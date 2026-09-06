Crimen y Justicia

Las macabras hipótesis del crimen de Cecilia Lazcano, la joven degollada por su compañero de colegio en Corrientes

La Justicia investiga si una tercera persona, identificada en los chats como “Max”, tuvo algún vínculo con el hecho. También, buscan determinar si el ataque fue impulsado por la novia del principal acusado

Cecilia Corrientes crimen
Las autoridades aún no establecieron el móvil del crimen
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A casi dos meses del crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la adolescente de 16 años que fue asesinada en una casilla abandonada de la antigua estación de Alvear, Corrientes, la Justicia empieza a trazar sus primeras hipótesis. Entre ellas, comenzó a tomar fuerza la teoría de un posible tercer involucrado, mencionado en mensajes como “Max”, sobre quien los investigadores buscan establecer qué relación tenía con J.G. y N.Y.L., los dos adolescentes imputados en la causa, y si tuvo alguna intervención en el hecho.

La figura de un tercer involucrado surgió a partir del análisis de las conversaciones entre J.G. y N.Y.L., en las horas previas y posteriores al crimen. “Yo te doy las fotos y videos, y se las muestras a él”, dice uno de los mensajes que el joven le envió a su pareja el pasado 14 de julio por la tarde, dos días antes del asesinato.

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En estas manifestaciones se hace referencia a la futura obtención de ciertas imágenes, las cuales serían exhibidas a otra persona. Los investigadores sospechan que, tras concretar el crimen, J.G. debía sacarle fotos al cadáver de Cecilia y luego enviárselas a un tercero.

Cecilia crimen Corrientes
La joven fue asesinada el pasado 16 de julio

Que no me diga nada a mí por matarla”, fue otra de las frases que soltó el imputado en referencia a alguien más. “Por eso, déjame estar con él y vigilarlo”, escribió N.Y.L., su novia, con la intención de calmarlo.

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Horas más tarde, la pareja develó la identidad de esta persona. “Dile a Max que si quiere decirte algo que me contacte”, le advirtió el adolescente a su novia.

Aquel 16 de julio por la mañana, luego de que el plan de la pareja no resultaba como esperaban, J.G. le manifestó a N.Y.L. que necesitaba ayuda. “Necesito que se deshaga de ella. Necesito por favor que le digas”, le imploró. Si bien en este mensaje no se hace referencia a “Max”, sospechan que el adolescente se refería a que necesitaba la ayuda de este sujeto para deshacerse del cuerpo de Cecilia. “Le diré pero no creo que a plena luz del día quiera hacer algo”, le respondió la imputada.

Durante otro de los pasajes, el atacante expresó su preocupación por la reacción que podría tener este tercer individuo frente al resultado de los acontecimientos: “Max me va a querer ahorcar”. Y continuó: “Es mejor decirle a él, que mueve un dedo y arregla todo”.

Este último mensaje resulta clave, ya que para los investigadores, J.G. le atribuye a “Max” la capacidad de intervención o influencia para resolver la situación. Pese a las referencias que aparecen en los chats, la Justicia aún no logró identificar a esa persona ni probó que haya participado del plan criminal.

Cecilia crimen Corrientes
Una de las amigas de la víctima afirmó que la imputada estaba celosa de Cecilia

La otra hipótesis

La otra hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el crimen habría sido impulsado por N.Y.L. Esta línea de investigación comenzó a consolidarse tras la Cámara Gesell de M., la amiga de Cecilia que la recibió en su casa la noche anterior al asesinato. Durante su declaración, la menor afirmó que la imputada estaba celosa de su amiga.

A su vez, indicó que Cecilia estaba mal anímicamente y que tenía pensamientos suicidas. Por lo tanto, J.G. decidió crear un grupo de WhatsApp con la excusa de “contenerla”. Sin embargo, aclaró que en realidad lo armó para sacarle información.

Una de las principales sospechas es que la pareja se habría aprovechado de los pensamientos suicidas de la joven para planear el crimen y hacer que parezca que se había quitado la vida.

Las autoridades continúan trabajando para determinar cuál habría sido el motivo por el cual el adolescente asesinó a su compañera. Mientras, el fiscal a cargo del caso, Facundo Cabral, mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

Las últimas horas de Cecilia

El 15 de julio por la tarde, alrededor de las 19, la joven salió de su casa junto a M. en la moto de su papá para sumarse a la caravana por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. Minutos antes de las 23, ambas llegaron a la casa de M., donde cenaron y luego se fueron a dormir.

Homicidio Cecilia Corrientes
El ataque ocurrió en una casilla abandonada

A la madrugada del día siguiente, cerca de las 3.05, una de las cámaras de seguridad de la zona registró el instante en que Cecilia salió de la vivienda. La adolescente caminó sola durante varios minutos hasta que, a las 3.28, otra cámara la registró junto a J.G., quien vestía un buzo oscuro y llevaba una pala en la mano derecha. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el adolescente la llevó engañada hasta el sector de las vías del ferrocarril.

Según la hipótesis de la fiscalía, entre las 3:30 y las 4:50, J.G. atacó a Cecilia y le provocó un profundo corte en el cuello. Luego, utilizó un elemento filoso para realizarle varios cortes en las muñecas y así simular un suicidio.

Minutos después, la joven logró salir de la casilla y caminó hasta la casa de una vecina, ubicada a unos 80 metros del lugar. Mientras ella intentaba conseguir ayuda, el atacante se dio a la fuga.

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Croquis del recorrido que hizo Cecilia la madrugada del 16 de julio

Cerca de las 5.50, personal policial llegó al lugar y le preguntó a Cecilia quién la había atacado. Debido a la gravedad de las lesiones, sólo pudo responder mediante gestos. La menor fue trasladada a un hospital local y posteriormente derivada al Hospital de Santo Tomé. Ese mismo día falleció durante su traslado a la capital provincial.

Días después, tras el análisis de las cámaras de seguridad, los chats entre la pareja de adolescentes y los elementos hallados en la escena del crimen, el fiscal ordenó la detención del presunto atacante. J.G. está imputado por como autor material de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, y permanece alojado en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes.

Corrientes crimen compañera detenido
J.G. está imputado como autor material de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía

Por su parte, su novia está imputada como coautora de homicidio agravado por alevosía y este jueves, le dictaron la domiciliaria. A pesar del reclamo de la familia de la víctima y de su abogado, la joven seguirá el proceso en una casa ubicada en la ciudad de Santo Tomé.

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