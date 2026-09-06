Ciencia

Qué pasa si una persona se duerme después de una conmoción cerebral

Una práctica muy instalada después de estos episodios sigue vigente, aunque no cuenta con pruebas que la sostengan

Una mujer duerme en una cama junto a una lámpara encendida mientras la ilustración de un cerebro flota sobre su cabeza.
Dormir después de un golpe en la cabeza no agrava una conmoción cerebral y el descanso forma parte de la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir después de un golpe en la cabeza sigue siendo una de las dudas más frecuentes cuando aparece una conmoción cerebral. La escena es conocida: alguien se golpea, llegan las preguntas sobre si debe quedarse despierto y reaparece una recomendación que circula desde hace años, la de impedir el sueño o interrumpirlo varias veces durante la noche para controlar el estado de la persona.

La inquietud no es menor porque una lesión en la cabeza puede incluir cuadros de distinta gravedad y algunos signos sí requieren atención urgente. Pero el punto que ordena la discusión en este caso es otro: distinguir entre el sueño normal y una pérdida de conciencia después del golpe. Esa diferencia cambia qué hacer en las horas siguientes.

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De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, evitar el sueño después de una conmoción cerebral es un mito y el descanso forma parte de la recuperación.

Allí, Jeffrey Ruwe, médico de emergencias, señaló que no hay pruebas para sostener que despertar a alguien en forma periódica acelere la mejoría y que interrumpir el descanso puede jugar en contra.

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Una persona joven con un vendaje en la cabeza y dos apósitos de color piel, sentada leyendo un libro en un sofá con cojines.
La conmoción cerebral obliga a distinguir entre el sueño normal y la pérdida de conciencia después del golpe en la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tema conserva interés porque la recomendación de mantener despierta a la persona durante toda la noche todavía circula como una pauta de cuidado casi automática.

Sin embargo, Ruwe planteó que esa conducta no solo carece de respaldo, sino que puede ir en sentido contrario al proceso de recuperación cuando se trata de una conmoción.

Dormir no es lo mismo que perder el conocimiento después del golpe

Una de las confusiones más extendidas consiste en equiparar el sueño con una señal de deterioro. Ruwe indicó que “no hay evidencia” para sostener que una persona con conmoción deba evitar dormir ni que deba ser despertada para controles nocturnos.

La diferencia importante, según explicó, está entre quedarse dormido y desmayarse. Dormir es una respuesta normal del organismo, mientras que perder la conciencia después de una lesión en la cabeza requiere atención de urgencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cleveland Clinic señaló que despertar a una persona durante la noche no acelera la mejoría tras una conmoción cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

También remarcó que hay otros síntomas que deben ser tomados como señales de alarma, aunque el extracto disponible no detalla en este caso la lista completa.

Ruwe agregó que la recomendación de impedir el sueño probablemente surgió de la idea de que dormirse después de un golpe podía llevar a un coma. Según explicó, esa asociación no es correcta.

También sostuvo que el descanso es un componente central de la recuperación. En esa línea, un metaanálisis publicado en la revista Clocks & Sleep concluyó que las conmociones cerebrales se asocian con un empeoramiento significativo de la calidad del sueño y del funcionamiento diurno en adolescentes.

Mujer joven sentada en un sofá gris con ropa cómoda, aplicando una bolsa de hielo azul en el lado derecho de su cabeza, con una expresión de dolor. Luces destellan sobre su cabeza.
Jeffrey Ruwe afirmó que impedir el sueño después de una conmoción cerebral es un mito sin respaldo médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interrumpir el descanso puede ir en contra de la recuperación

Ruwe señaló que dormir ocho horas completas puede resultar más beneficioso que despertar a la persona cada una o dos horas para preguntarle cómo se siente. La lógica, según precisó, es que el reposo contribuye al proceso de recuperación y que cortarlo de manera reiterada puede ser contraproducente.

Ese enfoque desplaza una práctica muy instalada y pone el acento en otra prioridad. En vez de organizar la noche alrededor de chequeos permanentes, la recomendación es permitir que la persona descanse. En ese punto, el sueño deja de ser visto como un riesgo en sí mismo y pasa a formar parte del cuidado posterior a la conmoción.

Imagen científica de un corte transversal del cerebro humano, mostrando materia gris, vasos sanguíneos rojos y azules, y puntos luminosos de sinapsis activas.
Perder el conocimiento tras una lesión en la cabeza requiere atención urgente, a diferencia de quedarse dormido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también subrayó que antes corresponde consultar a un profesional de salud para determinar si hubo una conmoción cerebral. Esa evaluación inicial es la que permite distinguir un cuadro compatible con esa lesión de una situación más grave.

Una duda vigente, no una novedad médica

La publicación no presenta un cambio reciente en guías clínicas ni un hallazgo nuevo. Su valor periodístico está en otro punto: aborda una duda frecuente que sigue circulando como consejo de cuidado después de un golpe en la cabeza y la contrasta con una explicación médica precisa.

Ese enfoque organiza el texto como una pieza de servicio. El interés no depende de una coyuntura puntual, sino de la persistencia de una recomendación instalada que todavía ordena conductas en muchas situaciones cotidianas.

En ese marco, la pregunta sobre si conviene dejar dormir a alguien después de una conmoción mantiene una relevancia práctica para una audiencia general.

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Interrumpir el descanso cada una o dos horas puede ir en contra de la recuperación después de una conmoción cerebral (Imagen ilustrativa Infobae)

La consulta vuelve a ser necesaria si los síntomas persisten o empeoran

Después del diagnóstico inicial, la publicación señala que conviene buscar atención médica si los síntomas no desaparecen o si empeoran cuando la persona intenta volver a sus actividades habituales.

En ese tramo, el foco vuelve a estar puesto en la evolución del cuadro y en la necesidad de una nueva consulta si la recuperación no avanza como se espera.

La vigilancia, entonces, no desaparece porque se permita dormir. Cambia de foco. En lugar de impedir el sueño por rutina, la atención pasa por observar si el malestar persiste, si aparecen cambios preocupantes o si la vuelta a la actividad empeora el estado general.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Después de una lesión en la cabeza, evitar actividades que desencadenan síntomas también forma parte del cuidado durante la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa secuencia, la recomendación central queda definida con claridad: permitir el descanso, evitar exigencias tempranas y consultar otra vez si la recuperación no sigue el curso esperado.

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