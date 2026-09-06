Cinco alimentos de consumo diario que pueden transmitir bacterias si fallan la cocción o la refrigeración

Los CDC advierten que algunos alimentos pueden contener gérmenes dañinos y recomiendan limpiar, separar, cocinar y refrigerar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La preparación de los alimentos diarios exige adoptar medidas estrictas de inocuidad para prevenir la proliferación de bacterias patógenas en la cocina del hogar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que ingredientes de consumo habitual pueden albergar microorganismos nocivos si se rompe la cadena de frío, si la cocción resulta insuficiente o si se incurre en contaminación cruzada. Para reducir estos riesgos, las agencias sanitarias aconsejan respetar cuatro reglas básicas: limpiar, separar, cocinar y refrigerar.

1. Arroz cocido: el riesgo del enfiamiento a temperatura ambiente

El arroz cocido puede favorecer la multiplicación de Bacillus cereus si permanece varias horas fuera de la heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz cocido es una de las preparaciones que más intoxicaciones domésticas genera cuando se deja enfriar sobre la mesada durante varias horas. El grano crudo suele contener esporas de Bacillus cereus, una bacteria resistente al calor que sobrevive al proceso habitual de ebullición.

PUBLICIDAD

Si el arroz cocido permanece entre los 4 ℃ y los 60 ℃ (franja conocida como la zona de peligro térmico), estas esporas germinan y producen toxinas capaces de provocar náuseas y vómitos.

Los manuales de seguridad alimentaria recomiendan consumir el arroz inmediatamente después de su cocción o guardarlo en recipientes poco profundos dentro de la heladera antes de transcurridas dos horas.

PUBLICIDAD

2. Carne picada: mayor superficie expuesta a la contaminación

A diferencia de un corte entero de carne donde las bacterias suelen alojarse únicamente en la superficie exterior, el proceso de picado distribuye los microorganismos por toda la masa del producto. Esta particularidad convierte a la carne molida en un alimento sensible a la presencia de Escherichia coli y Salmonella.

Para garantizar la eliminación de estos agentes patógenos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que la carne picada debe alcanzarse una temperatura interna mínima de 71 ℃ durante la cocción, evitando consumir hamburguesas o rellenos que conserven jugos rosados o partes crudas en el centro.

PUBLICIDAD

3. Huevos crudos o poco cocidos: la amenaza de la Salmonella

Los huevos frescos, incluso aquellos que presentan una cáscara limpia y sin fisuras visibles, pueden contener Salmonella en su interior debido a la infección de los tractos reproductivos de las aves. Consumir preparaciones caseras que utilicen clara o yema cruda (como mayonesas, aderezos o postres sin cocción) eleva el riesgo de contraer cuadros gastrointestinales severos.

La FDA recomienda conservar siempre los huevos bajo refrigeración a 4 ℃ o menos y cocinarlos hasta que tanto la clara como la yema adquieran consistencia firme. En recetas que no requieren calor previo, la indicación sanitaria consiste en emplear exclusivamente productos de huevo pasteurizado.

PUBLICIDAD

4. Miel: una restricción absoluta para lactantes

La carne molida requiere cocción completa porque la molienda puede distribuir microorganismos en todo el producto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la miel es un producto de larga conservación que no suele deteriorarse a temperatura ambiente, representa un peligro biológico para un grupo específico de la población: los bebés menores de un año. Este alimento puede albergar esporas de la bacteria Clostridium botulinum.

El sistema digestivo e inmunológico de los lactantes no posee la madurez necesaria para impedir que estas esporas germinen en el intestino y liberen la toxina botulínica, desencadenando botulismo infantil, una enfermedad neuromuscular grave. Por esta razón, la indicación médica internacional prohíbe de manera categórica administrar miel a niños durante su primer año de vida.

PUBLICIDAD

5. Frutas congeladas y vegetales crudos: contaminación desde el origen

Las pulpas y frutas congeladas que no atraviesan una etapa de cocción previa a su consumo (utilizadas habitualmente en batidos, licuados o postres) pueden actuar como vehículos de virus enteropatógenos como la Hepatitis A o la Listeria monocytogenes si fallaron los controles de higiene en las plantas de empaque o en el agua de riego.

Los organismos de salud aconsejan adquirir productos de marcas con habilitación sanitaria verificada, mantener la cadena de congelación a -18 ℃ sin interrupciones y lavar cuidadosamente las frutas frescas antes de procesarlas o congelarlas en el hogar.

PUBLICIDAD