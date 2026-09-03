Cómo cambia el cáncer colorrectal cuando aparece antes de los 50 años

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 hubo cerca de 1,9 millones de nuevos casos de cáncer colorrectal y más de 900.000 muertes en el mundo. En ese marco, una investigación encabezada por Flinders University analizó a 1.691 pacientes australianos y detectó diferencias biológicas, clínicas y de supervivencia entre tumores de inicio temprano y los diagnosticados a mayor edad cuando el cáncer ya había hecho metástasis hepática.
El aumento de los diagnósticos de cáncer de intestino en adultos jóvenes instaló una pregunta que hoy atraviesa a la investigación clínica: si se trata del mismo tipo de tumor que en los pacientes mayores o de una variante con rasgos propios.
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La duda adquiere especial relevancia en los cuadros avanzados, ya que el hígado es el órgano al que con más frecuencia se disemina la enfermedad y uno de los escenarios más complejos para definir tratamientos. Con ese foco, un trabajo publicado en la revista Medical Journal of Australia comparó ambos grupos etarios.
El hallazgo central fue que los pacientes más jóvenes no solo presentaron características diferenciales, sino que además tuvieron una supervivencia global más prolongada que los mayores de 50 años. El dato refuerza una discusión cada vez más relevante sobre cuánto pesa la edad por sí sola al momento de orientar decisiones clínicas frente a tumores con comportamientos propios.
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Los casos de inicio temprano mostraron rasgos diferenciales
El trabajo se enfocó en cuadros de cáncer colorrectal diseminado exclusivamente al hígado, con el objetivo de identificar qué rasgos distinguían a los casos de aparición temprana en esa etapa avanzada.
A partir de ese contraste, el equipo detectó que en el grupo de menor edad eran más frecuentes algunos rasgos concretos. El comunicado institucional indicó que estos pacientes tenían mayor probabilidad de ser mujeres, de presentar tumores ubicados en el lado izquierdo del intestino y de portar determinadas alteraciones genéticas.
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“Nuestro estudio ayuda a construir una imagen más clara de la enfermedad y sugiere que los pacientes jóvenes pueden tener características tumorales distintivas que deberían ser tenidas en cuenta al momento de tomar decisiones terapéuticas”, afirmó Savio George Barreto, integrante de la unidad HPB y de trasplante hepático del Flinders Medical Center e investigador de la universidad.
Para entender mejor esas diferencias, el trabajo pone en primer plano dos nociones clave. La primera es la biología tumoral, es decir, el conjunto de características que distinguen a un cáncer, desde su ubicación hasta su forma de crecimiento.
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La segunda son las mutaciones genéticas, cambios en el material genético de las células tumorales que pueden ofrecer pistas sobre la evolución de la enfermedad. En ese marco, los investigadores sugieren que, en los casos de inicio temprano, ese perfil no siempre coincide con el observado en pacientes de mayor edad.
Dos mutaciones quedaron asociadas con peores resultados
El análisis también identificó factores relacionados con el pronóstico. En ambos grupos etarios, las mutaciones BRAF y KRAS aparecieron vinculadas con una evolución menos favorable. Se trata de genes que pueden intervenir en señales de crecimiento celular; cuando están alterados, el tumor puede comportarse de una manera más agresiva.
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El comunicado remarcó la relevancia de esa observación para la práctica médica. “Cuanto más comprendamos la biología de un tumor, mejor preparados estaremos para adaptar el tratamiento e identificar las opciones con más probabilidades de beneficiar a cada paciente”, señaló Savio George Barreto.
Personalizar el tratamiento no implica crear una terapia distinta para cada persona, sino elegir con precisión entre las opciones disponibles según las características del tumor. El comunicado indicó que mutaciones como BRAF y KRAS refuerzan la importancia del testeo genético para anticipar el comportamiento de la enfermedad y definir estrategias convenientes.
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La cirugía de las metástasis hepáticas quedó ligada a mejores desenlaces
Otro hallazgo fue que los pacientes sometidos a cirugía para extirpar tumores en el hígado y luego tratados con fármacos tendieron a tener una evolución más favorable que quienes recibieron otros abordajes. Según se detalla en el trabajo, esa asociación aparece como uno de los datos de mayor interés clínico dentro del grupo analizado.
Los autores, sin embargo, advirtieron sobre el alcance de esa observación. Flinders University precisó que el análisis se basó en datos de práctica clínica habitual y no en un ensayo clínico, de modo que no permite establecer que una estrategia haya causado por sí sola la diferencia observada.
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Esa limitación obliga a leer los datos con cautela. Un estudio observacional permite identificar patrones en grupos amplios, pero no demostrar de manera concluyente que un abordaje sea superior por una sola causa.
Detrás de estos resultados aparece además un problema sanitario de mayor escala. El comunicado recordó que Australia figura entre los países con más casos de cáncer colorrectal de inicio temprano y que los diagnósticos en adultos jóvenes avanzan en etapas de la vida marcadas por el trabajo, la crianza y los proyectos familiares.
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