Científicos revelan por primera vez cómo las hormonas pueden transformar físicamente el cerebro femenino

El cerebro de las mujeres se reorganiza a lo largo del ciclo reproductivo por la acción del estrógeno, con efectos sobre la memoria, la cognición y el tejido cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El cerebro de las mujeres no es estático: se reorganiza de manera constante a lo largo del ciclo reproductivo, moldeado por el flujo y reflujo de hormonas como el estrógeno. Ese proceso de adaptación continua afecta la memoria, la cognición y la estructura misma del tejido cerebral, y la ciencia lleva décadas documentándolo.

Estudios previos demostraron que el estrógeno modifica la matriz extracelular del hipocampo, la red de soporte que organiza y sostiene las conexiones entre neuronas, e influye en la formación de recuerdos bajo estrés. Lo que ninguno de esos trabajos pudo medir fue algo más básico y hasta ahora inaccesible: cómo esa hormona cambia las propiedades físicas del cerebro: su rigidez, su viscosidad, su capacidad de resistir y transmitir fuerzas mecánicas. Esa pregunta permanecía sin respuesta.

PUBLICIDAD

Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Delaware demostró, con una técnica de resonancia magnética poco convencional, que las fluctuaciones de estrógeno modifican las propiedades mecánicas del hipocampo, la región cerebral vinculada a la memoria y el aprendizaje, de manera mensurable y reproducible.

Los hallazgos, publicados en la revista Brain Communications, abren una nueva línea de investigación sobre la salud cerebral femenina y ofrecen una herramienta potencial para estudiar el impacto de transiciones hormonales como la menopausia.

PUBLICIDAD

Un estudio de la Universidad de Delaware mostró que las fluctuaciones de estrógeno modifican de forma mensurable las propiedades mecánicas del hipocampo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio trabajó con ratas hembra, cuyo ciclo estral de cuatro días presenta fluctuaciones hormonales comparables a las del ciclo menstrual humano. Los animales fueron escaneados de forma repetida a lo largo de cada fase, lo que permitió rastrear en tiempo real cómo cambiaba el tejido cerebral a medida que los niveles hormonales oscilaban.

El hallazgo central fue contundente: cuando el estrógeno cae de manera pronunciada durante la transición entre el proestro, el período previo a la ovulación en que esa hormona alcanza su pico, y el estro, la fase inmediatamente posterior en que desciende con rapidez, la viscosidad del hipocampo aumenta casi 40%.

PUBLICIDAD

La técnica que mide el cerebro como si fuera un material

Para capturar esos cambios, el equipo recurrió a la elastografía por resonancia magnética, una variante especializada de la resonancia magnética convencional que mide cómo se comporta el tejido cerebral ante fuerzas mecánicas.

En términos concretos, introduce vibraciones suaves en el tejido y analiza cómo se propagan las ondas resultantes, lo que permite calcular cuán rígido o fluido es ese tejido en cada punto.

PUBLICIDAD

La investigación publicada en Brain Communications abre una línea de estudio sobre la salud cerebral femenina y el impacto hormonal de la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el estudio, el cociente de amortiguamiento del hipocampo aumentó un 38% entre las fases de proestro y estro. Este parámetro mide cuánto se atenúa una onda de vibración al atravesar el tejido: funciona como un indicador de cuán fluido o viscoso está ese tejido, del mismo modo en que una onda se atenúa más rápido en miel que en agua.

Cuanto más alto el valor, más viscoso y menos elástico es el tejido, y el pico se registró precisamente cuando la producción de estrógeno cae con más fuerza. La rigidez, en cambio, disminuyó un 10% durante la transición de diestro a proestro, sin variaciones significativas durante la ovulación, y el resto del cerebro no mostró cambios relevantes en ninguno de los dos parámetros.

PUBLICIDAD

Para confirmar que esos cambios eran consecuencia directa de la señalización estrogénica, el equipo administró a los mismos animales un fármaco que bloquea los receptores de estrógeno alfa, las moléculas situadas en la superficie celular que captan y procesan la señal de esa hormona.

El efecto es comparable a apagar las antenas que el cerebro usa para detectarla. El resultado fue claro: sin esa señal, el tejido hipocampal quedó fijo en un estado de alta viscosidad, como si el ciclo hormonal se hubiera detenido en su fase de menor estrógeno, sin posibilidad de recuperar la elasticidad característica del proestro.

PUBLICIDAD

Astrocitos en el centro de la escena

La investigación publicada en Brain Communications abre una línea de estudio sobre la salud cerebral femenina y el impacto hormonal de la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de muestras de tejido cerebral, con foco en el CA1, una subregión del hipocampo especialmente sensible a las hormonas gonadales, reveló los mecanismos celulares detrás de las mediciones.

El bloqueo prolongado de los receptores de estrógeno redujo de manera significativa tanto el número de neuronas como el de astrocitos, células de sostén que regulan la comunicación entre neuronas y contribuyen de forma determinante a las propiedades mecánicas del tejido.

PUBLICIDAD

Los astrocitos resultaron ser los protagonistas del fenómeno. El trabajo concluye que su cantidad en CA1 cayó de forma estadísticamente significativa. En las células restantes se produjo una compensación: la expresión de receptores de estrógeno alfa en esos astrocitos sobrevivientes aumentó un 48% respecto de las ratas sin tratamiento.

Es el equivalente a subir el volumen del televisor porque la señal llega débil; las células que sobrevivían multiplicaban sus receptores para captar una señal que ya no llegaba con la misma fuerza.

PUBLICIDAD

Una mujer trabaja concentrada en una oficina moderna, con una representación digital luminosa de un cerebro que simboliza la integración de la inteligencia artificial y el pensamiento humano para la innovación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa reducción en la densidad de astrocitos, junto con la disminución en el número de neuronas y en la cantidad de espinas dendríticas, las pequeñas prolongaciones a través de las cuales las neuronas establecen contacto entre sí, podría explicar por qué el tejido hipocampal se vuelve más viscoso cuando el estrógeno escasea.

Un camino hacia la clínica

El vínculo entre los cambios mecánicos detectados y el rendimiento cognitivo real aún no está establecido. El siguiente paso es conectar las mediciones con pruebas de memoria y aprendizaje. El equipo trabaja además en modelos animales de menopausia, una etapa en que los niveles de estrógeno caen de forma sostenida y no cíclica.

“Sospechamos que puede haber un estado bloqueado mecánico cuando el estrógeno se agota por primera vez, que contribuye a la disfunción cognitiva como la niebla mental, y estamos tratando de probar esto a continuación”, señaló Curtis Johnson, profesor asociado de ingeniería biomédica y director del laboratorio, según el comunicado de prensa institucional.

A más largo plazo, la meta es incorporar la técnica a las resonancias magnéticas de rutina con un tiempo adicional de escáner inferior a un minuto. “Las transiciones como la menopausia se extienden por años, y queremos entender cómo cambia la salud cerebral a lo largo de ellas y cómo apoyar a las personas durante esos períodos”, afirmó Johnson.