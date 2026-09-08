Ciencia

La regla de los 5 segundos no evita la contaminación de los alimentos

Un estudio científico mostró que las bacterias pueden pasar a la comida casi de inmediato y que la humedad del producto influye más que el tiempo de contacto

Refrigerador con fresas, ensalada, pepinos, yogur en envases, más lechuga, queso y uvas. Moho y bacterias visibles en los alimentos.
La regla de los cinco segundos no garantiza que un alimento siga siendo seguro después de caer al suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La llamada regla de los 5 segundos no garantiza que un alimento siga siendo seguro después de caer al suelo. La evidencia disponible indica que las bacterias pueden pasar a la comida casi de inmediato cuando un alimento toca una superficie contaminada, de modo que el tiempo por sí solo no alcanza para decidir si ese bocado sigue siendo apto para el consumo.

Durante años, esa idea se instaló como una referencia doméstica, pero el problema es más complejo. La humedad del alimento, el tipo de superficie y el nivel de contaminación previo del lugar influyen más de lo que sugiere esa regla popular.

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Ese punto quedó documentado en un estudio publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology, donde los investigadores analizaron cómo varía la transferencia bacteriana según el alimento, la superficie y el tiempo de contacto.

Según se detalla en el estudio, la contaminación puede comenzar en menos de un segundo y el factor más importante es la presencia de humedad.

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Antes de que esta evidencia quedara medida en laboratorio, la creencia de que recoger rápido un alimento podía reducir el riesgo ya circulaba como una regla informal en cocinas y hogares. Sin embargo, los resultados científicos disponibles muestran que esa idea no sirve como parámetro universal y que la seguridad del alimento depende de variables concretas, no de una cuenta regresiva improvisada.

La humedad del alimento explica buena parte del riesgo

Primer plano de dos manos sosteniendo plátanos en una cocina. La mano izquierda sujeta un plátano maduro con manchas marrones; la derecha, uno con moho blanco y verde.
La evidencia científica indica que las bacterias pueden pasar a la comida casi de inmediato cuando toca una superficie contaminada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo encabezado por Donald Schaffner, profesor y especialista en ciencia de los alimentos de Rutgers University, evaluó cuatro superficies -acero inoxidable, baldosa cerámica, madera y alfombra-, y cuatro tipos de alimentos -sandía, pan, pan con mantequilla y golosinas gomosas. También comparó distintos tiempos de contacto, desde menos de un segundo hasta 300 segundos.

Según se detalla en el estudio, la sandía fue el alimento con mayor transferencia bacteriana, mientras que las golosinas gomosas registraron la menor. En términos técnicos, la transferencia microbiana, que es el pasaje de microorganismos desde una superficie hacia un alimento, se ve favorecida por el agua. Dicho de otra manera, cuanto más húmeda es la comida, más fácil resulta ese desplazamiento.

El estudio también mostró que la duración del contacto influye, aunque de forma más limitada de lo que sugiere la regla popular. Cuanto más tiempo permanece la comida sobre una superficie contaminada, mayor suele ser la transferencia de bacterias. Aun así, los autores concluyeron que considerar los cinco segundos como un umbral seguro simplifica en exceso lo que realmente ocurre.

Smithsonian Magazine retomó los resultados del trabajo y destacó que el análisis combinó 128 escenarios experimentales, repetidos 20 veces cada uno, para medir cómo cambiaban los niveles de contaminación según cada combinación de superficie, alimento y tiempo. Ese repaso coincide con el punto central del paper: no existe una ventana segura universal aplicable a todos los casos.

Otro aspecto relevante del estudio fue el comportamiento de las superficies. Según se detalla en el trabajo, la baldosa cerámica y el acero inoxidable transfirieron más bacterias que la alfombra, mientras que la madera mostró resultados variables.

Ese dato no convierte a la alfombra en una superficie segura, pero sí muestra que el material también condiciona la rapidez y la magnitud de la contaminación.

Las esponjas de cocina también concentran microorganismos

Un plato de Petri con colonias de moho de colores verde y blanco sobre una encimera de madera en una cocina, con una esponja sucia y un fregadero al fondo.
El estudio publicado en Applied and Environmental Microbiology concluyó que la humedad del alimento influye más que el tiempo en la transferencia bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión sobre la regla de los 5 segundos suele centrarse en el piso, pero otras superficies de uso cotidiano dentro de la cocina también pueden convertirse en reservorios de microorganismos. Un estudio de 2026 publicado en Frontiers in Microbiology analizó 98 esponjas de cocina domésticas y encontró una contaminación microbiológica alta y muy variable.

Según se detalla en ese trabajo, las esponjas pueden actuar como reservorios de microorganismos, es decir, lugares donde los microbios permanecen y se multiplican por la combinación de humedad, restos de comida y materia orgánica.

El paper concluye que la apariencia limpia no equivale a seguridad microbiológica, una aclaración relevante para la higiene cotidiana.

Ese mismo punto fue reforzado por el German Federal Institute for Risk Assessment, conocido como BfR, en un comunicado sobre otro estudio publicado en el Journal of Food Protection. Allí el organismo indicó que bacterias patógenas como Salmonella, Escherichia coli y Staphylococcus aureus pueden colonizar esponjas de cocina, multiplicarse y pasar desde allí a otras superficies.

El comunicado remarca que esa contaminación no siempre es visible ni detectable por el olor.

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