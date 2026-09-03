Ciencia

Cuál es la situación del sistema científico, según la mirada de dos investigadores del CONICET

En Infobae a las Nueve, Valeria Levi y Eduardo Barrio hablaron sobre el financiamiento del organismo y el éxodo de especialistas que siguen sus carreras en el ámbito privado o el exterior

Valeria Levi y Eduardo Barrio, investigadores del CONICET, analizaron la situación del sistema científico en una entrevista con Infobae a las Nueve.
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En una conversación con Infobae en Vivo a las Nueve, los científicos Valeria Levi, biofísica, investigadora principal del CONICET y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Eduardo Barrio, investigador superior del organismo y doctor en Filosofía dieron su punto de vista sobre las cifras mencionadas por el presidente del CONICET, Daniel Salamone, en la entrevista que concedió a Infobae en Vivo la semana pasada.

Salamone había mencionado, entre otras cifras, la existencia de más de 1.800 becas anuales otorgadas por el organismo y la entrada de 400 personas a la carrera científica entre 2024 y 2025. “Por supuesto que no es mucho eso para una comunidad de más de 12 mil investigadores y nueve mil becarios, pero se ha hecho un esfuerzo”, remarcó el funcionario la semana pasada.

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Esta mañana, en diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro y Maia Jastreblansky, Barrio indicó: “Nos gustaría discutir sobre evidencia. Somos científicos, así que tenemos que hablar de datos” y señaló que el propio presidente del CONICET había comparado un presupuesto de USD 800 millones a mediados de 2023 con uno actual de USD 500 millones. “Es una clara disminución del presupuesto”, sostuvo.

Barrio ubicó el deterioro en los recursos del organismo y en los ingresos de los investigadores. “Estamos calculando aproximadamente una reducción del 50% general, entre el 40 y el 50 en salarios”, afirmó y dijo que el impacto llega a distintos organismos que integran el sistema científico: INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), INTI y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Los investigadores platearon que la reducción de recursos afecta al CONICET y a otros organismos del sistema científico y tecnológico
Los investigadores platearon que la reducción de recursos afecta al CONICET y a otros organismos del sistema científico y tecnológico

El investigador, que trabaja en análisis de modelos de lenguaje, relató que su área no dispone de fondos para herramientas digitales necesarias para sus tareas. “Nosotros no tenemos plata para pagar las suscripciones a los modelos. Tenemos que pagar nosotros”, contó.

También puso en duda el alcance de los anuncios sobre convocatorias y proyectos. “Este año se financiaron proyectos de investigación en CONICET. Sí, pero no se depositó la plata. No tenemos la plata depositada en nuestras cuentas en los institutos”, aseguró.

Levi calculó que la reducción de puestos, las licencias sin goce de sueldo y la búsqueda de empleo fuera del sector afectan al conjunto de instituciones. “La pérdida de científicos y personal asociado al sistema científico es más o menos de 7 u 8 personas por día”, afirmó.

La biofísica diferenció al CONICET del resto de la estructura estatal dedicada a la investigación. “El corazón del financiamiento de la ciencia argentina era un organismo, que le vamos a decir la agencia, a los fines prácticos. El presupuesto de la agencia se vio reducido en más o menos 90% desde diciembre de 2023”, explicó. Según Levi, la falta de recursos para iniciativas científicas y tecnológicas ya lleva más de dos años.

Los ingresos al CONICET y los salarios en el centro de la discusión

Barrio se refirió a las demoras en la incorporación de investigadores que ya aprobaron concursos para ingresar a la carrera
Barrio se refirió a las demoras en la incorporación de investigadores que ya aprobaron concursos para ingresar a la carrera

Barrio cuestionó que la falta de incorporaciones se presente como una dificultad habitual de la administración pública. “La idea de siempre estuvimos mal no justifica una política de Estado que ya tiene tres años”, señaló.

El investigador comparó los ingresos de años previos con los registrados desde la asunción de Milei. “Ingresábamos aproximadamente 800 personas por año. Desde que asumió Milei solo han ingresado 400 de alta de períodos anteriores”, afirmó.

Levi presentó el caso de un investigador asistente, el primer escalafón dentro de la carrera del CONICET. “Una persona de más o menos 40 años, con carrera de grado, título de doctor y posdoctorado, está cobrando unos $ 1,7 millones”, detalló.

La vicedecana de Exactas comparó ese ingreso con una línea de pobreza de $ 1,56 millones y reprodujo el mensaje de un trabajador del sector. “Me estoy endeudando, no llego. Nunca estuve tan desesperado”, contó que le respondió.

Valeria Levi alertó por la fuga de cerebros al exterior
Valeria Levi alertó por la fuga de cerebros al exterior

Al referirse a las oportunidades laborales fuera del Estado, Levi explicó que la salida de profesionales hacia empresas puede ser parte de la transferencia de conocimiento, aunque advirtió sobre la distancia salarial. “Una estudiante mía doctorada, que ahora está trabajando en el sector privado, cobra exactamente cuatro veces más que yo”, dijo.

La investigadora sostuvo que los científicos argentinos tienen demanda en otros países. “El científico argentino está extremadamente bien visto. Tenemos herramientas que en otros países no tienen, justamente porque estamos acostumbrados a trabajar en condiciones desafiantes”, expresó.

Levi recordó su propia partida del país en 2002 y advirtió sobre quienes deciden continuar sus carreras en el exterior. “Los que se van afuera del país nos preocupa, porque no van a volver”, afirmó.

La inversión en ciencia y los casos que citaron los investigadores

Científicos del Conicet reclaman por más recursos para becarios e investigaciones
Científicos del Conicet reclaman por más recursos para becarios e investigaciones

La biofísica afirmó que la inversión nacional en ciencia y tecnología llegó al 0,15% del PBI. “Es el valor más chico que se tenga registro en la historia”, sostuvo. Levi señaló que los problemas del sistema científico ya existían antes de 2023, pero marcó una diferencia con el escenario actual. “Antes teníamos poco, ahora no tenemos nada”, resumió.

La investigadora vinculó la producción de conocimiento con la generación de bienes de mayor valor agregado. “Una cosa es exportar piedras con litio, otra cosa es exportar baterías”, ejemplificó.

Entre los casos locales, Levi mencionó a Gabriel Rabinovich y su trabajo sobre la proteína galectina uno. “Fundó su empresa de base tecnológica, Galtec, y ahora está desarrollando terapias alternativas para cáncer y para tratamiento de enfermedades autoinmunes”, indicó. También nombró a Raquel Chan por el desarrollo de semillas de soja resistentes a sequías y a Walter Farina por estudios sobre el comportamiento de las abejas.

Sobre este último trabajo, sostuvo: “Esa tecnología se transfirió a una empresa que se llama BiFlow, que ahora trabaja en cinco países distintos con una nueva tecnología que aumenta los rindes de producción entre el 20 y el 90%, dependiendo del cultivo”. Levi citó además una reparación realizada en la Central Nuclear Atucha I tras el desprendimiento de una pieza en un reactor. “En Alemania hubieran tardado siete años. Nosotros, con nuestra gente, tardamos diez meses”, afirmó.

La biofísica también incluyó entre las tareas del sistema científico el asesoramiento ante inundaciones, dengue, cambio climático e incorporación de inteligencia artificial en la educación primaria. “Hay gente trabajando durante décadas en estos temas que tiene datos sólidos para aportar”, señaló. “Si perdemos el sistema científico, vamos a perder absolutamente todo esto”, concluyó Levi.

La entrevista completa

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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