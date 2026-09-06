Ciencia

Cómo sobrellevar una mala noche de sueño: seis pautas científicas para recuperar la energía sin arruinar el descanso posterior

La privación de descanso afecta la concentración, la memoria y el rendimiento diurno. Las recomendaciones de los especialistas para sincronizar el reloj circadiano, gestionar el consumo de cafeína y elegir alimentos que combatan la fatiga

Una mujer de cabello despeinado y pijama color malva se sienta en la cama agarrándose las sienes con expresión de dolor. Una lámpara y cortinas oscuras al fondo.
Dormir mal puede provocar fatiga, lentitud de reacción, falta de concentración y menor rendimiento durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Afrontar las consecuencias de una noche de mal dormir requiere adoptar medidas fisiológicas precisas para mitigar el cansancio, la lentitud de reacción y la niebla mental durante la jornada. Las guías de la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos señalan que la falta de descanso adecuado disminuye la capacidad atencional e incrementa el riesgo de cometer errores operativos.

Aunque la recomendación médica estándar establece un rango de entre siete y nueve horas de sueño nocturno, existen pautas validadas por la ciencia para compensar la falta de energía temporal sin alterar el ritmo de la noche siguiente.

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1. Exposición a la luz natural para sincronizar el reloj circadiano

Hombre mayor sonriente con barba y abrigo camina con bastón en un parque con árboles, césped y hojas secas bajo la luz del sol.
La luz natural por la mañana ayuda a ajustar el reloj interno y puede sostener la energía tras una mala noche de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz solar matutina constituye el estímulo biológico más eficaz para suprimir la producción de melatonina y activar el estado de alerta. Salir al aire libre durante las primeras horas de la mañana ayuda a reajustar el reloj circadiano central, indicándole al cerebro que la fase de vigilia ha comenzado.

Caminar brevemente a la hora del almuerzo o permanecer cerca de ventanas bien iluminadas durante el horario laboral estimula las funciones cognitivas y mejora la disposición de ánimo, facilitando el mantenimiento de la energía a lo largo del día.

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2. Consumo medido de cafeína y control de los tiempos de eliminación

La cafeína puede funcionar como un estimulante útil para bloquear de forma temporal los receptores de adenosina en el cerebro, reduciendo la sensación de somnolencia. Sin embargo, su uso debe ser moderado para evitar un efecto rebote que perjudique la conciliación del sueño por la noche.

La Fundación Nacional del Sueño fija un límite de 400 miligramos al día. También recuerda que el café y otras bebidas con cafeína siguen presentes en el cuerpo durante varias horas, así que no basta con evitar su consumo justo antes de acostarte.

Asimismo, una investigación publicada en la revista científica SLEEP demostró que el organismo tarda varias horas en metabolizar esta sustancia. Una dosis moderada de 100 miligramos requiere al menos cuatro horas previas al acostarse para no alterar la arquitectura del sueño, mientras que dosis superiores a 200 miligramos pueden permanecer en el torrente sanguíneo durante más de 13 horas, por lo que se aconseja suspender su ingesta antes de las 14 horas.

3. Actividad física moderada y tiempo de recuperación

Un hombre de espaldas camina por un sendero en un bosque con árboles y vegetación densa; la luz del sol ilumina el fondo.
El ejercicio puede ayudar a combatir el cansancio y mejorar el sueño, aunque conviene terminarlo al menos tres horas antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física también puede ayudar a combatir el cansancio físico y mental. El ejercicio puede impulsar la energía y, al mismo tiempo, favorecer un mejor descanso nocturno.

WebMD explica que el ejercicio “puede mejorar tu sueño y ayudarte a conciliarlo más rápido”. A la vez, aconseja no hacerlo demasiado cerca de la hora de acostarse, porque estimula la producción de cortisol y aumenta el estado de alerta, por lo que sugiere terminar al menos tres horas antes de dormir.

4. Desayuno rico en tirosina y prevención de picos de azúcar

Tras una noche de ayuno y descanso deficiente, saltarse el desayuno suele agravar la sensación de agotamiento. No obstante, el consumo de alimentos con alto contenido de azúcares refinados provoca aumentos breves de glucosa seguidos por caídas bruscas de energía.

Para sostener la agilidad mental, los nutricionistas recomiendan consumir proteínas ricas en tirosina, un aminoácido precursor de la dopamina y la noradrenalina que favorece la concentración.

Alimentos como los huevos, la carne magra, el tofu, los lácteos y los cereales integrales, combinados con fuentes de ácidos grasos omega 3 como frutos secos y semillas, aportan una liberación de energía constante.

5. Siestas cortas de 10 a 20 minutos

Una mujer con cabello oscuro yace de lado en una cama con sábanas grises, durmiendo. La luz del sol entra por una ventana a la izquierda, proyectando sombras suaves.
Una siesta de 10 a 20 minutos y una rutina de relajación antes de dormir pueden reducir la somnolencia y favorecer el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una siesta breve puede servir para bajar la somnolencia y recuperar algo de claridad mental. La clave está en no alargarla demasiado ni dejarla para muy tarde.

Sleep Foundation sostiene que dormir la siesta ayuda a reducir la somnolencia, mejora la memoria y contribuye a regular las emociones. Para que sea útil y no interfiera con el sueño nocturno, recomienda limitarla a entre 10 y 20 minutos.

6. Higiene del entorno para la noche posterior

El estrés puede interrumpir el sueño y dificultar tanto conciliarlo como descansar bien. Por eso, antes de acostarte conviene dar paso a actividades tranquilas y evitar estímulos que mantengan la mente en tensión.

WebMD recomienda bajar el ritmo a medida que se acerca la hora de dormir, evitar luces intensas y apartarse de conversaciones o actividades estresantes. También aconseja mantener el dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura de entre 15 y 19 °C, una pauta que recoge GQ como parte del intento por dejar atrás una mala noche y no repetirla al día siguiente.

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