Ciencia

Qué le pasa al cerebro después de una mala noche de sueño

Una investigación del MIT identificó conexiones inesperadas entre el descanso insuficiente y los procesos que influyen en el rendimiento mental y corporal

Guardar
Dormir poco incrementa el riesgo
Dormir poco incrementa el riesgo de accidentes, problemas cardíacos, hipertensión y mortalidad prematura, advierte la Fundación del Sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una noche sin dormir, el cerebro suele dispersarse y la atención se desvanece en momentos clave.

Ahora, una estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) arroja luz sobre lo que ocurre en la mente durante estos lapsos: la privación del sueño desencadena oleadas de líquido cefalorraquídeo que se expulsan del cerebro, un proceso que normalmente solo ocurre durante el descanso nocturno y que resulta esencial para eliminar desechos cerebrales.

El análisis, publicado en Nature Neuroscience, revela una conexión directa entre la falta de descanso, la pérdida de atención y los mecanismos de limpieza cerebral.

La hipótesis del estudio plantea que, ante el déficit de descanso, el cerebro intenta compensar la ausencia del proceso de limpieza que normalmente ocurre durante el descanso nocturno y esto afecta la atención y la concentración.

El equipo dirigido por Laura Lewis, profesora asociada del Instituto de Ingeniería Médica y Ciencia del MIT, junto con el investigador postdoctoral Zinong Yang, reclutó a 26 voluntarios para analizar cómo la privación del sueño afecta la función cerebral y corporal.

Cómo se hizo el estudio sobre falta de sueño

El experimento con voluntarios mostró
El experimento con voluntarios mostró que dormir mal disminuye el rendimiento en tareas de atención visual y auditiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes fueron evaluados en dos ocasiones: una tras una noche sin dormir y otra después de haber descansado adecuadamente. Por la mañana, los investigadores monitorizaron diversas variables fisiológicas mientras los sujetos realizaban tareas diseñadas para medir la atención, tanto visual como auditiva.

Durante estas pruebas, cada voluntario utilizó un gorro de electroencefalograma (EEG) para registrar la actividad cerebral y permaneció dentro de un escáner de resonancia magnética funcional (RMf) modificado, capaz de medir tanto la oxigenación sanguínea como el flujo de líquido cefalorraquídeo dentro y fuera del cerebro.

Los resultados mostraron que, tras la privación del sueño, los participantes presentaron un rendimiento notablemente inferior en las tareas de atención: sus respuestas fueron más lentas y, en ocasiones, no detectaron los estímulos.

Lo más relevante fue que durante los lapsos de atención se observó una expulsión de líquido cefalorraquídeo fuera del cerebro, seguida de su reingreso cuando la atención se recuperaba. Lewis explicó en un comunicado del MIT que “en el momento en que falla la atención, este fluido es expulsado hacia afuera del cerebro. Y cuando la atención se recupera, vuelve a entrar”.

Dormir mal afecta al cerebro y al cuerpo

Un estudio del MIT revela
Un estudio del MIT revela que la privación del sueño provoca oleadas de líquido cefalorraquídeo que afectan la limpieza cerebral

El estudio también identificó otros cambios fisiológicos asociados a estos episodios: durante los lapsos de atención, se registró una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como una constricción de las pupilas que comenzaba aproximadamente 12 segundos antes de la expulsión del líquido cefalorraquídeo. Tras el lapso, las pupilas volvían a dilatarse.

Lewis subrayó que este fenómeno no se limita al cerebro, sino que implica una respuesta coordinada de todo el cuerpo: “Parece que no se trata solo de un fenómeno cerebral, sino también de un evento que afecta a todo el cuerpo. Esto sugiere que existe una estrecha coordinación de estos sistemas, de modo que cuando falla la atención, se puede sentir perceptual y psicológicamente, pero también refleja un evento que ocurre en todo el cerebro y el cuerpo”.

Yang, autor principal del artículo, explicó que “como tu cerebro necesita dormir tanto, intenta entrar en un estado similar al sueño para recuperar algunas funciones cognitivas. El sistema de fluidos del cerebro intenta restablecer la función forzando al cerebro a alternar entre estados de alta atención y de alta fluidez”.

A partir de estos hallazgos, los autores sugieren la existencia de un circuito cerebral unificado que regula tanto funciones cognitivas superiores, como la atención y la percepción, como procesos fisiológicos básicos, entre ellos la dinámica de fluidos cerebrales, el flujo sanguíneo y la constricción de los vasos sanguíneos. Aunque el estudio no identificó el circuito exacto responsable de esta coordinación, apuntan al sistema noradrenérgico como un posible candidato, dado que este sistema, que utiliza la noradrenalina como neurotransmisor, regula múltiples funciones cognitivas y corporales y muestra oscilaciones durante el sueño normal.

Los efectos de la falta de sueño

Científicos hallan que, ante el
Científicos hallan que, ante el déficit de descanso, la mente activa mecanismos de limpieza normalmente reservados para el sueño, afectando la respuesta a estímulos y la coordinación corporal (Imagen ilustrativa Infobae)

La Fundación del Sueño de Estados Unidos, advierte que el cansancio, los olvidos, los cambios de ánimo y la falta de concentración son síntomas típicos de dormir poco. Las causas suelen ir desde horarios irregulares hasta problemas como la apnea del sueño o el uso excesivo del móvil antes de dormir.

Dormir poco no solo afecta el estado de ánimo y la memoria.

Incrementa el riesgo de accidentes de tráfico, problemas cardíacos, hipertensión, depresión y hasta la mortalidad prematura. Se calcula que uno de cada cinco adultos en Estados Unidos duerme menos de cinco horas por noche, muy por debajo de las siete a nueve horas que se aconsejan.

La mejor forma de evitar estos riesgos es volver a dormir bien y mantener rutinas de higiene del sueño: horarios regulares, menos pantallas antes de dormir, habitaciones silenciosas y oscuras. Si dormir sigue siendo difícil o aparecen síntomas graves durante el día, los expertos recomiendan consultar a un médico.

Los hallazgos del MIT sugieren que, incluso cuando estamos despiertos, el cerebro busca la forma de protegerse y limpiarse, aunque sea a costa de pequeños apagones momentáneos de atención.

Estos lapsos pueden resultar molestos o peligrosos, pero son señal de que el cerebro necesita descanso. Dormir bien, además de mejorar la energía y el ánimo, es fundamental para que el cerebro funcione y se repare.

Temas Relacionados

Privación del sueñoInstituto Tecnológico de MassachusettsLíquido cefalorraquídeoAtención cerebralLaura Lewis

Últimas Noticias

El ejercicio que recomiendan los expertos para eliminar el dolor de rodilla y otras alternativas para aliviar la osteoartritis

Especialistas han compartido recomendaciones prácticas para quienes buscan mantener la salud articular y evitar molestias en la vida diaria

El ejercicio que recomiendan los

Sensibilidad al gluten: una de cada diez personas sin celiaquía reporta síntomas, según un estudio

El análisis internacional advierte que, aunque no existan pruebas de enfermedad celíaca o alergia, millones adoptan dietas sin gluten por síntomas que vinculan a estos alimentos

Sensibilidad al gluten: una de

“La huella de la muerte”: revelaron cómo los virus logran multiplicarse en el organismo y evadir las defensas

Investigadores de Australia y Canadá identificaron los mecanismos que utilizan estos microbios para desplazarse, invadir nuevas áreas y esquivar parte de la respuesta inmune del cuerpo. Los detalles de un hallazgo que brinda nuevas posibilidades para el control de infecciones difíciles

“La huella de la muerte”:

Últimos debates sobre el autismo: cómo hablar de neurodiversidad a medida que crecen los diagnósticos en el mundo

La detección de casos subió alrededor de 6000% en los últimos 30 años, lo que plantea nuevos desafíos para la salud pediátrica y mental. Por qué llamar “condición” al espectro autista puede ser clave para promover la inclusión. Qué dice Mayo Clinic y la opinión de expertos

Últimos debates sobre el autismo:

La NASA confirmó el hallazgo de una nueva cuasi-luna que acompañará a la Tierra hasta 2085

El anuncio sobre este diminuto acompañante orbital plantea preguntas sobre el origen de los asteroides cercanos y sus posibles implicaciones para la investigación de la historia de nuestro planeta

La NASA confirmó el hallazgo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hurlingham: buscan a un hombre

Hurlingham: buscan a un hombre por un feroz ataque a tiros que terminó con un muerto y un herido

Cuál es el plan del Banco Central para empezar a comprar reservas y qué va a pasar con el dólar

“La revista del Cervantes” encabeza nominaciones en los Premios ACE

Cómo es Carlos Pellegrini, el pueblo correntino que fue elegido entre los más lindos del mundo

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí”: Guillermo Francos apeló a la canción “Como la Cigarra” para hablar de su futuro

INFOBAE AMÉRICA
Quién era Penélope, la influencer

Quién era Penélope, la influencer vinculada al sanguinario Comando Vermelho que murió en el letal operativo de Río de Janeiro

El artista Matías Duville representará a Argentina en la Bienal de Venecia

Imputan y apresan por lavado de activos a la socia de fondo ganadero de Uruguay que estafó a clientes

La fiscal general de Uruguay habló del atentado que sufrió en su casa: “No me mataron por 15 centímetros”

Detienen a 5 sospechosos por el robo en el Louvre

TELESHOW
Las conmovedoras palabras de Dalma

Las conmovedoras palabras de Dalma y Gianinna Maradona a Diego el día en que hubiera cumplido 65 años: “Por salvarme”

Darío Barassi protagonizó un divertido “duelo de escotes” con una participante al aire: “Si ella muestra yo también”

La desopilante respuesta de Lalo Mir a Mario Pergolini sobre cómo creció en su profesión y en la radio

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital