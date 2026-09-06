Cómo afecta la donación de sangre al rendimiento físico durante las primeras 48 horas

Donar sangre total puede reducir de forma transitoria el rendimiento físico máximo durante las 24 a 48 horas posteriores a la extracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio de las campañas continuas para sostener las reservas hospitalarias, una investigación científica publicada en la revista especializada Transfusion demuestra que la extracción de sangre total provoca una reducción transitoria de la capacidad física máxima durante las 24 a 48 horas posteriores al procedimiento.

Este hallazgo no busca desestimar la donación de sangre, sino ofrecer un criterio de planificación a quienes practican deportes de resistencia y buscan optimizar su rendimiento físico sin interferir con las exigencias del entrenamiento o la competición.

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La revisión sistemática con metaanálisis publicada en Transfusion vinculó una donación de 400 a 500 mililitros con bajas en hemoglobina, VO₂máx y capacidad máxima de esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dilema cobró mayor relevancia debido a la masiva participación de atletas aficionados en carreras de calle, triatlones y pruebas de ciclismo. Para este sector de la población, la relación entre el acto solidario y la respuesta del organismo trasciende la teoría fisiológica y se traduce en decisiones cotidianas sobre cómo organizar las cargas de trabajo de la semana.

La extracción de sangre reduce temporalmente el consumo máximo de oxígeno y la hemoglobina

De acuerdo con una revisión sistemática publicada en la revista Transfusion, la donación estándar de 400 a 500 mililitros de sangre total origina alteraciones cuantificables en los parámetros aeróbicos principales.

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El trabajo examinó 18 investigaciones científicas que midieron la respuesta del cuerpo antes y después del procedimiento, estableciendo una base estadística sólida para evaluar el impacto en el rendimiento.

La hemoglobina cayó 7% entre 24 y 48 horas después de donar sangre y en parte de los estudios seguía 4% por debajo del valor inicial hasta 14 días después (Imagen Ilustrativa Infobae)

El metaanálisis detalló que la concentración de hemoglobina cae un 7% entre las 24 y las 48 horas posteriores a la extracción. De acuerdo con el mismo estudio, este indicador se mantuvo un 4% por debajo de los valores previos hasta dos semanas después en parte de los grupos evaluados.

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Además, el consumo máximo de oxígeno descendió un 7% durante los primeros dos días tras la donación, lapso en el que también se registró una disminución del 10% en la capacidad máxima de ejercicio. Estas mediciones explican por qué las sesiones de alta exigencia muscular sufren una pérdida de eficiencia inmediatamente después del procedimiento.

La recuperación del plasma ocurre antes que la regeneración de los glóbulos rojos

La causa principal de este comportamiento reside en los diferentes tiempos que requiere el organismo para reconstituir la sangre. Mientras que el volumen del plasma se restablece con relativa velocidad en las primeras 24 a 48 horas, la reposición de las células sanguíneas y de la hemoglobina es un proceso que demanda semanas.

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El plasma se recupera más rápido que los glóbulos rojos y la hemoglobina, por lo que la sensación de normalidad puede volver antes que la respuesta fisiológica al esfuerzo intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hemoglobina actúa como la proteína responsable de transportar el oxígeno desde las vías respiratorias hacia los tejidos musculares en actividad. Cuando sus niveles descienden, disminuye el volumen de oxígeno disponible para abastecer el esfuerzo de alta intensidad, lo cual condiciona la potencia aeróbica del atleta.

Esta brecha temporal explica por qué la percepción de bienestar general puede normalizarse mucho antes que la capacidad de respuesta ante un esfuerzo extremo. Aunque una persona se sienta recuperada para sus tareas cotidianas, la disponibilidad de oxígeno a nivel muscular continúa reducida si se la somete a una carga de trabajo cercana a su techo aeróbico.

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El impacto se concentra en los esfuerzos máximos y no en el ejercicio suave

Un aspecto central expresado en el estudio es que el efecto de la donación no se manifiesta de la misma forma en todas las intensidades. Durante la realización de ejercicios moderados o de carácter submáximo, las investigaciones no detectaron diferencias significativas en la captación de oxígeno ni en la resistencia física.

Los ejercicios submáximos no mostraron diferencias consistentes en la captación de oxígeno ni en la capacidad de ejercicio después de donar sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta distinción permite acotar la advertencia a situaciones de competencia o entrenamientos específicos. Un rodaje suave, una caminata o una sesión de movilidad al día siguiente del procedimiento no se ven afectados, mientras que los trabajos de series, las carreras contrarreloj o los entrenamientos de fondo extenso sí experimentan las limitaciones derivadas de la menor cantidad de masa eritrocitaria.

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A pesar de que los investigadores precisaron que la calidad metodológica de los estudios analizados resultó baja debido a las limitaciones propias de este tipo de ensayos, la tendencia clínica se mantuvo constante a lo largo de las distintas muestras evaluadas. La caída de la capacidad máxima de ejercicio en las primeras 48 horas es un dato fisiológico firme.

Los deportistas amateurs pueden adaptar sus calendarios para evitar la pérdida de potencia

Para la comunidad de atletas recreativos que preparan pruebas de larga distancia como maratones o triatlones, la evidencia científica ofrece una pauta concreta para armonizar la solidaridad con sus metas deportivas. La clave radica en la selección del momento adecuado dentro de la temporada.

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Programar la concurrencia a los centros de extracción durante las semanas de descarga, en períodos de transición o alejados por lo menos tres semanas de una competencia objetivo evita inconvenientes en el rendimiento. De esta forma, el organismo dispone del tiempo suficiente para regenerar la masa de glóbulos rojos y restablecer los depósitos de hierro.

En el caso de quienes realizan actividad física de manera recreativa y sin metas de rendimiento extremo, los ajustes necesarios son mínimos. La recomendación principal para este grupo se limita a evitar esfuerzos extenuantes durante las 48 horas siguientes al procedimiento, rehidratarse adecuadamente y reanudar las rutinas habituales de forma progresiva.

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