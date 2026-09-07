Clima y alergias: por qué una nueva guía médica plantea al cambio climático como factor determinante

El cambio climático altera el polen y extiende las temporadas de polinización, con impacto en la rinitis alérgica y el asma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las alergias respiratorias, como la rinitis alérgica y el asma, figuran entre las enfermedades crónicas más extendidas del mundo y afectan a cientos de millones de personas. En ese escenario, el cambio climático empezó a alterar un factor que suele pasar desapercibido hasta que los síntomas ya están instalados: el polen. Las temporadas de polinización se extienden; en muchos casos comienzan antes de lo habitual y la contaminación del aire puede volver más agresivas esas partículas para las vías respiratorias.

Hasta hace poco, gran parte del abordaje médico se concentraba en los medicamentos y en la inmunoterapia con alérgenos, esto es, el tratamiento orientado a modificar la respuesta del organismo frente a las sustancias que disparan la alergia. La incógnita era cuánto podía aportar, de manera concreta, la información ambiental a la prevención y al control de estas enfermedades, en un contexto en el que la exposición no depende solo del paciente, sino también de condiciones del entorno que cambian día a día.

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Esa discusión quedó sintetizada en nuevas pautas, a partir de un estudio publicado en la revista Allergy. El trabajo, junto con un comunicado difundido por Wroclaw Medical University, señala que el control de estas enfermedades no debería limitarse al consultorio ni comenzar cuando los síntomas ya están presentes. La relevancia del avance radica en que propone integrar el monitoreo de polen, los pronósticos ambientales y las medidas preventivas como parte del manejo habitual de pacientes con rinitis alérgica y asma.

El ambiente pasa a ocupar un lugar central en el control de la enfermedad

Las nuevas guías de la EAACI proponen integrar el monitoreo de polen y los pronósticos ambientales al manejo de las alergias respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas guías de la European Academy of Allergy and Clinical Immunology, cuya sigla es EAACI, plantean que el entorno en el que viven los pacientes es una pieza central del tratamiento. Según el comunicado institucional, el aumento de la polinización temprana y prolongada, sumado al efecto de la contaminación, obliga a combinar la mirada clínica con datos ambientales y meteorológicos.

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“Reducir el impacto de los factores ambientales, en particular la exposición al polen de las plantas, es igual de importante”, afirmó Marek Jutel, profesor del Departamento de Inmunología Clínica de Wroclaw Medical University y coautor de las guías. En esa misma línea, sostuvo que el nuevo documento representa un paso hacia un enfoque más integral para tratar y controlar las enfermedades respiratorias alérgicas.

Según se detalla en el estudio, las recomendaciones fueron elaboradas con una metodología de evaluación de las pruebas disponibles y derivaron, en general, en indicaciones condicionales. Dicho de otro modo, el trabajo no presenta una solución única ni definitiva para todos los casos, sino orientaciones basadas en la información hoy disponible para ayudar a médicos, pacientes y responsables de salud pública a reducir el impacto de la exposición al polen.

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Los pronósticos de polen ganan peso como herramienta preventiva

Las medidas para reducir la exposición al polen complementan el tratamiento médico, pero no reemplazan la inmunoterapia con alérgenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los cambios que destaca el comunicado es el valor creciente del monitoreo en tiempo casi real. Durante años, la información sobre concentración de polen dependió sobre todo de mediciones manuales cuyos resultados llegaban con demora. El avance de estaciones automatizadas permite construir sistemas de pronóstico y alerta más precisos, e incorporar además datos sobre temperatura, humedad, polución y eventos meteorológicos bruscos, porque el riesgo de una crisis no depende de una sola variable.

“El cambio climático está haciendo que las temporadas de polen empiecen antes y duren más, mientras muchas especies de plantas producen cantidades mayores de granos con una capacidad superior para desencadenar reacciones alérgicas”, explicó Magdalena Zemelka-Wiącek, investigadora del Departamento de Inmunología Clínica de Wroclaw Medical University y coautora de la publicación, según el comunicado.

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Agregó que ese seguimiento permite identificar con anticipación los períodos de mayor exposición, lo que beneficia tanto a los pacientes, que pueden planificar sus actividades y comenzar el tratamiento a tiempo, como a los médicos y a las instituciones sanitarias, que disponen de más herramientas para prepararse antes de los momentos de mayor demanda.

Empezar antes de los síntomas y adaptar las medidas a cada paciente

Una figura humana sentada en la cama muestra cansancio y malestar con una nube de polen a su alrededor, mientras los árboles fuera de la ventana liberan polen en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los mensajes centrales de las nuevas guías es que el tratamiento no debería iniciarse recién cuando la enfermedad ya se manifestó con fuerza. “Las personas con rinitis alérgica y asma deberían saber a qué pólenes de plantas son alérgicas para poder comenzar el tratamiento con suficiente anticipación”, señaló Jutel. También remarcó que comenzar antes del inicio de la temporada suele permitir un mejor control y reducir el riesgo de crisis.

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El comunicado menciona además el efecto de sensibilización progresiva, un fenómeno por el cual las membranas que recubren por dentro la nariz y los bronquios se vuelven gradualmente más reactivas incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. En ese contexto, medidas como evitar actividades prolongadas al aire libre cuando las concentraciones de polen son altas, mantener las ventanas cerradas o cambiarse de ropa al volver al hogar pueden operar como complemento útil, aunque el comunicado aclara que no sustituyen el tratamiento médico ni la inmunoterapia con alérgenos, que sigue siendo el único método capaz de modificar el curso natural de la enfermedad.

El estudio añade que no existe una respuesta universal: cada persona reacciona a sustancias distintas y con diferente intensidad, y tiene una evolución clínica y una sensibilidad a los factores ambientales que también varían. Tanto el tratamiento como las recomendaciones para reducir la exposición al polen deben ajustarse, por tanto, a cada caso particular.

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Las tormentas, la contaminación y la salud pública también entran en la ecuación

Los sistemas combinados de clima, polen y contaminantes pueden ayudar a prevenir el asma por tormenta y a preparar a los servicios de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones no se limitan al cuidado individual. Según se detalla en el estudio, los sistemas combinados de pronóstico que reúnen datos de clima, polen y contaminantes podrían contribuir a reducir el impacto del asma por tormenta, un cuadro en el que cambios meteorológicos bruscos se asocian con un aumento repentino de crisis graves de dificultad respiratoria.

El trabajo concluye que, en esos períodos y durante la temporada de polen en general, conviene fortalecer la preparación de los servicios de emergencia y de otras áreas asistenciales vinculadas al asma.

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El comunicado institucional añade que este enfoque exige cooperación entre médicos, aerobiólogos, es decir, especialistas en el análisis de partículas biológicas que circulan suspendidas en el aire como el polen, meteorólogos e instituciones de salud pública. De este modo, según los expertos, la prevención se convierte en una tarea que involucra sistemas de vigilancia y organización sanitaria más amplios, con capacidad de anticiparse a los momentos de mayor riesgo en lugar de reaccionar una vez que las crisis ya se produjeron.