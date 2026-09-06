Cuándo el ronquido deja de ser inofensivo y se convierte en una señal de alerta para la salud

Roncar de manera ocasional es frecuente y no necesariamente indica una enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Roncar de manera ocasional constituye un fenómeno frecuente que no siempre implica una patología subyacente. Sin embargo, cuando este sonido se vuelve persistente, alcanza una intensidad elevada y se acompaña de interrupciones en la respiración durante la noche, deja de ser un inconveniente doméstico para convertirse en un indicador sintomático de la salud.

En estos casos, la manifestación clínica suele vincularse con la apnea obstructiva del sueño, una condición caracterizada por el colapso repetido de las vías aéreas superiores mientras la persona duerme.

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La diferencia entre un ronquido aislado y un patrón patológico

El ronquido persistente e intenso con pausas en la respiración, jadeos nocturnos y cansancio diurno puede estar asociado con la apnea obstructiva del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para distinguir un episodio inocuo de un trastorno respiratorio radica en la regularidad y en las manifestaciones que lo acompañan. El esquema característico de la apnea obstructiva combina un ronquido fuerte con momentos de silencio absoluto en los que la entrada de aire se interrumpe por completo. Tras este intervalo de ahogo, el paciente suele emitir un resoplido o jadeo brusco al intentar recuperar el flujo de oxígeno.

Dado que la persona afectada se encuentra dormida, la mayoría de estos episodios pasa inadvertida para quien los padece. Por este motivo, la observación de la pareja o de los convivientes resulta determinante para identificar los microdespertares nocturnos y advertir las señales de alarma de forma temprana.

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El impacto de la fragmentación del descanso durante el día

La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando la vía aérea superior se bloquea varias veces mientras la persona duerme (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia inmediata de las pausas respiratorias continuadas es la fragmentación del sueño. Aunque el individuo no sea consciente de despertarse, el cerebro interrumpe brevemente las fases profundas del descanso para reactivar los músculos de la garganta y reabrir la vía aérea. Este proceso impide que el organismo complete los ciclos reparadores indispensables para el funcionamiento cognitivo y metabólico.

Durante la jornada diurna, la falta de un descanso reparador se manifiesta mediante somnolencia excesiva, fatiga crónica, irritabilidad y dificultades marcadas para mantener la concentración o recordar información. La persona suele levantarse con la sensación de no haber dormido, experimentando dolores de cabeza matutinos y sequedad en la boca provocados por la respiración bucal forzada durante la noche.

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Consecuencias cardiovasculares y riesgos para la salud general

Las implicaciones de la apnea obstructiva del sueño trascienden el cansancio cotidiano. Cada vez que la respiración se detiene, los niveles de oxígeno en la sangre descienden de manera brusca, lo cual desencadena una respuesta de estrés en el sistema nervioso.

El organismo libera hormonas como la adrenalina, provocando un aumento en la presión arterial y sometiendo al sistema cardiovascular a una exigencia permanente durante toda la noche.

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Especialistas de centros de referencia médica como la Clínica Mayo advierten que, de no recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos, esta condición incrementa sustancialmente el riesgo de desarrollar hipertensión arterial sistémica, arritmias cardíacas, infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares.

Además, la somnolencia diurna no controlada multiplica las probabilidades de sufrir accidentes de tránsito o laborales debido a los lapsos de microdesconexión atencional.

Frente a la presencia de ronquidos crónicos combinados con pausas respiratorias u observadas por terceros, la recomendación médica indica realizar una consulta con profesionales de la medicina del sueño o neumonología. Mediante estudios como la polisomnografía, es posible evaluar la gravedad de las obstrucciones y establecer tratamientos específicos para restaurar la calidad del descanso y proteger la salud integral.

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