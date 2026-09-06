Ciencia

Cuándo conviene cepillarse los dientes después de comer para no dañar el esmalte

Revisiones científicas recientes y recomendaciones de instituciones médicas muestran que el riesgo no depende solo del reloj, sino también de la acidez de los alimentos, el uso de flúor y la técnica de cepillado

Primer plano de unas manos que aplican pasta dental de color verde turquesa y blanco sobre un cepillo de dientes. Se ve el rostro sonriente de una persona al fondo.
La evidencia actual sobre cepillarse los dientes después de comer indica que el riesgo para el esmalte no depende solo del tiempo de espera (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cepillarse los dientes apenas termina una comida parece una señal de buena higiene. Sin embargo, el momento del cepillado después de ingerir alimentos o bebidas ácidas sigue siendo motivo de revisión en la odontología, porque el esmalte puede quedar temporalmente más vulnerable y no todas las recomendaciones tradicionales coinciden con la evidencia más reciente.

Durante años, la indicación más repetida fue esperar entre 30 y 60 minutos antes de usar el cepillo, sobre todo después de consumir cítricos, gaseosas o jugos. La explicación es que esos productos pueden ablandar de forma transitoria el esmalte dental, la capa externa dura que protege a los dientes, y que una fricción inmediata podría favorecer su desgaste.

PUBLICIDAD

Esa discusión volvió a ordenarse a partir de un estudio publicado en la revista Caries Research, que revisó la literatura disponible sobre el mejor momento para cepillarse y concluyó que, en la mayor parte de los trabajos evaluados, el cepillado inmediato con pasta fluorada no aumentó el desgaste erosivo dental.

Según se detalla en el estudio, la evidencia todavía carece de ensayos clínicos robustos, por lo que el tema sigue abierto a nuevas precisiones.

Más que una regla universal, el panorama actual describe una relación condicionada por varios factores al mismo tiempo. Entre ellos aparecen la acidez de lo consumido, la frecuencia de exposición, la presencia de flúor en la pasta dental y la intensidad del cepillado.

PUBLICIDAD

Por eso, las advertencias más prudentes no se enfocan solo en cuánto tiempo esperar, sino también en qué se comió, con qué frecuencia ocurre y cómo se realiza la higiene oral.

La evidencia reciente discute una recomendación que parecía cerrada

Primer plano de boca sonriendo con dientes blancos y encías. Un vaso con bebida gaseosa oscura y cubos de hielo está desenfocado en primer plano.
Los alimentos y bebidas ácidas pueden ablandar de forma transitoria el esmalte dental y aumentar el desgaste si el cepillado es inmediato y agresivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto central del debate es el llamado desgaste erosivo dental, una pérdida progresiva del tejido duro del diente causada por ácidos que no provienen de bacterias. Dicho de otro modo, se trata de un deterioro del esmalte asociado al contacto frecuente con sustancias ácidas, como bebidas carbonatadas, jugos cítricos, golosinas ácidas o preparaciones con vinagre.

Según se detalla en el estudio, de las 17 investigaciones incluidas en la revisión, 16 analizaron el desgaste erosivo dental y la mayoría sostuvo que el cepillado con productos fluorados no incrementó ese riesgo de manera consistente, sin importar demasiado el momento exacto del cepillado.

El trabajo también propuso que las recomendaciones internacionales podrían avanzar hacia pautas más individualizadas, en lugar de sostener una única regla para todas las personas.

Ese matiz importa porque una parte de los consejos difundidos durante años presentó la espera como una obligación indiscutida. Sin embargo, una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Clinical Oral Investigations indicó que demorar el cepillado después de una agresión erosiva no fue eficaz para reducir el desgaste del esmalte humano frente al cepillado inmediato.

El paper aclara, de todos modos, que sus conclusiones deben interpretarse con cautela porque se apoyan en estudios in vitro y in situ, es decir, ensayos de laboratorio o en condiciones controladas que no reproducen de manera completa la vida diaria.

Esa misma limitación aparece en otras evaluaciones. Un informe de Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, la agencia sueca de evaluación en salud, señaló que no identificó revisiones sistemáticas relevantes basadas en estudios clínicos prospectivos sobre la comparación entre cepillado inmediato y cepillado demorado tras la ingesta de productos ácidos. Ese dato no invalida los estudios disponibles, pero sí obliga a evitar afirmaciones tajantes.

Las instituciones médicas mantienen una cautela práctica frente a comidas y bebidas ácidas

Mujer joven con cabello oscuro recogido, de perfil, cepillándose los dientes con un cepillo azul en un baño, con su reflejo visible en el espejo. Se observan sus brackets.
El desgaste erosivo dental se asocia al contacto frecuente con ácidos de gaseosas, jugos cítricos, golosinas ácidas y preparaciones con vinagre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la literatura científica reciente relativiza la idea de una espera obligatoria para todos los casos, varias instituciones de referencia siguen recomendando prudencia cuando hubo exposición a ácidos.

La Mayo Clinic señala que no conviene cepillarse justo después de ingerir alimentos o bebidas con mucha acidez porque ese ácido puede ablandar el esmalte y el cepillado demasiado precoz podría remover parte de esa superficie protectora. En esa guía, la institución aconseja esperar alrededor de una hora en esos casos.

En la misma línea, la American Dental Association sostiene que, después de consumir bebidas o comidas ácidas, una alternativa razonable es enjuagarse con agua y postergar el cepillado inmediato. La recomendación no presenta un reloj inflexible para todos los escenarios, pero sí mantiene la lógica de proteger el esmalte cuando estuvo expuesto a una carga ácida relevante.

También los materiales de servicios públicos de salud en el Reino Unido conservan ese criterio de cautela. Información de entidades del sistema NHS indica que esperar al menos 30 minutos después de comer o beber productos ácidos puede ayudar a evitar una fricción innecesaria sobre una superficie dental transitoriamente más blanda.

Al mismo tiempo, ese tipo de guías remarca que la prioridad general sigue siendo cepillarse dos veces por día con pasta fluorada y evitar una técnica agresiva.

Temas Relacionados

Salud bucalOdontologíaSalud dentalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una costilla de Tyrannosaurus rex revela rastros de tejido blando 66 millones de años después

Los científicos estudiaron una herida que quedó a medio curar y que preservó una red interna rica en hierro, un caso poco frecuente que permite explorar procesos de cicatrización y el entorno donde el animal murió

Una costilla de Tyrannosaurus rex revela rastros de tejido blando 66 millones de años después

Cómo escuchan las orugas sin tener oídos y qué reveló un estudio sobre sus pelos sensoriales

Los experimentos abren una nueva línea de análisis sobre la percepción del sonido en insectos y sobre su posible aplicación en tecnologías de detección acústica

Cómo escuchan las orugas sin tener oídos y qué reveló un estudio sobre sus pelos sensoriales

Cómo afecta la donación de sangre al rendimiento físico durante las primeras 48 horas

La planificación del entrenamiento y el momento de la extracción pasan a ser variables relevantes cuando la actividad física forma parte de una rutina sostenida

Cómo afecta la donación de sangre al rendimiento físico durante las primeras 48 horas

Cómo funciona el enjuague bucal con carbohidratos para mejorar el rendimiento deportivo

Una revisión científica publicada en el Journal of the International Society of Sports Nutrition confirma que la técnica es eficaz en ejercicio aeróbico, evita molestias digestivas y funciona incluso cuando el deportista ya comió antes de entrenar

Cómo funciona el enjuague bucal con carbohidratos para mejorar el rendimiento deportivo

Un estudio revela el impacto oculto del 11-S en los hijos de los rescatistas: más depresión y ansiedad 25 años después

Un equipo de la Universidad de Columbia siguió a 270 descendientes adultos de 176 familias y detectó una mayor presencia de trastornos, síntomas de pánico y problemas depresivos décadas después de los atentados a las Torres Gemelas

Un estudio revela el impacto oculto del 11-S en los hijos de los rescatistas: más depresión y ansiedad 25 años después

DEPORTES

Fue multicampeón en Europa, ganó la Champions y acordó su arribo a un grande de Sudamérica

Fue multicampeón en Europa, ganó la Champions y acordó su arribo a un grande de Sudamérica

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Fue N°1 del mundo, “desapareció” por una década y hoy factura USD 4 millones al año con un negocio vinculado al tenis

El detrás de escena del abrazo entre Messi y Martino: la profunda reflexión del Tata sobre el retiro de Leo de la Selección

Maria Sharapova aplaude la vuelta de Serena Williams al US Open y pone el foco en el trabajo que no se ve

TELESHOW

El renovado estilo de Oriana Sabatini que revolucionó las redes: las deslumbrantes imágenes y la reacción de sus fans

El renovado estilo de Oriana Sabatini que revolucionó las redes: las deslumbrantes imágenes y la reacción de sus fans

El fuerte choque que sufrió Tomás Holder con su auto: “Casi nos mata este asesino”

Estampas, detalles y aires de renovación: el estilo envolvente de Juana Viale que conquistó el domingo

El intenso ida y vuelta entre Luck Ra y Tiago PZK en medio de los rumores de romance con La Joaqui

El tierno posteo de Mica Lapegüe por el cumpleaños de su padre Sergio: “Orgullosa y agradecida”

INFOBAE AMÉRICA

Colorido y creatividad: así llenó las calles de San Salvador el Desfile Nacional de Primera Infancia

Colorido y creatividad: así llenó las calles de San Salvador el Desfile Nacional de Primera Infancia

“Primero está el país”: Abinader asumió la presidencia del Partido Revolucionario Moderno en República Dominicana

Accidentes de tránsito dejan varios heridos en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras la confirmación de dos nuevos casos

19 víctimas de estafa por pareja que prometía bodas y fiestas de ensueño en Managua, Nicaragua