo, llamado FRACTURE-ML, fue presentado en la revista PLOS Medicine por investigadores de la Universidad de Gotemburgo y se apoya en una idea simple: usar datos sanitarios y poblacionales ya disponibles para anticipar un evento que en adultos mayores suele tener consecuencias profundas sobre la autonomía, la salud y la supervivencia.

PUBLICIDAD

El estudio analizó a 3.542.647 personas de 50 años o más residentes en Suecia y las siguió durante hasta diez años. En ese período, 142.327 participantes sufrieron una fractura de cadera. Con esa base, los investigadores evaluaron si era posible detectar a quienes tenían más riesgo sin necesidad de una consulta presencial.

La IA entrenada con millones de datos que puede anticipar fracturas de cadera sin ver al paciente

Médica preocupada revisando datos de inteligencia artificial en la pantalla de una computadora.
FRACTURE-ML predijo fracturas de cadera con registros de salud en Suecia e identificó hasta siete veces más personas en riesgo que el cribado clínico habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo partió de una limitación conocida en los modelos actuales de predicción: muchos requieren datos relevados en persona, como el índice de masa corporal o información sobre hábitos de vida. Esa dependencia complica el cribado a gran escala. El nuevo modelo buscó sortear ese obstáculo con un enfoque basado exclusivamente en registros.

PUBLICIDAD

Para construirlo, los autores definieron 139.980 variables vinculadas con diagnósticos, medicamentos, procedimientos, factores demográficos y datos socioeconómicos. Luego probaron distintos métodos, incluidos modelos estadísticos tradicionales y sistemas de aprendizaje automático. La herramienta principal, FRACTURE-ML, utilizó aprendizaje profundo y mostró una capacidad alta para distinguir entre quienes sufrirían una fractura de cadera y quienes no.

Según el estudio, el modelo alcanzó un área bajo la curva de 0,89 al año y de 0,88 a los dos años. Incluso una versión abreviada, con 35 predictores, conservó un desempeño cercano, con 0,87 a los dos años y 0,85 a los cinco. Para los investigadores, eso sugiere que podría haber una herramienta más simple y aplicable si en el futuro se confirma su utilidad fuera del ámbito experimental.

El modelo detectó hasta siete veces más personas en riesgo que el cribado clínico habitual

Radiografía de pelvis y caderas sobre un negatoscopio iluminado, con un consultorio médico desenfocado al fondo.
El estudio siguió a 3.542.647 personas de 50 años o más en Suecia durante hasta diez años y registró 142.327 fracturas de cadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato central del trabajo surgió de la comparación con el enfoque recomendado en Suecia para prevención secundaria, que se apoya en antecedentes recientes de fractura a través de los llamados servicios de enlace de fracturas. Frente a ese esquema, FRACTURE-ML identificó casi siete veces más personas en riesgo de fractura de cadera en un plazo de dos años.

La diferencia se reflejó en la sensibilidad. El modelo alcanzó 0,84, frente a 0,12 del método habitual. La especificidad fue menor, aunque con una caída limitada: 0,79 frente a 0,98. En términos clínicos, el sistema nuevo amplía de manera marcada la capacidad de detectar personas de alto riesgo, aunque a costa de sumar más falsos positivos.

El estudio también dejó otro punto relevante. Los modelos de Cox tradicionales, cuando fueron desarrollados con una selección amplia de variables, consiguieron resultados similares. Los autores señalaron que el avance puede residir menos en el algoritmo en sí mismo que en un mejor aprovechamiento de los datos sanitarios y poblacionales recogidos de forma rutinaria.

Por qué una fractura de cadera no es un evento menor

Un médico con bata blanca señala una radiografía de cadera en la pantalla de una computadora frente a un hombre mayor sentado a su escritorio.
La fractura de cadera agrava la autonomía, la salud y la supervivencia de los adultos mayores, con una ventana ideal de cirugía de 48 a 72 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de anticipar estas lesiones se entiende por su impacto una vez que ocurren. En una publicación del Hospital Universitario Austral, el jefe del sector de Cirugía Reconstructiva de Cadera y Rodilla, Diego Mengelle, describió la fractura de cadera como “un punto de clivaje” en la vida de muchos adultos mayores.

Según explicó, cuando el paciente ya llega con movilidad reducida, dependencia funcional o enfermedades crónicas descompensadas, la fractura agrava un deterioro previo. En esos casos, la expectativa de vida puede reducirse a dos o tres años. En cambio, cuando la persona conserva autonomía y no tiene patologías graves, una cirugía rápida y un abordaje coordinado pueden permitir una recuperación amplia.

El especialista remarcó además que el tiempo es decisivo. La ventana ideal para operar es de 48 a 72 horas después del accidente. A partir de ahí, el pronóstico depende no solo de la técnica quirúrgica, sino también del trabajo conjunto con clínicos, kinesiólogos, nutricionistas e infectólogos, además del sostén familiar y social.

La mortalidad después de una fractura refuerza la necesidad de detectar antes

Mujer de espaldas empuja a un hombre sin piernas en silla de ruedas por una calle adoquinada con árboles y luz solar.
La fractura de cadera agrava la autonomía, la salud y la supervivencia de los adultos mayores, con una ventana ideal de cirugía de 48 a 72 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de supervivencia refuerzan esa gravedad. Una nota previa de Infobae sobre un estudio publicado en JBMR Plus informó resultados obtenidos en una cohorte de 98.474 residentes de Ontario de 66 años o más con fracturas asociadas con osteoporosis.

Ese análisis mostró que las fracturas de cadera se vinculaban con el mayor riesgo de muerte. Un año después de la lesión, sobrevivían el 67,7% de los hombres y el 78,5% de las mujeres, frente al 92,2% y 93,1% en personas sin fracturas. A cinco años, la situación era todavía más crítica: menos de un tercio de los hombres y la mitad de las mujeres con fracturas óseas seguían con vida.

El autor principal de ese estudio, Jacques Brown, del departamento de medicina de la Universidad Laval, sostuvo que la supervivencia a cinco años era similar o peor que la registrada en algunos cánceres frecuentes. En ese marco, una herramienta capaz de señalar antes a quienes tienen más riesgo adquiere un valor potencial mayor.

Osteoporosis, caídas y envejecimiento, el terreno sobre el que actúa el riesgo

osteoporosis, menopausia, salud femenina
La osteoporosis, las caídas y el envejecimiento elevan el riesgo de fractura de cadera, y la validación clínica de FRACTURE-ML aún falta fuera de Suecia. (Freepik)

La mayoría de las fracturas de cadera en adultos mayores está relacionada con la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos y suele avanzar sin síntomas hasta que aparece una fractura. También puede manifestarse con lesiones en la muñeca o la columna vertebral, razón por la cual se la conoce como una “enfermedad silenciosa”.

Muchas veces los pacientes atribuyen la lesión solo a la caída, cuando un traumatismo leve que termina en fractura suele revelar una fragilidad ósea previa. La densitometría ósea permite identificar la disminución de la masa ósea antes de que ocurra una lesión grave.

Los expertos coinciden en que la prevención empieza mucho antes de la fractura e incluye actividad física, alimentación adecuada, estudios para evaluar la densidad mineral ósea y tratamiento cuando hay osteoporosis. También advirtieron que menos de la mitad de quienes se fracturan por esta causa recibe atención para evitar una nueva lesión.

La enfermedad afecta a más de 500 millones de personas en el mundo, según la Fundación Internacional de Osteoporosis. Entre los factores que aumentan el riesgo figuran la edad avanzada, el bajo peso corporal, los antecedentes familiares, el tabaquismo, el consumo sostenido de alcohol, algunas enfermedades endocrinas, gastrointestinales o reumatológicas y el uso prolongado de medicamentos como los corticosteroides.

Qué podría cambiar en la prevención si el riesgo se identifica antes

Mujer con cabello gris y ropa deportiva oscura hace una zancada en una alfombra, frente a una ventana, un sofá y una estantería de libros.
El estudio siguió a 3.542.647 personas de 50 años o más en Suecia durante hasta diez años y registró 142.327 fracturas de cadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una herramienta como FRACTURE-ML se validara para uso clínico, podría funcionar como una puerta de entrada para ordenar mejor la prevención. Detectar con anticipación a quienes concentran más riesgo permitiría derivarlos a estudios complementarios, revisar su salud ósea, indicar medidas para prevenir caídas y definir seguimientos más estrechos.

Ese uso sería especialmente relevante en sistemas sanitarios con recursos limitados, donde no siempre es posible evaluar a grandes poblaciones de manera presencial. Al apoyarse en registros ya existentes, el modelo sueco propone una forma de ampliar el cribado sin depender de consultas cara a cara en una primera etapa.

La prevención, de todos modos, seguiría apoyándose en herramientas conocidas: tratamiento de la osteoporosis, rehabilitación, corrección de factores ambientales en el hogar y estrategias para evitar nuevas fracturas en quienes ya tuvieron una. La diferencia es que la selección de pacientes podría empezar antes y abarcar a muchos más.

Las limitaciones del hallazgo y el paso que falta antes de llevarlo a la práctica

Un médico sostiene un modelo anatómico de hombro frente a un paciente sentado en un consultorio con radiografías de fondo.
El estudio sueco mostró que un modelo basado en registros de salud puede anticipar fracturas sin evaluación presencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio señalaron varias limitaciones. El modelo no incluyó factores de estilo de vida como tabaquismo o consumo de alcohol, que también pueden influir en el riesgo de fractura. Además, todavía no fue validado en otros países ni probado en condiciones reales de implementación.

Ese punto debe resolverse antes de pensar en su adopción. Por ahora, el trabajo demuestra que es posible estimar el riesgo de fractura de cadera a nivel poblacional sin interacción directa con el paciente y con una precisión alta. El próximo desafío será comprobar si esa capacidad puede traducirse en intervenciones concretas y en una reducción real del número de fracturas.

Temas Relacionados

SueciaOsteoporosissalud óseaCaderaFractura de caderaInteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los jóvenes fuman menos pero vapean más: nuevos estudios alertan sobre el consumo de nicotina

Tres trabajos presentados en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea mostraron una baja del tabaquismo entre los adolescentes, pero también un avance del uso de cigarrillos electrónicos desde edades cada vez más tempranas. Los datos advierten que un número creciente se inicia en el consumo de nicotina a través del vapeo, sin haber fumado antes

Los jóvenes fuman menos pero vapean más: nuevos estudios alertan sobre el consumo de nicotina

Qué se sabe de BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina y por qué los expertos siguen atentos a su evolución en el mundo

Especialistas en infectología explicaron a Infobae cómo es el comportamiento de la cepa del coronavirus que se detectó recientemente en el país pero que ya lleva casi dos años en circulación a nivel global

Qué se sabe de BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina y por qué los expertos siguen atentos a su evolución en el mundo

Cómo saber si el bebé está bien antes de nacer: la explicación del doctor Jorge Hamer

Diversos estudios permiten detectar posibles alteraciones y seguir la evolución de la gestación desde las primeras semanas, según explicó el especialista en diagnóstico prenatal

Cómo saber si el bebé está bien antes de nacer: la explicación del doctor Jorge Hamer

Cómo las mitocondrias deciden el destino de la energía celular y qué ocurre cuando ese equilibrio se altera

Un bioquímico explicó en el podcast Huberman Lab cómo estos orgánulos distribuyen los nutrientes según las necesidades de cada tejido y por qué sus modificaciones están relacionadas con el crecimiento tumoral y las enfermedades cardíacas

Cómo las mitocondrias deciden el destino de la energía celular y qué ocurre cuando ese equilibrio se altera

Cinta con inclinación o escaladora: cuál exige más al corazón, las piernas y las rodillas

Especialistas y estudios analizaron las diferencias entre ambas opciones para orientar la elección según los objetivos, el nivel de exigencia y la tolerancia al esfuerzo

Cinta con inclinación o escaladora: cuál exige más al corazón, las piernas y las rodillas

DEPORTES

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

Francisco Cerúndolo tras su eliminación en el US Open: “Tengo bronca, pero no puedo reprocharme nada”

Dieron a conocer a los 30 nominados para el Balón de Oro 2026: la lista de con todos los candidatos

Goleada histórica de la selección argentina femenina en el Mundial Sub 20: venció 8-0 a Benín y quedó a un paso de avanzar de ronda

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro 2026 tras dos años ausente

TELESHOW

Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura con un nuevo género: del romance universitario a la fantasía juvenil

Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura con un nuevo género: del romance universitario a la fantasía juvenil

La confesión de Daniela Celis sobre el romance de Nick Sícaro y Lolo Poggio: “Yo no sentí nada por él”

Cómo sigue la salud de Soledad Silveyra durante su internación: “Es una paciente complicada”

Volvieron a internar a Chiche Gelblung: los detalles de su salud

Cómo pasó la noche Mirtha Legrand en el sanatorio: la diva sigue internada por un problema respiratorio

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky confía en reanudar en septiembre las conversaciones de paz con Rusia y EEUU

Zelensky confía en reanudar en septiembre las conversaciones de paz con Rusia y EEUU

Damas de Blanco denuncian vigilancia policial para impedirles asistir a celebración religiosa de la Virgen de la Caridad del Cobre

Reino Unido y Alemania enviarán los sistemas Patriot que Ucrania necesita con urgencia para contener los bombardeos de Putin

La celebración de la Virgen de Regla y Yemayá: una pequeña luz entre los cubanos

El Salvador creó un marco regulatorio independiente para los activos digitales