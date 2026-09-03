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Mica Lapegüe mostró la foto más tierna en la recta final de su embarazo: “Esto crece minuto a minuto”

Cada vez más cerca de ser mamá por primera vez, la actriz compartió cómo cambió su físico ante la inminente llegada de Delfina

Mica Lapegüe mostró su pancita en la semana 38.5 de embarazo
La actriz compartió cómo está su pancita de cara a la inminente llegada de su hija (Instagram)
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Mica Lapegüe vive meses de grandes emociones y cambios personales. Mientras transita la recta final de su embarazo, la actriz y cantante espera la llegada de su primera hija, Delfina, junto a Tomás Bartolomé. Fiel a su costumbre de abrir su intimidad en redes, la actriz decidió compartir con sus seguidores cada etapa de este proceso, mostrando los detalles de su día a día y la evolución de su maternidad.

En las últimas horas, Mica volvió a conmover a su comunidad virtual al publicar varias postales al aire libre en las que luce su pancita. “Esto crece minuto a minuto. Semana 38.4”, escribió emocionada junto a las imágenes, reflejando la inminencia del nacimiento y la mezcla de ansiedad y felicidad que la atraviesa.

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Para mostrar cómo atraviesa esta última etapa, posó al aire libre, de pie sobre el césped y con el cielo azul de fondo. Para el outfit, la actriz optó por una remera blanca ajustada y un pantalón cómodo con estampado, descubriendo por completo su pancita de embarazo, ya avanzada.

La repercusión fue inmediata: más de 14 mil ‘me gusta’ y una catarata de mensajes de cariño y buenos deseos coparon la publicación. “A punto caramelo, Delfi te amamos”; “Bendiciones. Momentos únicos, las amo”; “Preciosas. Se viene un momentón”, se sumaron entre los comentarios, muchos de ellos firmados por figuras del entorno familiar y artístico, como sus padres Sergio Lapegüe y Bochi, y figuras como Juli Puente, Estefi Berardi y Sabrina Carballo, quienes celebraron la alegría que se vive en la familia.

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Mica Lapegüe mostró su pancita en la semana 38.5 de embarazo
“Esto crece minuto a minuto. Semana 38.4”, escribió la futura mamá
Mica Lapegüe mostró su pancita en la semana 38.5 de embarazo
Rodeada de naturaleza y bajo los rayos del sol, la actriz mostró con detalle cómo se encuentra en la última etapa de embarazo

La exposición de Mica en redes no se limita a las postales de la dulce espera. A comienzos de agosto, la actriz compartió con sus seguidores otro capítulo emotivo de este proceso: el baby shower sorpresa que le organizaron sus amigas de toda la vida. “¡LAS AMO! Ellas son mis amigas de toda la vida”, escribió la futura mamá en la apertura del álbum de fotos que subió a Instagram, donde se la ve radiante y rodeada de afecto genuino. En las imágenes, la hija del periodista luce una remera con la frase en inglés “Viene pronto Delfi” y posa sonriente junto a una torta blanca decorada con un osito, galletitas en forma de animal, overoles y corazones, confeti rosa y globos en tonos marrón y dorado, componiendo una ambientación cálida y cuidada hasta el último detalle.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue el reencuentro con su grupo de amigas. En una de las postales, Mica aparece rodeada de ellas en una mesa, sosteniendo en brazos al bebé de una de las organizadoras. “Qué lindo seguir compartiendo todo con ustedes. ¡Gracias por todo esto, por tanto amor para siempre! Delfi, mirá las tías que tenés”, escribió, dejando en evidencia el lazo fuerte y duradero que la une a su círculo más cercano y el deseo de que su hija crezca rodeada de ese mismo amor.

Mica Lapegüe mostró su pancita en la semana 38.5 de embarazo
En medio de la espera de su hija, la actriz posó sonriente y orgullosa de su pancita

La intimidad del festejo no quedó solo en imágenes: varios videos permitieron a los seguidores de Mica asomarse a la sorpresa y la alegría de la jornada. En uno de los clips, se la pudo apreciar entrando a su casa y siendo recibida con abrazos y risas por sus amigas, que no dudaron en rodearla y filmar cada instante. La decoración, pensada especialmente para la ocasión, incluyó globos redondos y en forma de estrella, la imagen del oso en diferentes rincones, y una selección de fotos de la actriz en formato polaroid y en cuadros, repasando distintos momentos de su embarazo. La mesa de dulces y salados, con sándwiches de miga, tortas, gaseosas y otras delicias, completó el clima distendido y familiar de la velada.

La hija de Sergio Lapegüe, Mica, fue sorprendida por su grupo de amigas con una fiesta de baby shower ante la inminente llegada de su primera hija, Delfina (Instagram)

Lejos de ocultar la vulnerabilidad y el vértigo que implica convertirse en madre por primera vez, Mica Lapegüe invita a sus seguidores a ser parte de cada paso, mostrando la emoción y la ternura que la desbordan en esta etapa. Con cada publicación, confirma que la maternidad es una aventura compartida, donde la alegría, los miedos y las expectativas se mezclan en una cuenta regresiva que ya es imparable. Mientras la familia Lapegüe aguarda la llegada de Delfina, la actriz sigue apostando a la autenticidad y al cariño de quienes la acompañan, lista para recibir el mayor regalo de su vida rodeada de amor.

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