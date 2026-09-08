Una IA puede predecir el riesgo de fracturas de cadera: cómo mejora la detección temprana en adultos mayores

La herramienta de inteligencia artificial estimó el riesgo de fractura de cadera sin consulta presencial y usó datos sanitarios, demográficos y socioeconómicos ya disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una herramienta desarrollada a partir de registros nacionales de salud en Suecia logró predecir quiénes sufrirán una fractura de cadera e identificar hasta siete veces más personas en riesgo que las estrategias de detección usadas hoy en la práctica clínica.

El modelo, llamado FRACTURE-ML, fue presentado en la revista PLOS Medicine por investigadores de la Universidad de Gotemburgo y se apoya en una idea simple: usar datos sanitarios y poblacionales ya disponibles para anticipar un evento que en adultos mayores suele tener consecuencias profundas sobre la autonomía, la salud y la supervivencia.

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El estudio analizó a 3.542.647 personas de 50 años o más residentes en Suecia y las siguió durante hasta diez años. En ese período, 142.327 participantes sufrieron una fractura de cadera. Con esa base, los investigadores evaluaron si era posible detectar a quienes tenían más riesgo sin necesidad de una consulta presencial.

La IA entrenada con millones de datos que puede anticipar fracturas de cadera sin ver al paciente

FRACTURE-ML predijo fracturas de cadera con registros de salud en Suecia e identificó hasta siete veces más personas en riesgo que el cribado clínico habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo partió de una limitación conocida en los modelos actuales de predicción: muchos requieren datos relevados en persona, como el índice de masa corporal o información sobre hábitos de vida. Esa dependencia complica el cribado a gran escala. El nuevo modelo buscó sortear ese obstáculo con un enfoque basado exclusivamente en registros.

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Para construirlo, los autores definieron 139.980 variables vinculadas con diagnósticos, medicamentos, procedimientos, factores demográficos y datos socioeconómicos. Luego probaron distintos métodos, incluidos modelos estadísticos tradicionales y sistemas de aprendizaje automático. La herramienta principal, FRACTURE-ML, utilizó aprendizaje profundo y mostró una capacidad alta para distinguir entre quienes sufrirían una fractura de cadera y quienes no.

Según el estudio, el modelo alcanzó un área bajo la curva de 0,89 al año y de 0,88 a los dos años. Incluso una versión abreviada, con 35 predictores, conservó un desempeño cercano, con 0,87 a los dos años y 0,85 a los cinco. Para los investigadores, eso sugiere que podría haber una herramienta más simple y aplicable si en el futuro se confirma su utilidad fuera del ámbito experimental.

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El modelo detectó hasta siete veces más personas en riesgo que el cribado clínico habitual

El estudio siguió a 3.542.647 personas de 50 años o más en Suecia durante hasta diez años y registró 142.327 fracturas de cadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato central del trabajo surgió de la comparación con el enfoque recomendado en Suecia para prevención secundaria, que se apoya en antecedentes recientes de fractura a través de los llamados servicios de enlace de fracturas. Frente a ese esquema, FRACTURE-ML identificó casi siete veces más personas en riesgo de fractura de cadera en un plazo de dos años.

La diferencia se reflejó en la sensibilidad. El modelo alcanzó 0,84, frente a 0,12 del método habitual. La especificidad fue menor, aunque con una caída limitada: 0,79 frente a 0,98. En términos clínicos, el sistema nuevo amplía de manera marcada la capacidad de detectar personas de alto riesgo, aunque a costa de sumar más falsos positivos.

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El estudio también dejó otro punto relevante. Los modelos de Cox tradicionales, cuando fueron desarrollados con una selección amplia de variables, consiguieron resultados similares. Los autores señalaron que el avance puede residir menos en el algoritmo en sí mismo que en un mejor aprovechamiento de los datos sanitarios y poblacionales recogidos de forma rutinaria.

Por qué una fractura de cadera no es un evento menor

La fractura de cadera agrava la autonomía, la salud y la supervivencia de los adultos mayores, con una ventana ideal de cirugía de 48 a 72 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de anticipar estas lesiones se entiende por su impacto una vez que ocurren. En una publicación del Hospital Universitario Austral, el jefe del sector de Cirugía Reconstructiva de Cadera y Rodilla, Diego Mengelle, describió la fractura de cadera como “un punto de clivaje” en la vida de muchos adultos mayores.

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Según explicó, cuando el paciente ya llega con movilidad reducida, dependencia funcional o enfermedades crónicas descompensadas, la fractura agrava un deterioro previo. En esos casos, la expectativa de vida puede reducirse a dos o tres años. En cambio, cuando la persona conserva autonomía y no tiene patologías graves, una cirugía rápida y un abordaje coordinado pueden permitir una recuperación amplia.

El especialista remarcó además que el tiempo es decisivo. La ventana ideal para operar es de 48 a 72 horas después del accidente. A partir de ahí, el pronóstico depende no solo de la técnica quirúrgica, sino también del trabajo conjunto con clínicos, kinesiólogos, nutricionistas e infectólogos, además del sostén familiar y social.

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La mortalidad después de una fractura refuerza la necesidad de detectar antes

La fractura de cadera agrava la autonomía, la salud y la supervivencia de los adultos mayores, con una ventana ideal de cirugía de 48 a 72 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de supervivencia refuerzan esa gravedad. Una nota previa de Infobae sobre un estudio publicado en JBMR Plus informó resultados obtenidos en una cohorte de 98.474 residentes de Ontario de 66 años o más con fracturas asociadas con osteoporosis.

Ese análisis mostró que las fracturas de cadera se vinculaban con el mayor riesgo de muerte. Un año después de la lesión, sobrevivían el 67,7% de los hombres y el 78,5% de las mujeres, frente al 92,2% y 93,1% en personas sin fracturas. A cinco años, la situación era todavía más crítica: menos de un tercio de los hombres y la mitad de las mujeres con fracturas óseas seguían con vida.

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El autor principal de ese estudio, Jacques Brown, del departamento de medicina de la Universidad Laval, sostuvo que la supervivencia a cinco años era similar o peor que la registrada en algunos cánceres frecuentes. En ese marco, una herramienta capaz de señalar antes a quienes tienen más riesgo adquiere un valor potencial mayor.

Osteoporosis, caídas y envejecimiento, el terreno sobre el que actúa el riesgo

La osteoporosis, las caídas y el envejecimiento elevan el riesgo de fractura de cadera, y la validación clínica de FRACTURE-ML aún falta fuera de Suecia. (Freepik)

La mayoría de las fracturas de cadera en adultos mayores está relacionada con la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos y suele avanzar sin síntomas hasta que aparece una fractura. También puede manifestarse con lesiones en la muñeca o la columna vertebral, razón por la cual se la conoce como una “enfermedad silenciosa”.

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Muchas veces los pacientes atribuyen la lesión solo a la caída, cuando un traumatismo leve que termina en fractura suele revelar una fragilidad ósea previa. La densitometría ósea permite identificar la disminución de la masa ósea antes de que ocurra una lesión grave.

Los expertos coinciden en que la prevención empieza mucho antes de la fractura e incluye actividad física, alimentación adecuada, estudios para evaluar la densidad mineral ósea y tratamiento cuando hay osteoporosis. También advirtieron que menos de la mitad de quienes se fracturan por esta causa recibe atención para evitar una nueva lesión.

La enfermedad afecta a más de 500 millones de personas en el mundo, según la Fundación Internacional de Osteoporosis. Entre los factores que aumentan el riesgo figuran la edad avanzada, el bajo peso corporal, los antecedentes familiares, el tabaquismo, el consumo sostenido de alcohol, algunas enfermedades endocrinas, gastrointestinales o reumatológicas y el uso prolongado de medicamentos como los corticosteroides.

Qué podría cambiar en la prevención si el riesgo se identifica antes

El estudio siguió a 3.542.647 personas de 50 años o más en Suecia durante hasta diez años y registró 142.327 fracturas de cadera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una herramienta como FRACTURE-ML se validara para uso clínico, podría funcionar como una puerta de entrada para ordenar mejor la prevención. Detectar con anticipación a quienes concentran más riesgo permitiría derivarlos a estudios complementarios, revisar su salud ósea, indicar medidas para prevenir caídas y definir seguimientos más estrechos.

Ese uso sería especialmente relevante en sistemas sanitarios con recursos limitados, donde no siempre es posible evaluar a grandes poblaciones de manera presencial. Al apoyarse en registros ya existentes, el modelo sueco propone una forma de ampliar el cribado sin depender de consultas cara a cara en una primera etapa.

La prevención, de todos modos, seguiría apoyándose en herramientas conocidas: tratamiento de la osteoporosis, rehabilitación, corrección de factores ambientales en el hogar y estrategias para evitar nuevas fracturas en quienes ya tuvieron una. La diferencia es que la selección de pacientes podría empezar antes y abarcar a muchos más.

Las limitaciones del hallazgo y el paso que falta antes de llevarlo a la práctica

El estudio sueco mostró que un modelo basado en registros de salud puede anticipar fracturas sin evaluación presencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio señalaron varias limitaciones. El modelo no incluyó factores de estilo de vida como tabaquismo o consumo de alcohol, que también pueden influir en el riesgo de fractura. Además, todavía no fue validado en otros países ni probado en condiciones reales de implementación.

Ese punto debe resolverse antes de pensar en su adopción. Por ahora, el trabajo demuestra que es posible estimar el riesgo de fractura de cadera a nivel poblacional sin interacción directa con el paciente y con una precisión alta. El próximo desafío será comprobar si esa capacidad puede traducirse en intervenciones concretas y en una reducción real del número de fracturas.