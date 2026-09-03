Ciencia

Científicos detectaron una proteína de la placenta que podría anticipar complicaciones peligrosas durante el embarazo

Un estudio publicado en Nature vinculó niveles bajos de ISM2, una sustancia producida por este órgano, con mayor probabilidad de preeclampsia y dificultades en el desarrollo del bebé, a partir de muestras sanguíneas tomadas en las primeras semanas de gestación

Mujer embarazada de perfil con vestido marrón claro, mirando por la ventana en una habitación luminosa.
Un estudio publicado en Nature Medicine identificó niveles bajos de ISM2 en la sangre materna como señal temprana de riesgo de preeclampsia y restricción del crecimiento fetal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una proteína de la placenta podría permitir detectar durante el primer trimestre algunos de los embarazos con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

Según informó Science, un estudio publicado en Nature Medicine identificó niveles reducidos de ISM2 en la sangre de mujeres embarazadas como una señal asociada posteriormente con preeclampsia y restricción del crecimiento fetal.

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El hallazgo podría facilitar la identificación temprana de pacientes que requieren un seguimiento más estrecho. Los investigadores también encontraron indicios de que la proteína no funciona únicamente como un marcador.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La proteína ISM2 podría permitir detectar en el primer trimestre embarazos con mayor riesgo de complicaciones graves y orientar un seguimiento más estrecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentos realizados con células placentarias sugirieron que la ISM2 participa en un proceso fundamental para el desarrollo adecuado de la placenta.

Una señal detectable desde las primeras semanas

La investigación se basó inicialmente en muestras de sangre de más de 4.500 mujeres británicas que participaron en el Estudio de Predicción de Resultados del Embarazo (POPS).

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Las participantes aportaron muestras en cuatro momentos diferentes de la gestación y sus datos permitieron relacionar las concentraciones de distintas proteínas con las complicaciones registradas posteriormente.

El equipo analizó cerca de 3.000 proteínas y encontró una asociación especialmente relevante con la ISM2, una proteína poco estudiada que es producida por la placenta.

Una médica señala una pantalla con un esquema de una placenta sana frente a una mujer embarazada sentada en un sillón.
La preeclampsia y la restricción del crecimiento fetal pueden originarse en alteraciones tempranas de la placenta, antes de que estas condiciones se detecten en fases avanzadas de la gestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las concentraciones más bajas observadas alrededor de las 12 semanas de embarazo se relacionaron con una mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia, restricción del crecimiento fetal o ambas afecciones.

Los investigadores comprobaron el mismo patrón en otros dos grupos de datos: el estudio de seguimiento POPS2 y una investigación independiente realizada en Suecia. En esos análisis, los niveles de ISM2 también mostraron capacidad para anticipar ambas complicaciones y superaron como predictores a algunas proteínas utilizadas actualmente.

El papel de la placenta en las complicaciones

La preeclampsia es un trastorno caracterizado por presión arterial elevada durante el embarazo. La restricción del crecimiento fetal ocurre cuando el bebé no alcanza el desarrollo esperado dentro del útero.

Aunque ambas condiciones suelen identificarse en fases avanzadas de la gestación, pueden estar relacionadas con alteraciones que comienzan mucho antes, durante la formación de la placenta.

Una mujer embarazada sentada en un sofá en su sala de estar, con un esfigmomanómetro en el brazo izquierdo, mirando el dispositivo sobre una mesa auxiliar.
La placenta cumple un papel fundamental en el embarazo, y las alteraciones en su desarrollo pueden afectar al bebé y elevar la presión arterial materna (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un embarazo normal, unas células especializadas conocidas como trofoblastos extravellosos (EVT) penetran en el tejido uterino y contribuyen a establecer una circulación sanguínea adecuada entre la madre y el feto.

Cuando este proceso presenta dificultades, la placenta puede recibir cantidades insuficientes de oxígeno y nutrientes. Esto puede afectar el crecimiento fetal y favorecer alteraciones en los vasos sanguíneos maternos asociadas con la hipertensión.

Los experimentos realizados por el equipo aportaron evidencias sobre la función de ISM2. Cuando los científicos bloquearon la producción de esta proteína en células que normalmente se convierten en EVT, las células dejaron de desarrollar correctamente su capacidad para invadir el tejido.

En otro experimento, incorporar ISM2 a una línea celular que normalmente carecía de ella provocó una migración celular similar a la observada en los EVT.

Una mujer embarazada con un suéter beige y pantalones oscuros sentada en una silla clara en una clínica con equipo médico en el fondo.
Los experimentos revelaron que aumentar o bloquear ISM2 modifica la capacidad de determinadas células placentarias para desplazarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Está claro que se necesita ISM2 para que una célula EVT sea invasiva”, explicó Steve Charnock-Jones, biólogo molecular de la Universidad de Cambridge y uno de los autores del trabajo.

El investigador señaló que todavía no se conoce con precisión cómo interviene la proteína en ese mecanismo y planteó que podría aumentar la sensibilidad de estas células a otras señales moleculares del útero.

El posible desarrollo de un análisis de sangre

Los resultados despertaron interés por su posible aplicación clínica. Cathy Cluver, médica e investigadora de la Universidad de Stellenbosch que no participó en la investigación, destacó que identificar un biomarcador capaz de anticipar tanto la preeclampsia como la restricción del crecimiento fetal constituye un avance relevante.

La investigación fue adquirida por Medicines360, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, con el objetivo de convertir estos resultados en un análisis de sangre.

Mano con guante azul sostiene tubo de ensayo con muestra de sangre y partículas. Fondo con equipo de laboratorio y secuenciador de ADN.
Los hallazgos podrían dar lugar a un análisis de sangre para identificar durante el embarazo el riesgo de preeclampsia y problemas en el crecimiento del bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía desarrolla un estudio destinado a reunir información para solicitar la aprobación de la prueba ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y otros organismos reguladores.

El trabajo también plantea una posible línea terapéutica. Para las embarazadas con concentraciones reducidas de ISM2, elevar los niveles de la proteína podría ser beneficioso, aunque los propios investigadores consideran que hacerlo presenta dificultades técnicas.

La dirección podría ser diferente en el caso del embarazo ectópico, una condición potencialmente mortal en la que el embrión se implanta fuera de la cavidad uterina.

Primer plano del torso de una mujer embarazada vestida con un vestido de punto color claro, con sus manos sosteniendo suavemente su vientre. La luz proviene del fondo.
El bloqueo de ISM2 mediante anticuerpos podría estudiarse como una posible estrategia para tratar el embarazo ectópico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese escenario, bloquear ISM2 mediante anticuerpos diseñados específicamente podría limitar la capacidad invasiva de los EVT e impedir que el embrión acceda al suministro de oxígeno y nutrientes necesario para continuar su desarrollo.

Aún quedan interrogantes sobre las causas de las diferencias en los niveles de ISM2 entre las mujeres y sobre los mecanismos mediante los cuales la proteína interviene en la formación de la placenta. Esas cuestiones forman parte de las próximas investigaciones planteadas por el equipo de Cambridge.

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