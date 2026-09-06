Ciencia

Cómo escuchan las orugas sin tener oídos y qué reveló un estudio sobre sus pelos sensoriales

Los experimentos abren una nueva línea de análisis sobre la percepción del sonido en insectos y sobre su posible aplicación en tecnologías de detección acústica

Los investigadores analizaron dónde están las “orejas” de las orugas y encontraron pelos característicos en sus cuerpos en lugar de membranas timpánicas evidentes
Guardar

En una cámara anecoica, un equipo de investigadores observó durante un año cómo las orugas del gusano del tabaco detectan estímulos acústicos sin tener oídos visibles, al exponerlas a vibraciones y estímulos acústicos transmitidos por el aire para entender de qué manera perciben la cercanía de depredadores como las avispas, según detalló una investigación científica publicada en The Conversation.

La investigación fue desarrollada por Aishwarya Sriram, Carol Miles, Ronald Miles y Sara Aghazadeh, quienes analizaron un mecanismo sensorial que todavía no se comprende por completo.

PUBLICIDAD

Los hallazgos también podrían tener aplicaciones tecnológicas, ya que comprender cómo estos insectos detectan el sonido mediante sensores naturales podría servir de inspiración para desarrollar micrófonos más económicos y con nuevas capacidades, de acuerdo a Phys.org.

Pruebas en silencio extremo

Dos mujeres manipulan un equipo de medición mientras otras dos personas observan dentro de una cámara anecoica
La investigación se realizó en una cámara anecoica para aislar ruidos y vibraciones externas y medir con precisión la respuesta de las orugas (Universidad de Binghamton, Universidad Estatal de Nueva York)

El equipo trabajó en uno de los entornos más silenciosos posibles: una cámara anecoica diseñada para impedir el ingreso de ruidos y vibraciones externas. El recinto está sostenido por muelles de acero de alta resistencia, lo que evita el contacto con el suelo y reduce interferencias.

PUBLICIDAD

Allí, los investigadores colocaron cada día una oruga sobre una plataforma y la sometieron a oscilaciones de distinta intensidad. Para medir con precisión el movimiento transmitido, utilizaron un acelerómetro, un dispositivo que permite registrar vibraciones.

Frente a esos estímulos, los insectos mostraban distintas respuestas físicas. Los autores señalaron que a veces veían a las orugas saltar; otras veces, se estremecían o incluso temblaban durante los ensayos.

A partir de esas pruebas, el grupo determinó el umbral a partir del cual estos animales dejaban de reaccionar. Por debajo de cierta magnitud, no había una respuesta visible, ese patrón llevó a los científicos a cambiar el diseño del experimento.

Cuando el aire también transmite señales

Una oruga de color verde avanza sobre una superficie blanca numerada frente a un micrófono y un altavoz en un laboratorio
Un equipo de investigadores observó durante un año cómo las orugas del gusano del tabaco detectan estímulos acústicos sin tener oídos visibles (Universidad de Binghamton, Universidad Estatal de Nueva York)

De acuerdo con Springer Nature, por lo general se entiende al sonido como una forma de energía que puede ser percibida por el oído. Sin embargo, esas ondas también provocan movimientos en los objetos.

Después de esa primera etapa, las pruebas continuaron dentro de la misma cámara, pero esta vez con sonido transmitido por el aire como estímulo. La intención era comprobar si las orugas podían responder de forma independiente de las vibraciones directas de la superficie sobre la que estaban apoyadas.

El desafío consistía en separar ambos fenómenos. Aunque el sonido puede oírse, también genera oscilaciones en los objetos. Por eso, el equipo volvió a usar el acelerómetro para medir cuánto vibraba la plataforma cuando el estímulo provenía del aire.

El objetivo fue comparar dos situaciones: la reacción frente al sonido aéreo y la que mostraban ante vibraciones directas. De ese modo, podían evaluar si el insecto estaba captando únicamente el movimiento de la base o algo más.

Según el trabajo, seguían reaccionando al ruido incluso por debajo de su umbral de respuesta a los estímulos mecánicos directos. Ese resultado sugiere que eran capaces de percibir sonidos transmitidos por el aire.

Los pelos que reemplazan a los oídos

Oruga verde de franjas blancas sobre el tallo de una planta de tomate en un fondo desenfocado.
Los ensayos expusieron a las orugas a oscilaciones de distinta intensidad y registraron sus reacciones físicas con un acelerómetro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La siguiente pregunta fue dónde están las “orejas” de estas orugas. El artículo explica que existen dos maneras de oír el sonido: a través de la presión de las ondas sonoras y mediante la velocidad de las partículas que las componen.

Durante mucho tiempo, la audición fue asociada a los órganos timpánicos, según Annual Reviews. En los mamíferos, ese sistema incluye una membrana que vibra por efecto de la presión sonora. En muchos insectos ocurre algo semejante, con estructuras comparables a un saco lleno de aire que percibe esas vibraciones.

Sin embargo, estos ejemplares pueden oír pero no tienen membranas timpánicas evidentes. Al revisar estudios previos como los publicados en Springer Nature y Journal of Experimental Biology, y observar los ejemplares al microscopio, el equipo encontró unos pelos característicos en sus cuerpos.

Ese hallazgo dio paso a una nueva serie de pruebas. Los investigadores retiraron vellos de las orugas y compararon sus respuestas al ruido antes y después del procedimiento. En algunos casos extrajeron todos esos filamentos con pinzas bajo el microscopio; en otros, eliminaron solo sectores seleccionados.

La reducción de respuestas

Oruga verde erguida sobre un trozo de corteza de árbol con musgo sobre fondo oscuro.
El estudio comparó la respuesta de las orugas a vibraciones directas y a sonido transmitido por el aire para distinguir ambos fenómenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado, según los autores, fue claro ya que las reacciones defensivas de las orugas disminuyeron drásticamente en distintas frecuencias sonoras, dependiendo de cuáles pelos habían sido eliminados, según Acoustical Society of America.

El equipo considera que este trabajo permite avanzar en la comprensión del mecanismo auditivo de estos insectos y en la identificación de qué filamentos podrían estar ajustados a distintas frecuencias.

Además del interés biológico, el estudio plantea una posible aplicación técnica. Los autores sostienen que comprender cómo los insectos perciben sonidos con pelos microscópicos especializados podría inspirar una nueva generación de herramientas acústicas.

Los micrófonos convencionales utilizan membranas para detectar la presión sonora. Si se imitaran sistemas como los de estos insectos, los dispositivos futuros podrían medir también la velocidad de las partículas de aire y aportar información sobre la dirección de llegada de una onda sonora, una capacidad útil para equipos direccionales y audífonos.

Temas Relacionados

InsectosTabacoCelularesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo afecta la donación de sangre al rendimiento físico durante las primeras 48 horas

La planificación del entrenamiento y el momento de la extracción pasan a ser variables relevantes cuando la actividad física forma parte de una rutina sostenida

Cómo afecta la donación de sangre al rendimiento físico durante las primeras 48 horas

Cómo funciona el enjuague bucal con carbohidratos para mejorar el rendimiento deportivo

Una revisión científica publicada en el Journal of the International Society of Sports Nutrition confirma que la técnica es eficaz en ejercicio aeróbico, evita molestias digestivas y funciona incluso cuando el deportista ya comió antes de entrenar

Cómo funciona el enjuague bucal con carbohidratos para mejorar el rendimiento deportivo

Un estudio revela el impacto oculto del 11-S en los hijos de los rescatistas: más depresión y ansiedad 25 años después

Un equipo de la Universidad de Columbia siguió a 270 descendientes adultos de 176 familias y detectó una mayor presencia de trastornos, síntomas de pánico y problemas depresivos décadas después de los atentados a las Torres Gemelas

Un estudio revela el impacto oculto del 11-S en los hijos de los rescatistas: más depresión y ansiedad 25 años después

Seis hábitos con respaldo científico para estimular la hormona de la saciedad y controlar el apetito de forma natural

Una revisión de la evidencia médica confirma que la combinación de fibra, proteína, secuenciación del plato y caminata posprandial activa las vías biológicas del GLP-1 y suprime la grelina, permitiendo regular la glucosa sin medicamentos

Seis hábitos con respaldo científico para estimular la hormona de la saciedad y controlar el apetito de forma natural

Cómo sobrellevar una mala noche de sueño: seis pautas científicas para recuperar la energía sin arruinar el descanso posterior

La privación de descanso afecta la concentración, la memoria y el rendimiento diurno. Las recomendaciones de los especialistas para sincronizar el reloj circadiano, gestionar el consumo de cafeína y elegir alimentos que combatan la fatiga

Cómo sobrellevar una mala noche de sueño: seis pautas científicas para recuperar la energía sin arruinar el descanso posterior

DEPORTES

“Brillante”: el grandilocuente elogio de Flavio Briatore a Colapinto tras su remontada en el Gran Premio de Italia

“Brillante”: el grandilocuente elogio de Flavio Briatore a Colapinto tras su remontada en el Gran Premio de Italia

Rosario Central se impone sobre Newell’s en una nueva edición del clásico por la fecha 8 del Torneo Clausura

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El grito de dolor de un futbolista tras sufrir una fractura de tibia y peroné: el sentido mensaje del arquero que lo lesionó

Facundo Mena se consagró campeón en Porto y el tenis argentino llegó a los 459 títulos Challenger en la historia

TELESHOW

Estampas, detalles y aires de renovación: el estilo envolvente de Juana Viale que conquistó el domingo

Estampas, detalles y aires de renovación: el estilo envolvente de Juana Viale que conquistó el domingo

El intenso ida y vuelta entre Luck Ra y Tiago PZK en medio de los rumores de romance con La Joaqui

El tierno posteo de Mica Lapegüe por el cumpleaños de su padre Sergio: “Orgullosa y agradecida”

Thiago Medina sorprendió con su nuevo trabajo en la calle: “La situación de ser influencer está para atrás”

El Turco Naim contó cómo vivió la soltería tras separarse de Emilia Attias: “No sabía ni vestirme”

INFOBAE AMÉRICA

Un joven de 20 años limpia en solitario varios ríos llenos de basura en India y su acción se volvió viral

Un joven de 20 años limpia en solitario varios ríos llenos de basura en India y su acción se volvió viral

Policía cubana decomisa medicamentos de presunta venta ilegal en medio de la escasez en farmacias estatales

Panamá se prepara para el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN en 2027

Represas en Honduras siguen perdiendo capacidad, se acerca a una situación crítica

Simuló ser pastor y evadió 11 años una orden de captura por homicidio pero fue capturado en Guatemala